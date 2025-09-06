Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

CFR Cluj dă o nouă lovitură! Francezii de la L'Equipe anunţă că semnează pe doi ani - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | CFR Cluj dă o nouă lovitură! Francezii de la L’Equipe anunţă că semnează pe doi ani

CFR Cluj dă o nouă lovitură! Francezii de la L’Equipe anunţă că semnează pe doi ani

Publicat: 6 septembrie 2025, 15:10

Comentarii
CFR Cluj dă o nouă lovitură! Francezii de la LEquipe anunţă că semnează pe doi ani

Marcus Coco / Profimedia

CFR Cluj l-a convins pe Marcus Coco (29 de ani), fost jucător la Nantes, să semneze un contract valabil pe următorii doi ani, potrivit presei din Franţa. Acesta este al doilea transfer important din ultimele zile pentru formaţia din Gruia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tot săptămâna aceasta, CFR Cluj l-a prezentat pe Kurt Zouma, fostul câştigător de Premier League şi Champions League cu Chelsea.

Francezii anunţă că CFR Cluj s-a înţeles cu Marcus Coco

Marcus Coco a avut de ales între CFR Cluj şi Hapoel Tel Aviv, iar francezii de la L’Equipe anunţă că el va semna din postura de jucător liber de contract cu formaţia din Gruia. El va evolua la Cluj în următoarele două sezoane.

Vara aceasta, Marcus Coco a mai avut o ofertă din partea ruşilor de la Akron Togliatti, dar a refuzat să meargă în Rusia din cauza contextului politic. Sosirea în România va reprezenta prima sa experienţă în afara Franţei.

Marcus Coco vine la CFR Cluj în locul lui Antonio Bosec. Fundaşul dreapta din Croaţia, ajuns la Cluj în luna iulie, s-a despărţit de formaţia din Gruia în cursul zilei de sâmbătă, după ce a evoluat doar de şase ori pentru CFR.

Reclamă
Reclamă
  • 1,2 milioane de euro este cota de piaţă a lui Marcus Coco, potrivit transfermarkt.com
  • 260 de meciuri a bitaf Marcus Coco în Ligue 1
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care un bărbat dă foc benzinăriei în Timiş. Beat, a dat cu flăcări pe angajaţi, apoi a fugit
Observator
Momentul în care un bărbat dă foc benzinăriei în Timiş. Beat, a dat cu flăcări pe angajaţi, apoi a fugit
Alexandru, fiul cel mare a lui Ion Țiriac, imagine surprinzătoare. Cum a reacționat Sorana Cîrstea
Fanatik.ro
Alexandru, fiul cel mare a lui Ion Țiriac, imagine surprinzătoare. Cum a reacționat Sorana Cîrstea
17:11
Gigi Becali, scandalizat după ce transferul lui Mario Tudose a intrat în impas: „E mare mafiot”
16:51
Destinație surprinzătoare pentru George Pușcaș! Ce echipă îl dorește pe atacantul dat afară din Turcia
16:35
Dorinel Munteanu, aproape de revenire. Echipa cu care poartă negocieri avansate
16:34
VIDEOScandal de rasism la Disneyland Paris! Vedeta Barcelonei, apel furios pe social media: „O rușine”
16:30
LIVE VIDEOCalificările MP al Italiei sunt ACUM, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY. Norris, cel mai rapid şi în FP3
16:22
PSG, furioasă pe oficialii naționalei Franței după ce Ousmane Dembele s-a accidentat. Explicațiile lui Deschamps
Vezi toate știrile
1 FotoLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui 2 VIDEORomânia – Canada 0-3. Tricolorii au suferit o înfrângere ruşinoasă în amicalul de lux de pe Arena Națională 3 Salariul uriaş pe care Kurt Zouma îl are la CFR Cluj: “S-a enervat Neluțu” 4 Primul 11 ales de Mircea Lucescu pentru amicalul cu Canada! Marea surpriză pregătită de selecționer 5 Dinamo a făcut un nou transfer! Un fost jucător de la Steaua a semnat cu “câinii” 6 EXCLUSIVMircea Lucescu, reacţie surprinzătoare după România – Canada 0-3: “Nu sunt nemulţumit de joc”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut