Dan Nistor a criticat arbitrajul din FC Argeș - U Cluj 1-0: "Știți la ce mă refer!" - Antena Sport

Dan Nistor a oferit prima reacție după FC Argeș – U Cluj 1-0. Mijlocașul lui Ioan Ovidiu Sabău a criticat arbitrajul din cadrul partidei de la Mioveni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dan Nistor a făcut preferire la o fază petrecută la finalul primei reprize. Atunci, Sadriu a respins mingea, cu mâna, în corner, însă centralul Ovidiu Robu nu a dictat penalty pentru U Cluj, după ce a revăzut faza la monitorul VAR.

Ce a spus Dan Nistor după FC Argeș – U Cluj

La finalul partidei, Dan Nistor a declarat că partida „a fost jucată” încă de la finalul primei părți, dând de înțeles că U Cluj trebuia să primească penalty.

„Cred că a fost o partidă destul de slabă făcută de noi, dar cred că meciul s-a jucat în prima repriză. Știți la ce mă refer, nu vreau să dezvolt acest lucru, pentru că nu este treaba mea.

Asta este, ne așteaptă un meci foarte dificil (n.r. cu CFR Cluj), pe care trebuie să-l jucăm pentru suporteri, pentru că și astăzi au venit în număr foarte mare. Nu am putut să le facem o bucurie, dar sper să ne revanșăm luni.