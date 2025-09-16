Basarab Panduru, impresionat de startul de sezon de la Dinamo - Antena Sport

Dinamo confirmă și în acest sezon parcursul excelent sub comanda lui Zeljko Kopic, dar și atenția cu care cei din conducere au gestionat o perioadă financiară mai puțin liniștită.
Evoluția echipei este vizibilă, „câinii” fiind poziționați pe locul al treilea, după 9 etape disputate. Basarab Panduru a remarcat prospețimea cu care jucătorii au evoluat și după pauza internațională.
Basarab Panduru, încântat de ce vede la Dinamo
Dinamo a făcut un nou meci solid în Liga 1, reușind să obțină un succes clar pe terenul celor de la Petrolul. Eșecul suferit de „găzari” a dus și la despărțirea de antrenorul Liviu Ciobotariu.
Basarab Panduru a vorbit despre evoluția clubului din ultimele două sezoane. Acesta a explicat că prezența în play-off, cel puțin la final de 2025, nu ar trebui să fie o problemă.
„Ne îndoiam toţi la început de Dinamo, când a început campionatul. Și Andrei Nicolescu, fiind pe la noi, ne spunea că voi ştiti echipa aia de anul trecut şi spuneţi că a fost bună, dar şi cu aia am avut răbdare. Şi, uite, că acelaşi lucru se întâmplă acum.
Am crezut că pauza asta a oprit o echipă care mergea bine, dar nu, Dinamo vine şi arată bine şi după pauză şi ai ditamai victoria cu Petrolul. Acum, dacă mă întrebi pe mine până la final de 2025 Dinamo e clar în primele 6!”, a declarat Basarab Panduru, potrivit orangesport.ro.
