Andrei Nicolescu, anunţ despre transferul lui Adrian Mazilu la Dinamo: "Ne-am înţeles cu jucătorul" - Antena Sport

Adrian Mazilu este foarte aproape de a semna cu Dinamo. Atacantul de 19 ani, fost campion cu Farul Constanţa, este legitimat la Brighton, echipă cu care conducerea formaţiei din Ştefan cel Mare pune la punct ultimele detalii.
Andrei Nicolescu, preşedintele lui Dinamo, a dezvăluit că echipa s-a înţeles cu Adrian Mazilu şi că tânărul de 19 ani îşi doreşte să vină la formaţia pregătită de Zeljko Kopic, ultimele lucruri care mai trebuie să fie puse la punct sunt cele în rpivinţa cu cei de la Brighton.
Andrei Nicolescu, despre transferul lui Adrian Mazilu: “Îşi doreşte foarte tare să vină la Dinamo”
Chiar dacă mai sunt lucruri de rezolvat cu cei din conducerea clubului din Premier League, Nicolescu a anunţat că cei de la Brighton sunt deschişi în privinţa transferului:
“Ne-am înțeles cu Mazilu, totul este ok din punctul de vedere al jucătorului. Își dorește foarte tare să vină la Dinamo. Unul dintre motive este că vrea neapărat să lucreze cu antrenorul nostru Kopic, pe care îl apreciază foarte mult. Toate detaliile, salariul, tot pachetul, ne-am înțeles cu Mazilu.
Avem o înțelegere foarte clară cu Mazilu, băiatul își dorește să vină și să joace la noi. Mai avem negocieri cu Brighton pentru niște clauze, încă nu le-am închis, știți că nu vă pot spune detalii financiare. Dar este o sumă importantă, cu tot cu bonusuri va ajunge la ce doresc cei de la Brighton. E și normal, și ei au cheltuit mulți bani cu Mazilu. E normal să recupereze o sumă.
Discutăm despre un transfer definitiv al lui Mazilu. Sperăm mâine să-l închidem și Mazilu să vină cât mai repede să înceapă pregătirea cu noi, cu Dinamo. Însă, știți cum e, nu pot să spun 100% că este jucătorul nostru până nu avem totul închis cu Brighton. Sunt niște clauze de bonusare, unde nu ne-am pus de acord. Sperăm să batem palma cu cei de la Brighton, care una peste alta sunt deschiși să ni-l cedeze pe Mazilu. Dacă vom reuși, credem că va fi un transfer foarte interesant. E un jucător cu niște proprietăți pe care noi ni le dorim la Dinamo, se mulează pe jocul lui Dinamo.
Este un jucător care ne poate ajuta foarte mult, așa cum a făcut-o cu Farul când Gică Hagi a ieșit campion. Așteptăm să închidem negocierile cu Brighton”, a declarat Andrei Nicolescu, ptotrivit fanatik.ro.
Brighton a plătit 3 milioane de euro pentru Adrian Mazilu
Tânărul de 19 ani este jucătorul celor de la Brighton, echipă la care nu a reuşit să se impună. Fostul jucător al lui Gică Hagi nu a reuşit să impresioneze nici la Vitesse Arnhem, echipă la care a fost împrumutat de către olandezi.