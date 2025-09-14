Csikszereda, ironii la adresa FCSB-ului înaintea disputei directe: „Nu poate fi numită Steaua” - Antena Sport

Csikszereda primește duminică seară vizita celor de la FCSB, în etapa cu numărul 9 din Liga 1. Formația nou promovată nu are nicio victorie în actuala ediție de campionat, însă speră la producerea unei surprize pe teren propriu.
Pe site-ul oficial al clubului, ciucanii au prefațat disputa contra campioanei României și au ironizat formația antrenată în prezent de Elias Charalambous.
FCSB – „echipa cu numele format din 4 litere”
Csikszereda va disputa duminică seară cel mai tare meci din actuala ediție de campionat. Ciucanii vor primi pe teren propriu vizita celor de la FCSB, echipă care a obținut un singur succes în acest sezon.
Cu două rezultate de egalitate și 5 înfrângeri, formația nou promovată va avea parte de un duel tare contra campioanei României. Aceștia au făcut o prezentare a partidei pe site-ul clubului și au ironizat echipa antrenată de Elias Charalambous.
„FK Csíkszereda și cel mai popular club din fotbalul românesc, FCSB din București, se vor întâlni pentru prima dată într-un meci oficial.
Fie că această echipă are sau nu cea mai lungă istorie sau cele mai multe titluri de campioană, nu există niciun motiv să ne oprim acum asupra acestui aspect.
După cum se știe, o instanță a decis că această echipă, atribuită acum cu patru litere, nu poate fi numită Steaua”, au scris aceștia pe site-ul oficial al clubului.
FCSB, absențe importante la duelul cu Csikszereda
Campioana României are parte de absențe importante pentru duelul din etapa a 9-a a Ligii 1. Adrian Șut a suferit o accidentare la echipa națională de fotbal a României și nu va putea fi pe teren la meciul de la Miercurea Ciuc.
Mihai Popescu este, de asemenea, indisponibil pentru acest joc, fiind suspendat. În același timp, gruparea roș-albastră mai are o pierdere în defensivă. Risto Radunovic nu a fost recuperat la timp și nu va fi în lot pentru disputa aceasta.
