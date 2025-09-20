FC Argeș - U Cluj 1-0. Echipa lui Bogdan Andone își continuă seria excelentă în Liga 1 - Antena Sport

Închide meniul
FC Argeș – U Cluj 1-0. Echipa lui Bogdan Andone își continuă seria excelentă în Liga 1

Alex Ioniță Publicat: 20 septembrie 2025, 21:03

Sport Pictures

Forrmaţia FC Argeş a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a zecea a Ligii 1.

Singurul gol al meciului a fost marcat de Bettaieb, în minutul 66.

FC Argeș a învins-o pe U Cluj cu scorul de 1-0

În minutul 45+1, un gol al gazdelor a fost anulat, pe motiv de ofsaid.

De la oaspeţi, în minutul 58 a fost eliminat Bic. Şi FC Argeș aa avut un jucător eliminat, pe Oancea, în minutul 82.

După acest rezultat, echipa lui Bogdan Andone a urcat pe locul 4 în Liga 1, cu 19 puncte. De menționat este faptul că FC Argeș are o serie excelentă în Liga 1: 5 victorii și o remiză, în ultimele 6 meciuri jucate.

De cealaltă parte, U Cluj se află pe locul 8 în prima ligă, cu 13 puncte după 10 partide disputate.

FC Argeş: Lazar – Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag (Borta ’57) – Rădescu (Raţă ’73), Sierra, Blagaic (Seto ’85) – Caio (Pîrvu ’73), Moldoveanu, Bettaieb (Orozco ’85). Antrenor: Bogdan Andone.

U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, Cisse, Capradossi (Cristea ’70), Chipciu – El Sawy (Orban ’79), Simion (Codrea ’70), Bic – Nistor – Postolachi (Macalou ’70), Lukic (Fabry ’79). Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău.

Cartonaşe galbene: Briceag ’36, Oancea ’42, ’82, Oancea ’82, Bota ’85, Lazar ‘90+7 / Bic ’52, ‘58

Cartonaşe roşii: Oancea ’82 / Bic ‘58

Arbitri: Ovidiu Robu – Daniel Mitruţi, Cristian Ilinca – Bogdan Dumitrache

Arbitri VAR: Viorel Nicuşor Flueran, Vasile Marinescu

Observatori: Augustus Constantin, Ion Căţoi

