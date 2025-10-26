Anghel Iordănescu a fost la Metaloglobus - Universitatea Craiova și a dat verdictul: "Puțin fotbal" - Antena Sport

Fostul selecționer al României, Anghel Iordănescu, a fost prezent la partida dintre Universitatea Craiova și Metaloglobus, disputat pe terenul nou-promovatei. “Tata Puiu” a vorbit pe scurt despre pretația elevilor lui Mihai Teja, care au obținut un nou rezultat bun după victoria din runda trecută contra FCSB-ului.

Iordănescu a analizat și jocul făcut de alb-albaștri și a remarcat dominația din teren a “leilor din Bănie”, care nu au reușit însă să deblocheze tabela. Când un reporter a pus problema că Universitatea e totuși o echipă care se bate la titlu, fostul antrenor în vârstă de 75 de ani a spus că echipa lui Rădoi a prestat “puțin fotbal”.

Universitatea Craiova nu l-a convins pe Anghel Iordănescu

Universitatea Craiova a ratat șansa de a urca pe primul loc, la capătul meciului cu Metaloglobus pe care l-a controlat autoritar. Cu toate acestea, alb-albaștrii nu au reușit să marcheze, iar Anghel Iordănescu, prezent la meci, nu s-a ferit să tragă o concluzie în acest sens.

“Metaloglobus încearcă să joace fotbal, a pus mari probleme FCSB-ului și acum am văzut, chiar dacă Craiova a dominat, și-a creat oportunități, încearcă să scoată măcar un punct (n.r. a ieșit de pe stadion până să se încheie meciul).

(n.r. Craiova, sub aşteptări pentru o echipă care se bate la titlu) Dacă îi judeci după adversar, da, dacă judeci după faptul că Craiova își dorește campionatul și vrea să facă performanță, într-adevăr, puțin fotbal“, a spus fostul selecționer.