Bogdan Andone, în lacrimi la flash-interviu după Argeș - U Cluj 1-0: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că le-a dat putere” - Antena Sport

FC Argeș a reușit încă un rezultat fabulos la revenirea în prima ligă. Piteștenii au învins la limită Universitatea Cluj, în cadrul etapei a zecea, la capătul unui meci în care ambele echipe au avut câte un jucător eliminat.
La începutul partidei de la Mioveni s-a ținut un moment de reculegere, atât în memoria lui Florin Marin, cât și în cea a tatălui lui Dani Coman, decedat în dimineața meciului.
Bogdan Andone, copleșit la flash-interviu
FC Argeș visează cu ochii deschiși în acest sezon, după un nou succes important. De această dată, formația antrenată de Bogdan Andone a răpus Universitatea Cluj, în urma unui meci destul de greu contra „șepcilor roșii”.
Atmosfera din jurul echipei a fost destul de zbuciumată, după ce în dimineața meciului tatăl lui Dani Coman a decedat. La flash-interviu, antrenorul „vulturilor” a fost copleșit de moment, dar s-a bucurat pentru faptul că echipa a răspuns în modul cel mai potrivit pe teren.
„Știam că întâlnim o echipă extrem de experimentată, cu jucători care știu să gestioneze foarte bine momentele jocului. Era foarte important să ne ridicăm la un nivel bun de intensitate și agresivitate, lucru pe care l-am făcut în mare parte a meciului.
Vreau să-i felicit pe băieți, s-au bătut cu o echipă de play-off, care a jucat în cupele europene, care are un antrenor experimentat și jucători cu calitate”.
Bogdan Andone: „A fost o atmosferă destul de apăsătoare”
„Au dat dovadă de caracter, mai ales că pentru noi a fost o zi tristă. Din păcate, pierderea tatălui lui Dani Coman a avut loc dimineață, a fost o atmosferă destul de apăsătoare. L-am cunoscut și eu în ultimele zile pe tatăl său, îi mulțumesc lui Dumnezeu că le-a dat putere băieților să câștige un meci important.
Punctele ne interesează, da, pentru ele jucăm. E important să arătăm ca o echipă care joacă fotbal, care are atitudine. Încă o dată, mă bucur pentru băieți pentru că își văd munca de la antrenamente răsplătită”, a declarat Bogdan Andone, potrivit digisport.ro.
