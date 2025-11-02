"Cea mai proastă perioadă" Fostul jucător al lui CFR, grav semnal de alarmă: "Mureşan va alege să plece" - Antena Sport

Ionuţ Rada (43 de ani), fost jucător al lui CFR Cluj, e de părere că echipa din Gruia traversează cea mai grea perioadă de când Neluţu Varga a devenit patronul alb-vişiniilor.
Ionuţ Rada a analizat şi declaraţia lui Iuliu Mureşan (71 de ani), care abia a venit ca preşedinte şi deja a avertizat că ar putea pleca de la CFR Cluj dacă nu vor fi rezolvate problemele echipei.
Ionuţ Rada, despre Iuliu Mureşan: “Dacă CFR va continua aşa, va alege să plece”
“Dacă va continua aşa, şi el (n.r: Iuliu Mureşan) va alege să plece. Dacă rezultatele şi partea financiară nu se vor rezolva, nu va alege să rămână în continuare.
E clar că lucrurile sunt mult mai grele.
(n.r: Cea mai proastă perioadă pentru CFR) Da, nu cred că a mai fost o perioadă în care să fie atât de în spate. Un joc care nu arată că poate să îşi revină. Toate sunt în acest moment… e cea mai dificilă perioadă. Numărul de jucători e prea mare pentru ce are nevoie CFR în acest moment. Creează multe nemulţumiri. Jucători care au venit, jucători care au plecat. Toată această situaţie nu avea cum să nu se răsfrângă asupra situaţiei”, a declarat Ionuţ Rada pentru digisport.ro.
CFR Cluj a fost învinsă cu 2-1 de către Dinamo, după cel mai “nebun” meci al acestui sezon de Liga 1. Emerllahu a deschis scorul cu noroc, după o pasă a lui Louis Munteanu. Kosovarul a greşit complet execuţia, şi-a dat cu dreptul în stângul, dar balonul a intrat în poartă. După o bară a lui Perica, din finalul meciului, Karamoko a egalat în minutul 90, iar Alberto Soro le-a adus victoria dinamoviştilor în minutul 90+2, cu un şut plasat, după o acţiune individuală foarte bună.
CFR Cluj e pe loc de baraj în acest moment. Formaţia ardeleană e pe 13 în Liga 1, cu numai 13 puncte după 15 etape disputate.
“Plec, da, dacă nu sunt rezultate, nu stau, nu are sens, dacă nu pot să fac, trebuie să vină cineva care să poată mai bine decât mine”, declara Iuliu Mureşan pentru fanatik.ro.
