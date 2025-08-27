Andrei Nicolescu a dat cele mai noi detalii despre transferurile lui Adrian Mazilu şi Andrei Coubiş la Dinamo! - Antena Sport

Preşedintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a dezvăluit cum stă, în prezent, situaţia în privinţa transferurilor lui Adrian Mazilu (19 ani) şi Andrei Coubiş (21 de ani) la Dinamo.

Echipa antrenată de Zeljko Kopic încearcă să îşi completeze lotul cu două transferuri pe ultima sută de metri din acest mercato. Nicolescu a precizat că a discutat despre aceste transferuri şi cu antrenorul Zeljko Kopic, care îi doreşte pe cei doi.

Andrei Nicolescu, detalii despre transferurile lui Mazilu şi Coubiş

„Noi discutăm de mult timp despre Mazilu, de o lună, o lună și ceva. Suntem destul de aproape, cu agentul jucătorului ne-am înțeles. Mai sunt doar câteva detalii legate de forma acordului de transfer cu clubul său. Facem încă puțin «ping-pong», dar sperăm să ajungem la un consens.

Transferul poate ajunge la o sumă mult mai mare de 500.000 de euro. Există etape în care plătim tranșe, sunt și bonusuri de performanță, totul depinzând de cât de bine se adaptează aici.

Suntem în aceeași situație și la Coubiș. Mi-ar fi plăcut să nu vorbesc despre asta, dar nu puteam să spun că nu știu nimic. Aici situația e un pic invers. Ne-am înțeles cu AC Milan în privința transferului lui și jucătorul rămâne în coproprietate. Mai sunt câteva detalii la contractul său.