Dan Petrescu nu mai ajunge la CSKA Sofia! Presa din Bulgaria a aflat cine vine la echipă - Antena Sport

Dan Petrescu a fost asociat în ultimele zile cu o posibilă revenire în antrenorat, după ce CSKA Sofia s-a interesat de serviciile sale. În cele din urmă, clubul de la sud de România s-a reorientat și va semna cu o legendă din epoca modernă a formației.

Petrescu fusese recomandat de Hristo Stoichkov, Balonul de Aur din 1994, la CSKA Sofia, dar se pare că înțelegerile au picat.

Dan Petrescu nu revine momentan pe bancă

Jurnaliștii bulgari de la sportal.bg au aflat că Hristo Yanev urmează să preia echipa din capitala Bulgariei. Tehnicianul de 46 de ani ar urma să semneze un contract pe un an, cu posibilitatea de prelungire pe încă un sezon.

Presa a mai notat că Yanev este unul dintre favoriții suporterilor, ținând cont de trecutul său la echipa alb-roșie. Când evolua din postura de jucător, el a petrecut șase ani la CSKA Sofia, între 2000 și 2006, câștigând două titluri de campion și o Cupă a Bulgariei. Ulterior, Yanev s-a mai întors pentru două meciuri la club în 2012.

Managerul de 46 de ani a mai pregătit-o pe CSKA Sofia în anii trecuți din postura de interimar. Acum, Yanev e pregătit să preia echipa, după ce a bulgarii l-au preferat în detrimentul lui Dan Petrescu.