Dan Nistor a criticat arbitrajul din FC Argeș - U Cluj 1-0: "Știți la ce mă refer!" - Antena Sport

Dan Nistor a oferit prima reacție după FC Argeș – U Cluj 1-0. Mijlocașul lui Ioan Ovidiu Sabău a criticat arbitrajul din cadrul partidei de la Mioveni.
Dan Nistor a făcut preferire la o fază petrecută la finalul primei reprize. Atunci, Sadriu a respins mingea, cu mâna, în corner, însă centralul Ovidiu Robu nu a dictat penalty pentru U Cluj, după ce a revăzut faza la monitorul VAR.
Ce a spus Dan Nistor după FC Argeș – U Cluj
La finalul partidei, Dan Nistor a declarat că partida „a fost jucată” încă de la finalul primei părți, dând de înțeles că U Cluj trebuia să primească penalty.
„Cred că a fost o partidă destul de slabă făcută de noi, dar cred că meciul s-a jucat în prima repriză. Știți la ce mă refer, nu vreau să dezvolt acest lucru, pentru că nu este treaba mea.
Asta este, ne așteaptă un meci foarte dificil (n.r. cu CFR Cluj), pe care trebuie să-l jucăm pentru suporteri, pentru că și astăzi au venit în număr foarte mare. Nu am putut să le facem o bucurie, dar sper să ne revanșăm luni.
Am avut câteva situații, mai ales în prima repriză. Am fost destul de aproape, dar nu am băgat mingea în poartă. Trebuie să ne revenim, pentru că etapele trec, ne îngrijorează acest lucru.
(n.r. dacă voi aveți puține puncte, FCSB și CFR ce să mai zică?) Astăzi au jucat FC Argeș și Universitatea Cluj, nu mă interesează altceva. Pe mine mă interesează de echipa mea, de suporterii mei.
Arbitrul s-a dus la VAR, cei de la VAR au văzut ceva, dar centralul nu. Mai departe nu mai comentez.
Suporterii ne-au încurajat foarte tare la final, au spus că sunt alături de noi. Meciul e foarte important pentru ei și sper să ne ridicăm la nivelul lor, că astăzi nu prea am făcut-o”, a spus Dan Nistor, la digisport.ro.
- Oțelul – Universitatea Craiova 0-0. Oltenii, neînvinși în noul sezon
- FC Argeș – U Cluj 1-0. Echipa lui Bogdan Andone își continuă seria excelentă în Liga 1
- “Vi se pare normal că lumea dă vina pe antrenorii de la FCSB?”. Răspunsul prompt al lui Costel Gâlcă
- Ilie Dumitrescu, verdict dur despre campania de transferuri a FCSB-ului: “Niciun jucător important”
- Laurențiu Reghecampf a sărit în apărarea lui Mirel Rădoi: “Mi s-a întâmplat și mie la Craiova”