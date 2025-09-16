Basarab Panduru, impresionat de startul de sezon de la Dinamo - Antena Sport

Dinamo confirmă și în acest sezon parcursul excelent sub comanda lui Zeljko Kopic, dar și atenția cu care cei din conducere au gestionat o perioadă financiară mai puțin liniștită.

Evoluția echipei este vizibilă, „câinii” fiind poziționați pe locul al treilea, după 9 etape disputate. Basarab Panduru a remarcat prospețimea cu care jucătorii au evoluat și după pauza internațională.

Basarab Panduru, încântat de ce vede la Dinamo

Dinamo a făcut un nou meci solid în Liga 1, reușind să obțină un succes clar pe terenul celor de la Petrolul. Eșecul suferit de „găzari” a dus și la despărțirea de antrenorul Liviu Ciobotariu.

Basarab Panduru a vorbit despre evoluția clubului din ultimele două sezoane. Acesta a explicat că prezența în play-off, cel puțin la final de 2025, nu ar trebui să fie o problemă.

„Ne îndoiam toţi la început de Dinamo, când a început campionatul. Și Andrei Nicolescu, fiind pe la noi, ne spunea că voi ştiti echipa aia de anul trecut şi spuneţi că a fost bună, dar şi cu aia am avut răbdare. Şi, uite, că acelaşi lucru se întâmplă acum.