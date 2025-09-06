CFR Cluj dă o nouă lovitură! Francezii de la L'Equipe anunţă că semnează pe doi ani - Antena Sport

CFR Cluj l-a convins pe Marcus Coco (29 de ani), fost jucător la Nantes, să semneze un contract valabil pe următorii doi ani, potrivit presei din Franţa. Acesta este al doilea transfer important din ultimele zile pentru formaţia din Gruia.
Tot săptămâna aceasta, CFR Cluj l-a prezentat pe Kurt Zouma, fostul câştigător de Premier League şi Champions League cu Chelsea.
Francezii anunţă că CFR Cluj s-a înţeles cu Marcus Coco
Marcus Coco a avut de ales între CFR Cluj şi Hapoel Tel Aviv, iar francezii de la L’Equipe anunţă că el va semna din postura de jucător liber de contract cu formaţia din Gruia. El va evolua la Cluj în următoarele două sezoane.
Vara aceasta, Marcus Coco a mai avut o ofertă din partea ruşilor de la Akron Togliatti, dar a refuzat să meargă în Rusia din cauza contextului politic. Sosirea în România va reprezenta prima sa experienţă în afara Franţei.
Marcus Coco vine la CFR Cluj în locul lui Antonio Bosec. Fundaşul dreapta din Croaţia, ajuns la Cluj în luna iulie, s-a despărţit de formaţia din Gruia în cursul zilei de sâmbătă, după ce a evoluat doar de şase ori pentru CFR.
- 1,2 milioane de euro este cota de piaţă a lui Marcus Coco, potrivit transfermarkt.com
- 260 de meciuri a bitaf Marcus Coco în Ligue 1
- Gigi Becali, scandalizat după ce transferul lui Mario Tudose a intrat în impas: „E mare mafiot”
- Mario Tudose, avertizat înaintea unui posibil transfer la FCSB: „Iese Gigi Becali la TV…”
- Dinamo a învins-o pe CS Dinamo cu jucători care evoluează la echipa din Liga a 2-a!
- Dani Coman, dispus să îi dea drumul lui Mario Tudose la FCSB! Totul depinde acum de Gigi Becali
- Primarul Piteştiului a spus de cine depinde transferul lui Mario Tudose la FCSB!