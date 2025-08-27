Andrei Nicolescu a dat cele mai noi detalii despre transferurile lui Adrian Mazilu şi Andrei Coubiş la Dinamo! - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stănescu Publicat: 27 august 2025, 23:50

Preşedintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a dezvăluit cum stă, în prezent, situaţia în privinţa transferurilor lui Adrian Mazilu (19 ani) şi Andrei Coubiş (21 de ani) la Dinamo.

Echipa antrenată de Zeljko Kopic încearcă să îşi completeze lotul cu două transferuri pe ultima sută de metri din acest mercato. Nicolescu a precizat că a discutat despre aceste transferuri şi cu antrenorul Zeljko Kopic, care îi doreşte pe cei doi.

Andrei Nicolescu, detalii despre transferurile lui Mazilu şi Coubiş

Noi discutăm de mult timp despre Mazilu, de o lună, o lună și ceva. Suntem destul de aproape, cu agentul jucătorului ne-am înțeles. Mai sunt doar câteva detalii legate de forma acordului de transfer cu clubul său. Facem încă puțin «ping-pong», dar sperăm să ajungem la un consens.

Transferul poate ajunge la o sumă mult mai mare de 500.000 de euro. Există etape în care plătim tranșe, sunt și bonusuri de performanță, totul depinzând de cât de bine se adaptează aici.

Suntem în aceeași situație și la Coubiș. Mi-ar fi plăcut să nu vorbesc despre asta, dar nu puteam să spun că nu știu nimic. Aici situația e un pic invers. Ne-am înțeles cu AC Milan în privința transferului lui și jucătorul rămâne în coproprietate. Mai sunt câteva detalii la contractul său.

Nu am discutat eu direct cu Coubis, dar știu că s-a vorbit mult despre el, inclusiv Cosmin (n.r. – Mihalescu, directorul sportiv) a vorbit. Are un potențial foarte mare, este un jucător extrem de puternic.

Are nevoie doar să joace constant la un nivel ridicat pentru a intra într-un ritm. Din acest motiv, Allegri l-a luat în turneul echipei din presezon. Ștacheta este ridicată pentru el acolo și italienii au văzut potențial, motiv pentru care negocierile s-au dus în direcția menținerii în coproprietate”, a declarat Andrei Nicolescu pentru primasport.ro.

Andrei Coubiş, meci de coşmar cu Chelsea!

Andrei Coubiş a fost încercat în perioada meciurilor amicale ale lui AC Milan de către antrenorul rossonerilor, Massimiliano Allegri. El a prins însă un meci de coşmar cu Chelsea, partidă pierdută de Milan cu 4-2.

Coubiş a stat pe teren numai 18 minute. Şi-a dat autogol în minutul 5, apoi, 13 minute mai târziu, l-a faultat din postură de ultim apărător pe Joao Pedro şi a văzut cartonaşul roşu.

Allegri l-a titularizat pe Andrei Coubiş, într-o linie de 3 fundaşi, din care mai făceau parte Terracciano şi Tomori. Coubiş a evoluat în banda dreaptă până la eliminare. La AC Milan a evoluat în amicalul cu Chelsea şi un alt român, Matteo Duţu (19 ani), care a intrat pe teren în minutul 73, înlocuindu-l pe Yunus Musah.

Site-ul de specialitate sofascore.ro i-a acordat nota 3 lui Andrei Coubiş pentru prestaţia dezamăgitoare a acestuia din amicalul cu Chelsea.

Andrei Coubiş este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la numai 100.000 de euro. Andrei Coubiş a stârnit interesul şi altei echipe din Liga 1, CFR Cluj.

Adrian Mazilu, jucător pe care Brighton îl cumpăra de la Farul pentru 3 milioane de euro, este cotat în prezent la 1 milion de euro. El nu a mai jucat un meci oficial de pe 7 aprilie 2024, atunci când a prins 9 minute într-un meci Vitesse – NEC Nijmegen 0-3. Împrumutat la Vitesse, el nu a reuşit să se impună acolo. La întoarcerea la Brighton nu a evoluat nici măcar pentru echipa U21 a clubului din Premier League!

