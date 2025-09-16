Andrei Nicolescu, răspuns pentru Zeljko Kopic, după ce antrenorul a cerut transferuri: „Suntem exclusiviști” - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolescu, răspuns pentru Zeljko Kopic, după ce antrenorul a cerut transferuri: „Suntem exclusiviști”

Daniel Işvanca Publicat: 16 septembrie 2025, 21:20

Andrei Nicolescu, răspuns pentru Zeljko Kopic, după ce antrenorul a cerut transferuri: Suntem exclusiviști”

Andrei Nicolescu, Dinamo / SPORT PICTURES

După nouă etape, Dinamo se află pe ultima treaptă a podiumului în Liga 1. Gruparea antrenată de Zeljko Kopic a pierdut jucători importanți în vară, dar a avut inspirație pe piața transferurilor, reușind să aducă mai mulți fotbaliști care au confirmat rapid.

După succesul clar obținut pe terenul celor de la Petrolul Ploiești, antrenorul „câinilor” a solicitat conducerii transferuri pentru a putea ține ritmul ridicat din campionat.

Andrei Nicolescu a vorbit despre transferuri, după Petrolul – Dinamo

Dinamo s-a mișcat destul de bine pe piața transferurilor în această vară, una dintre cele mai importante mutări fiind aducerea lui Adrian Mazilu, fotbalist care nu a apucat încă să debuteze pentru dinamoviști.

Chiar și așa, Zeljko Kopic nu este pe deplin încântat de forța lotului și a solicitat chiar și după partida cu Petrolul noi întăriri. Andrei Nicolescu a venit cu un răspuns pentru antrenorul „câinilor”.

„Toți ne dorim jucători, dar trebuie să fim realiști, să vedem și capacitatea clubului de a susține jucătorii. Salarii de 20.000, 25.000, 30.000 de euro nu o să plătească Dinamo.

Sunt jucători pe care i-am filtrat, care au fost acolo, iar la final nu au fost acceptați. Jucători care aveau capacitatea să aducă un plus. Suntem exclusiviști. Dacă îndeplinesc toate condițiile, vom mai aduce și jucători”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit primasport.ro.

