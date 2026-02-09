Bergodi a vorbit în premieră despre discursul devastator al lui Pancu împotriva sa: "Sunt 50% român" - Antena Sport

Închide meniul
Bergodi a vorbit în premieră despre discursul devastator al lui Pancu împotriva sa: "Sunt 50% român"

Home | Fotbal | Liga 1 | Bergodi a vorbit în premieră despre discursul devastator al lui Pancu împotriva sa: “Sunt 50% român”

Bergodi a vorbit în premieră despre discursul devastator al lui Pancu împotriva sa: “Sunt 50% român”

Andrei Nicolae Publicat: 9 februarie 2026, 17:10

Bergodi a vorbit în premieră despre discursul devastator al lui Pancu împotriva sa: Sunt 50% român

Cristiano Bergodi - Daniel Pancu / Colaj Sport Pictures

Cristiano Bergodi a acordat recent primele declarații după scandalul imens provocat de el la derby-ul dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj. După cum era de așteptat, antrenorul italian a fost întrebat și ce părere a avut despre declarațiile lui Daniel Pancu, care după meci nu a pus accentul pe ieșirea nervoasă a omologului său, ci pe naționalitatea sa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nu există aşa ceva. Nu există! Din minutul 85 a vrut să intre. Nu la final. Nu e adevărat. Din minutul 85 îl ţinea toată banca lui U Cluj. Nu ştiu ce s-a întâmplat exact, dar nu e normal. Suntem în România. Antrenor străin să îmi bată mie jucătorii în România? În ţara mea“, așa a sunat discursul lui Pancu, asociat de voci din fotbalul românesc drept unul xenofob și discriminatoriu.

Ce a spus Cristiano Bergodi despre scandalul făcut de Pancu

Bergodi a comentat pe seama subiectului “Pancu” și a recunoscut că după derby-ul din Cluj disputat sâmbătă, nu își dorește să mai aibă nimic de a face cu fostul selecționer al naționalei de tineret. În plus, italianul a catalogat declarațiile drept urâte și deplasate, mai ales în contextul în care el îl respecta pe fostul atacant, pe care l-a și pregătit la Rapid în trecut.

Italianul a ținut și să aducă aminte de experiența sa imensă din fotbalul românesc și cât timp a petrecut în țară, spunând că este pe jumătate român.

A fost o declarație urâtă, dar nu vreau să intru în discuții cu el. Pentru că ne-am salutat, ne-am pupat, l-am avut și jucător la Rapid în ultimul an din cariera lui. A fost urât din partea lui ce a zis despre mine și nu mai discut cu el.

Nu vreau să intru în polemică cu el, dar mi s-a părut deplasat să spună așa despre un anternor. Știe stima pe care o aveam pentru el când era antrenor la U21, l-am vizitat, el știe prea bine relația pe care o aveam. Mi s-a părut incredibil ce a putut spune despre mine, dar, asta e.

El probabil va fi un antrenor foarte bun. Dar tu să profiți imediat de o problemă ca să ieși în evidență? Mi s-a părut o declarație urâtă despre un antrenor străin. Eu oricum sunt 50 la sută român. Sunt aici de 20 de ani. Cred că m-am comportat mereu bine.

Eu cu Pancu nu vreau să mai am de a face cu el, chiar dacă eu am greșit. În locul lui, eu nu aș fi făcut niciodată o astfel de declarație. Ce vrei să arăți? Ai un interes să vadă jucătorii tăi că tu, ca antrenor, i-ai apărat, le-ai luat apărarea“, a spus antrenorul “șepcilor roșii”.

Bărbat din Vâlcea, amendat cu peste 13.000 de lei după ce a postat un video pe TikTok. Ce apărea în imaginiBărbat din Vâlcea, amendat cu peste 13.000 de lei după ce a postat un video pe TikTok. Ce apărea în imagini
Toată povestea scandalului de la CFR – “U” Cluj

Duelul dintre CFR Cluj și “U” Cluj, câștigat de “feroviari” cu 3-2, a fost marcat de un scandal imens. Cu puțin timp înainte de încheierea partidei, Cristiano Bergodi a răbufnit pe margine, iar când centralul a fluierat finalul duelului, s-a dus “țintă” la Andrei Cordea și l-a luat la palme.

Din acel moment, toată situația a escaladat în ceva negativ, antrenorul și jucătorul fiind stăpâniți cu greu de cei din jur. În scenă a intrat și Karlo Muhar, care a vrut să sară la antrenorul lui “U” Cluj.

Tot scandalul ar fi pornit de la un moment în care Andrei Cordea a înjurat înspre banca rivalilor săi, el susținând că injuriile erau adresate către Dan Nistor, variantă care nu e agreată de mijlocașul “șepcilor roșii”.

Veteranul a spus că fotbalistul de la CFR l-a înjurat de mamă pe Cristiano Bergodi, acesta fiind preusupul motiv pentru care italianul a “explodat”. În acest context, fiecare tabără are propria narativă și este dificil de spus cine are dreptate.

