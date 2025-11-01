Ciprian Marica, anunţ incredibil despre viitorul lui Mirel Rădoi la Craiova: "Mă aștept oricând să fie dat afară sau să plece!" - Antena Sport

Ciprian Marica este surprins de ce se întâmplă la Universitatea Craiova. Fostul atacant al naţionalei României se aştepta ca Mirel Rădoi să poată gestiona relaţia cu jucătorii, suporterii sau patronul echipei, dar lucrurile par scăpate de sub control.

„Țin pumnii Craiovei în lupta asta destul de strânsă. Mirel Rădoi, în primul rând, părea că poate să împace pe toată lumea. Din păcate, văd că nici el nu mai reușește. Sunt tensiuni care vin, ca de obicei, din interior, Sper, totuși, să existe echilibru. Până la urmă, Craiova și oltenii, în general, sunt fierbinți, au sânge care „clocotește“. Dacă cei din conducere vor înțelege că doar împreună pot construi lucruri, atunci Craiova are o șansă la campionat. Altfel, va fi foarte greu. Mă aștept oricând ca Mirel să fie dat afară sau să plece el singur. Așa pare din exterior. Ar fi un real șoc pentru echipă și eu cred că numai de așa ceva nu este nevoie la Craiova. Sunt meciuri bune, sunt jucători excelenți aici”, a spus Ciprian Marica.

Ciprian Marica are şi un mesaj pentru Mirel Rădoi. Şi anume: nimeni nu aşteaptă după rezultate, ele trebuie să vină rapid! “Trăim în secolul vitezei, nimeni nu are răbdare. Nici la echipe mici nu mai este răbdare, dar la Craiova, o formație care își propune să câștige campionatul? Tensiunea, orgoliile sunt eminente și, dacă nu știi să le gestionezi, nu are nimeni răbdare. Mirel nu e la primul mandat, știe ce înseamnă Universitatea Craiova, cunoaște oamenii și cred că ar trebui să fie mai maleabil“, a mai spus Ciprian Marica.

După remiza cu Metaloglobus din etapa trecută, au apărut zvonuri conform cărora Mirel Rădoi ar fi fost decis să-şi dea demisia după partida cu Sănătatea Cluj. Oltenii s-au impus cu 4-1 în duelul cu formaţia din Liga a 3-a, din prima etapă a grupelor Cupei României. Antrenorul a negat atunci că urmează să plece! În următorul meci în campionat, Universitatea Caiova întâlneşte Rapid.