Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

De ce are nevoie Ștefan Baiaram pentru a prinde un super-transfer - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | De ce are nevoie Ștefan Baiaram pentru a prinde un super-transfer

De ce are nevoie Ștefan Baiaram pentru a prinde un super-transfer

Daniel Işvanca Publicat: 16 septembrie 2025, 18:43

Comentarii
De ce are nevoie Ștefan Baiaram pentru a prinde un super-transfer

Ștefan Baiaram la Universitatea Craiova / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova merge „ceas” în actualul sezon, fiind liderul la zi în Liga 1. Formația antrenată de Mirel Rădoi are un avans de patru puncte față de ocupanta locului doi. Mai mult decât atât, oltenii vor juca și în faza principală a UEFA Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ștefan Baiaram este cel mai în formă jucător al „leilor” din Bănie și are toate șansele să fie următorul produs de export al clubului patronat de Mihai Rotaru.

Ștefan Baiaram, următoarea bombă a Craiovei în mercato?

Cu șase goluri marcate în acest sezon pentru Universitatea Craiova, Ștefan Baiaram este văzut drept înlocuitorul ideal pentru Alex Mitriță, plecat în schimbul a două milioane de euro în China.

Fotbalistul a fost dorit de turcii de la Istanbul Bașakșehir, imediat după returul din UEFA Conference League. Atunci, Mihai Rotaru a refuzat o ofertă de patru milioane de euro pentru starul din Bănie.

Întrebat despre situația jucătorului de 22 de ani, Gică Craioveanu a transmis de ce are nevoie Baiaram pentru a-și crește cota și pentru a prinde un transfer de răsunet.

Reclamă
Reclamă

„Nu, nu. Am mai spus asta. Un jucător mare trebuie să joace la echipa de club în cupele europene și la echipa națională. Automat îți crește cota.

Anul ăsta îi mai trebuie. Joci la echipa de club, în cupele europene și la echipa națională. Crești la 6-7-8 milioane de euro”, a explicat Gică Craioveanu, potrivit digisport.ro.

De ce Polonia a doborât imediat o dronă rusească deasupra Varşoviei, iar România doar a escortat-oDe ce Polonia a doborât imediat o dronă rusească deasupra Varşoviei, iar România doar a escortat-o
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un milion de euro, confiscat de procurori într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor din R. Moldova
Observator
Un milion de euro, confiscat de procurori într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor din R. Moldova
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în România
20:01
Fostul coleg al lui Chivu de la Ajax a vorbit la superlativ despre român, înaintea meciului cu Ajax: „Căpitanul”
19:45
LIVE SCOREAu început primele partide din grupa Ligii Campionilor. Athletic Bilbao – Arsenal, duel tare
19:30
Un dublu campion al României, trecut pe la FCSB, prezentat oficial în Liga a 3-a. Cu ce club a semnat
19:26
Basarab Panduru, impresionat de startul de sezon de la Dinamo
19:19
Josue Homawoo a revenit la stadionul lui Standard Liege după momentele horror prin care a trecut
19:07
Investiție uriașă! Câți bani încasează Ronaldinho pentru a fi prezent la evenimentul din Iași
Vezi toate știrile
1 Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului 2 Tragedie în familia lui Costel Gâlcă! Fratele antrenorului de la Rapid a murit 3 Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. “Regele” s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe 4 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la FCSB după egalul cu Csikszereda: “Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal” 5 Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1 6 Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să revină în Liga 1: “M-am înţeles”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter