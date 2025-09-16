Ce variante are conducerea Petrolului pentru înlocuirea lui Liviu Ciobotariu - Antena Sport

Petrolul Ploiești are un singur succes în actuala ediție de campionat și ocupă în prezent locul 14 în Liga 1, cu doar 6 puncte. Eșecul usturător suferit cu Dinamo București, în etapa a 9-a, a adus la despărțirea de Liviu Ciobotariu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tehnicianul român nu a reușit decât o victorie în campionatul intern, plus cea din Cupa României, care a adus la calificarea echipei în faza grupelor. Oficialii clubului iau în calcul două nume pentru înlocuirea lui „Ciobi”.

Revine Mehmet Topal la Petrolul? Cine mai este pe lista „găzarilor”

Aflată pe loc de baraj după 9 etape, Petrolul are nevoie de o schimbare. Din acest motiv, conducerea a ajuns la un acord cu Liviu Ciobotariu pentru rezilierea contractului.

Acum, oficialii de pe ”Ilie Oană” iau în calcul două variante de înlocuitor. Varianta principală ar fi Mehmet Topal, care a mai antrenat în două rânduri gruparea ploieșteană.

El a strâns în total 31 de meciuri pe banca „găzarilor”. A doua variantă luată în calcul de conducerea Petrolului este Dorinel Munteanu, tehnician care este în prezent liber de contract după despărțirea de Sepsi OSK.