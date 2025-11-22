FRF a reacționat, după ce Alexandru Musi a venit accidentat de la naționala U21: „A acuzat un disconfort” - Antena Sport

Dinamo București va avea o absență importantă la meciul de la Botoșani, asta după ce Alexandru Musi s-a accidentat în cantonamentul naționalei sub 21 de ani a României.

Situația fotbalistului a fost comentată în mass-media și s-ar fi spus că acesta ar fi adus la cunoștință staff-ului medicale problemele cu care se confruntă și totuși ar fi fost forțat, motiv pentru care accidentarea s-a agravat.

FRF dezminte zvonul conform căruia Alexandru Musi s-ar fi accidentat în cantonamentul naționalei

Dinamo București va avea parte de o deplasare grea în etapa cu numărul 17 a Ligii 1. „Câinii” se vor deplasa pe terenul celor de la FC Botoșani, una dintre revelațiile acestei ediții de campionat.

Zeljko Kopic nu îl va avea la dispoziție pentru acest joc pentru Alexandru Musi, care ar fi venit accidentat din cantonamentul naționalei de fotbal sub 21 de ani a României.

Federația Română de Fotbal a decis să reacționeze în urma speculațiilor apărute în spațiul public, iar oficialii de la Casa Fotbalului au venit cu lămuriri în privința jucătorului.