Bergodi a vorbit în premieră despre discursul devastator al lui Pancu împotriva sa: "Sunt 50% român" - Antena Sport

Cristiano Bergodi a acordat recent primele declarații după scandalul imens provocat de el la derby-ul dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj. După cum era de așteptat, antrenorul italian a fost întrebat și ce părere a avut despre declarațiile lui Daniel Pancu, care după meci nu a pus accentul pe ieșirea nervoasă a omologului său, ci pe naționalitatea sa.

“Nu există aşa ceva. Nu există! Din minutul 85 a vrut să intre. Nu la final. Nu e adevărat. Din minutul 85 îl ţinea toată banca lui U Cluj. Nu ştiu ce s-a întâmplat exact, dar nu e normal. Suntem în România. Antrenor străin să îmi bată mie jucătorii în România? În ţara mea“, așa a sunat discursul lui Pancu, asociat de voci din fotbalul românesc drept unul xenofob și discriminatoriu.

Ce a spus Cristiano Bergodi despre scandalul făcut de Pancu

Bergodi a comentat pe seama subiectului “Pancu” și a recunoscut că după derby-ul din Cluj disputat sâmbătă, nu își dorește să mai aibă nimic de a face cu fostul selecționer al naționalei de tineret. În plus, italianul a catalogat declarațiile drept urâte și deplasate, mai ales în contextul în care el îl respecta pe fostul atacant, pe care l-a și pregătit la Rapid în trecut.

Italianul a ținut și să aducă aminte de experiența sa imensă din fotbalul românesc și cât timp a petrecut în țară, spunând că este pe jumătate român.

“A fost o declarație urâtă, dar nu vreau să intru în discuții cu el. Pentru că ne-am salutat, ne-am pupat, l-am avut și jucător la Rapid în ultimul an din cariera lui. A fost urât din partea lui ce a zis despre mine și nu mai discut cu el.