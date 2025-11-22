FRF a reacționat, după ce Alexandru Musi a venit accidentat de la naționala U21: „A acuzat un disconfort” - Antena Sport

Dinamo București va avea o absență importantă la meciul de la Botoșani, asta după ce Alexandru Musi s-a accidentat în cantonamentul naționalei sub 21 de ani a României.
Situația fotbalistului a fost comentată în mass-media și s-ar fi spus că acesta ar fi adus la cunoștință staff-ului medicale problemele cu care se confruntă și totuși ar fi fost forțat, motiv pentru care accidentarea s-a agravat.
FRF dezminte zvonul conform căruia Alexandru Musi s-ar fi accidentat în cantonamentul naționalei
Dinamo București va avea parte de o deplasare grea în etapa cu numărul 17 a Ligii 1. „Câinii” se vor deplasa pe terenul celor de la FC Botoșani, una dintre revelațiile acestei ediții de campionat.
Zeljko Kopic nu îl va avea la dispoziție pentru acest joc pentru Alexandru Musi, care ar fi venit accidentat din cantonamentul naționalei de fotbal sub 21 de ani a României.
Federația Română de Fotbal a decis să reacționeze în urma speculațiilor apărute în spațiul public, iar oficialii de la Casa Fotbalului au venit cu lămuriri în privința jucătorului.
Comunicatul FRF
„Având în vedere informațiile apărute în mass-media cu privire la situația medicală a jucătorului Alexandru Musi la lotul naționalei U21, staff-ul echipei naționale consideră necesar să facă următoarele precizări:
- Jucătorul a acuzat probleme medicale încă de la reunirea lotului, motiv pentru care a fost supus la trei controale medicale, fără ca în urma acestora să fie confirmată vreo leziune;
- Până cu o zi înaintea plecării în Finlanda, Musi s-a antrenat normal alături de restul echipei. Cu o zi înainte de plecare, jucătorul a acuzat un disconfort, motiv pentru care a efectuat o ecografie și a urmat un tratament specific. Investigațiile nu au evidențiat nicio problemă medicală;
- Din precauție, miercuri dimineață, înaintea deplasării, jucătorul nu a participat la antrenament, continuând tratamentul. Ajuns în Finlanda, acesta nu a efectuat antrenamentul oficial, fiind menajat și monitorizat permanent de stafful medical.
- Pe durata șederii în Finlanda, până la revenirea în țară, jucătorul a acuzat o stare de încărcare, motiv pentru care a urmat un program de tratament cu infiltrații, sub supravegherea echipei medicale;
- După revenirea în România, jucătorul s-a antrenat normal, fără a acuza probleme în desfășurarea pregătirii. A efectuat investigații suplimentare și a continuat tratamentul, iar rezultatele au fost în continuare în limite normale, fără evidențierea vreunei leziuni;
- Ulterior, a participat la antrenamentul oficial. Cu toate acestea, în cursul serii, la hotel, jucătorul a informat stafful că nu se simte în măsură să evolueze, afirmând că resimte din nou un disconfort;
- Toate informațiile medicale confirmă cele de mai sus”, au scris aceștia pe site-ul oficial.
