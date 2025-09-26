Bogdan Andone nu stă la discuții, după 1-0 cu Hermannstadt: „Cine nu rămâne pe această linie se autoexclude” - Antena Sport

FC Argeș a reușit încă un rezultat impresionant la revenirea în prima ligă și s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la Hermannstadt, în primul meci al etapei cu numărul 11.
Deși venea după un succes dramatic obținut pe Giulești, gruparea antrenată de Marius Măldărășanu nu a găsit drumul spre gol în fața propriilor suporteri.
Bogdan Andone, concluzii după Hermannstadt – FC Argeș 0-1
Hermannstadt și FC Argeș au deschis etapa cu numărul 11 din Liga 1, iar formația pregătită de Bogdan Andone a reușit să ia toate cele trei puncte, grație golului marcat în repriza secundă de Caio Ferreira.
Piteștenii au ajuns în acest moment la șapte succese în actuala ediție de campionat, același număr de victorii cu cel al liderului Universitatea Craiova. După fluierul final, Bogdan Andone a tras concluziile cu privire la acest joc.
„Era important să facem un rezultat pozitiv. Chiar dacă jocul nostru nu a fost spectaculos pe faza ofensivă, era foarte important să fim bine organizați. Trebuia să arătăm că nu întâmplător suntem aici. Mă bucur pentru băieți, merită felicitați.
Au fost foarte atenți pe parcursul jocului. Până la urmă, munca este răsplătită. Trebuie să muncim la fel. La pauză am decis că trebuie să fim mai echilibrați și am schimbat sistemul, în oglindă cu al lor. Am marcat, și după cred că am gestionat foarte bine meciul. Ne-am organizat bine.
Cred că astăzi (n.r. vineri, 26 septembrie) sau ieri am făcut un an de când sunt la echipă. Le-am spus jucătorilor că putem reuși doar prin muncă, prin organizare. Avem o linie a noastră. Cine nu rămâne pe această linie se autoexclude, fără nicio răutate. E singura cale să reușim”, a declarat Bogdan Andone, potrivit digisport.ro.
Hermannstadt – FC Argeș 0-1. Gruparea lui Bogdan Andone mai face o victimă în Liga 1
