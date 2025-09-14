Csikszereda, ironii la adresa FCSB-ului înaintea disputei directe: „Nu poate fi numită Steaua” - Antena Sport

Csikszereda primește duminică seară vizita celor de la FCSB, în etapa cu numărul 9 din Liga 1. Formația nou promovată nu are nicio victorie în actuala ediție de campionat, însă speră la producerea unei surprize pe teren propriu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe site-ul oficial al clubului, ciucanii au prefațat disputa contra campioanei României și au ironizat formația antrenată în prezent de Elias Charalambous.

FCSB – „echipa cu numele format din 4 litere”

Csikszereda va disputa duminică seară cel mai tare meci din actuala ediție de campionat. Ciucanii vor primi pe teren propriu vizita celor de la FCSB, echipă care a obținut un singur succes în acest sezon.

Cu două rezultate de egalitate și 5 înfrângeri, formația nou promovată va avea parte de un duel tare contra campioanei României. Aceștia au făcut o prezentare a partidei pe site-ul clubului și au ironizat echipa antrenată de Elias Charalambous.

„FK Csíkszereda și cel mai popular club din fotbalul românesc, FCSB din București, se vor întâlni pentru prima dată într-un meci oficial.