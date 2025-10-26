Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Anghel Iordănescu a fost la Metaloglobus - Universitatea Craiova și a dat verdictul: "Puțin fotbal" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Anghel Iordănescu a fost la Metaloglobus – Universitatea Craiova și a dat verdictul: “Puțin fotbal”

Anghel Iordănescu a fost la Metaloglobus – Universitatea Craiova și a dat verdictul: “Puțin fotbal”

Andrei Nicolae Publicat: 26 octombrie 2025, 16:32

Comentarii
Anghel Iordănescu a fost la Metaloglobus – Universitatea Craiova și a dat verdictul: Puțin fotbal

Anghel Iordănescu, în timpul unui interviu / Antena Sport

Fostul selecționer al României, Anghel Iordănescu, a fost prezent la partida dintre Universitatea Craiova și Metaloglobus, disputat pe terenul nou-promovatei. “Tata Puiu” a vorbit pe scurt despre pretația elevilor lui Mihai Teja, care au obținut un nou rezultat bun după victoria din runda trecută contra FCSB-ului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Iordănescu a analizat și jocul făcut de alb-albaștri și a remarcat dominația din teren a “leilor din Bănie”, care nu au reușit însă să deblocheze tabela. Când un reporter a pus problema că Universitatea e totuși o echipă care se bate la titlu, fostul antrenor în vârstă de 75 de ani a spus că echipa lui Rădoi a prestat “puțin fotbal”.

Universitatea Craiova nu l-a convins pe Anghel Iordănescu

Universitatea Craiova a ratat șansa de a urca pe primul loc, la capătul meciului cu Metaloglobus pe care l-a controlat autoritar. Cu toate acestea, alb-albaștrii nu au reușit să marcheze, iar Anghel Iordănescu, prezent la meci, nu s-a ferit să tragă o concluzie în acest sens.

Metaloglobus încearcă să joace fotbal, a pus mari probleme FCSB-ului și acum am văzut, chiar dacă Craiova a dominat, și-a creat oportunități, încearcă să scoată măcar un punct (n.r. a ieșit de pe stadion până să se încheie meciul).

(n.r. Craiova, sub aşteptări pentru o echipă care se bate la titlu) Dacă îi judeci după adversar, da, dacă judeci după faptul că Craiova își dorește campionatul și vrea să facă performanță, într-adevăr, puțin fotbal“, a spus fostul selecționer.

Reclamă
Reclamă

Pentru olteni urmează meciul din Cupa României cu Sănătatea Cluj, în timp ce Metaloglobus evoluează în aceeași competiție contra lui FC Argeș.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Chemat la locul unui accident, un pompier a descoperit că victima era chiar fiul său. Tragedie în Italia
Observator
Chemat la locul unui accident, un pompier a descoperit că victima era chiar fiul său. Tragedie în Italia
Transferul pe axa UTA – Steaua care l-a băgat în belele pe Nicolae Ceaușescu. „Judecat pentru subminarea economiei naționale!”
Fanatik.ro
Transferul pe axa UTA – Steaua care l-a băgat în belele pe Nicolae Ceaușescu. „Judecat pentru subminarea economiei naționale!”
17:30
LIVE TEXTReal Madrid – Barcelona 0-0. Primul El Clasico al sezonului se joacă acum
17:15
“Ce se întâmplă cu Baiaram?”. Răspunsul dat pe loc de Mirel Rădoi, după Metaloglobus – Universitatea Craiova
17:08
„Au o problemă”. Mirel Rădoi, discurs dur după scandalul cu fanii Universității Craiova: „Nu putem să facem față presiunii”
16:52
Cristi Balaj aruncă bomba! Dan Petrescu NU se întoarce la CFR Cluj: „Are alte priorități”
16:52
VIDEOHaos pe străzile din Madrid înainte de El Clasico. Cor de huiduieli la sosirea Barcelonei pe „Bernabeu”
16:37
Scandal uriaș după Metaloglobus – Universitatea Craiova 0-0. Oltenii, criticați de fani. Nici Mirel Rădoi nu a scăpat
Vezi toate știrile
1 Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei 2 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 3 VIDEOCursa Marelui Premiu al Mexicului e în direct, de la 21:45, pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Norris e în pole 4 Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după Napoli – Inter 3-1! I-a dat replica lui Conte: “Trebuie să evoluăm” 5 Cristi Chivu l-a întrerupt pe un jurnalist în timpul conferinţei de presă: “Sunt român” 6 NEWS ALERTSabrina Voinea ratează din nou dramatic o medalie la Mondial, ca la JO! A luat aceeaşi notă cu gimnasta de pe 3
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene