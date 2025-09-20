FC Argeș - U Cluj 1-0. Echipa lui Bogdan Andone își continuă seria excelentă în Liga 1 - Antena Sport

Forrmaţia FC Argeş a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a zecea a Ligii 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Singurul gol al meciului a fost marcat de Bettaieb, în minutul 66.

FC Argeș a învins-o pe U Cluj cu scorul de 1-0

În minutul 45+1, un gol al gazdelor a fost anulat, pe motiv de ofsaid.

De la oaspeţi, în minutul 58 a fost eliminat Bic. Şi FC Argeș aa avut un jucător eliminat, pe Oancea, în minutul 82.

După acest rezultat, echipa lui Bogdan Andone a urcat pe locul 4 în Liga 1, cu 19 puncte. De menționat este faptul că FC Argeș are o serie excelentă în Liga 1: 5 victorii și o remiză, în ultimele 6 meciuri jucate.