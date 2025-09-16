Andrei Nicolescu, răspuns pentru Zeljko Kopic, după ce antrenorul a cerut transferuri: „Suntem exclusiviști” - Antena Sport

După nouă etape, Dinamo se află pe ultima treaptă a podiumului în Liga 1. Gruparea antrenată de Zeljko Kopic a pierdut jucători importanți în vară, dar a avut inspirație pe piața transferurilor, reușind să aducă mai mulți fotbaliști care au confirmat rapid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După succesul clar obținut pe terenul celor de la Petrolul Ploiești, antrenorul „câinilor” a solicitat conducerii transferuri pentru a putea ține ritmul ridicat din campionat.

Andrei Nicolescu a vorbit despre transferuri, după Petrolul – Dinamo

Dinamo s-a mișcat destul de bine pe piața transferurilor în această vară, una dintre cele mai importante mutări fiind aducerea lui Adrian Mazilu, fotbalist care nu a apucat încă să debuteze pentru dinamoviști.

Chiar și așa, Zeljko Kopic nu este pe deplin încântat de forța lotului și a solicitat chiar și după partida cu Petrolul noi întăriri. Andrei Nicolescu a venit cu un răspuns pentru antrenorul „câinilor”.

„Toți ne dorim jucători, dar trebuie să fim realiști, să vedem și capacitatea clubului de a susține jucătorii. Salarii de 20.000, 25.000, 30.000 de euro nu o să plătească Dinamo.