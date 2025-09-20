Bogdan Andone, în lacrimi la flash-interviu după Argeș - U Cluj 1-0: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu că le-a dat putere” - Antena Sport

FC Argeș a reușit încă un rezultat fabulos la revenirea în prima ligă. Piteștenii au învins la limită Universitatea Cluj, în cadrul etapei a zecea, la capătul unui meci în care ambele echipe au avut câte un jucător eliminat.

La începutul partidei de la Mioveni s-a ținut un moment de reculegere, atât în memoria lui Florin Marin, cât și în cea a tatălui lui Dani Coman, decedat în dimineața meciului.

Bogdan Andone, copleșit la flash-interviu

FC Argeș visează cu ochii deschiși în acest sezon, după un nou succes important. De această dată, formația antrenată de Bogdan Andone a răpus Universitatea Cluj, în urma unui meci destul de greu contra „șepcilor roșii”.

Atmosfera din jurul echipei a fost destul de zbuciumată, după ce în dimineața meciului tatăl lui Dani Coman a decedat. La flash-interviu, antrenorul „vulturilor” a fost copleșit de moment, dar s-a bucurat pentru faptul că echipa a răspuns în modul cel mai potrivit pe teren.

„Știam că întâlnim o echipă extrem de experimentată, cu jucători care știu să gestioneze foarte bine momentele jocului. Era foarte important să ne ridicăm la un nivel bun de intensitate și agresivitate, lucru pe care l-am făcut în mare parte a meciului.