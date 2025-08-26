Andrei Nicolescu, anunţ despre transferul lui Adrian Mazilu la Dinamo: "Ne-am înţeles cu jucătorul" - Antena Sport

Adrian Mazilu este foarte aproape de a semna cu Dinamo. Atacantul de 19 ani, fost campion cu Farul Constanţa, este legitimat la Brighton, echipă cu care conducerea formaţiei din Ştefan cel Mare pune la punct ultimele detalii.

Andrei Nicolescu, preşedintele lui Dinamo, a dezvăluit că echipa s-a înţeles cu Adrian Mazilu şi că tânărul de 19 ani îşi doreşte să vină la formaţia pregătită de Zeljko Kopic, ultimele lucruri care mai trebuie să fie puse la punct sunt cele în rpivinţa cu cei de la Brighton.

Andrei Nicolescu, despre transferul lui Adrian Mazilu: “Îşi doreşte foarte tare să vină la Dinamo”

Chiar dacă mai sunt lucruri de rezolvat cu cei din conducerea clubului din Premier League, Nicolescu a anunţat că cei de la Brighton sunt deschişi în privinţa transferului:

“Ne-am înțeles cu Mazilu, totul este ok din punctul de vedere al jucătorului. Își dorește foarte tare să vină la Dinamo. Unul dintre motive este că vrea neapărat să lucreze cu antrenorul nostru Kopic, pe care îl apreciază foarte mult. Toate detaliile, salariul, tot pachetul, ne-am înțeles cu Mazilu.

Avem o înțelegere foarte clară cu Mazilu, băiatul își dorește să vină și să joace la noi. Mai avem negocieri cu Brighton pentru niște clauze, încă nu le-am închis, știți că nu vă pot spune detalii financiare. Dar este o sumă importantă, cu tot cu bonusuri va ajunge la ce doresc cei de la Brighton. E și normal, și ei au cheltuit mulți bani cu Mazilu. E normal să recupereze o sumă.