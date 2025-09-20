FC Argeș - U Cluj 1-0. Echipa lui Bogdan Andone își continuă seria excelentă în Liga 1 - Antena Sport

Forrmaţia FC Argeş a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a zecea a Ligii 1.
Singurul gol al meciului a fost marcat de Bettaieb, în minutul 66.
FC Argeș a învins-o pe U Cluj cu scorul de 1-0
În minutul 45+1, un gol al gazdelor a fost anulat, pe motiv de ofsaid.
De la oaspeţi, în minutul 58 a fost eliminat Bic. Şi FC Argeș aa avut un jucător eliminat, pe Oancea, în minutul 82.
După acest rezultat, echipa lui Bogdan Andone a urcat pe locul 4 în Liga 1, cu 19 puncte. De menționat este faptul că FC Argeș are o serie excelentă în Liga 1: 5 victorii și o remiză, în ultimele 6 meciuri jucate.
De cealaltă parte, U Cluj se află pe locul 8 în prima ligă, cu 13 puncte după 10 partide disputate.
FC Argeş: Lazar – Oancea, Tudose, Sadriu, Briceag (Borta ’57) – Rădescu (Raţă ’73), Sierra, Blagaic (Seto ’85) – Caio (Pîrvu ’73), Moldoveanu, Bettaieb (Orozco ’85). Antrenor: Bogdan Andone.
U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, Cisse, Capradossi (Cristea ’70), Chipciu – El Sawy (Orban ’79), Simion (Codrea ’70), Bic – Nistor – Postolachi (Macalou ’70), Lukic (Fabry ’79). Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău.
Cartonaşe galbene: Briceag ’36, Oancea ’42, ’82, Oancea ’82, Bota ’85, Lazar ‘90+7 / Bic ’52, ‘58
Cartonaşe roşii: Oancea ’82 / Bic ‘58
Arbitri: Ovidiu Robu – Daniel Mitruţi, Cristian Ilinca – Bogdan Dumitrache
Arbitri VAR: Viorel Nicuşor Flueran, Vasile Marinescu
Observatori: Augustus Constantin, Ion Căţoi
- Oțelul – Universitatea Craiova 0-0. Oltenii, neînvinși în noul sezon
- “Vi se pare normal că lumea dă vina pe antrenorii de la FCSB?”. Răspunsul prompt al lui Costel Gâlcă
- Ilie Dumitrescu, verdict dur despre campania de transferuri a FCSB-ului: “Niciun jucător important”
- Laurențiu Reghecampf a sărit în apărarea lui Mirel Rădoi: “Mi s-a întâmplat și mie la Craiova”
- Veste uriașă! Se știe când vor debuta Kurt Zouma și Islam Slimani