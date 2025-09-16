De ce are nevoie Ștefan Baiaram pentru a prinde un super-transfer - Antena Sport

Universitatea Craiova merge „ceas” în actualul sezon, fiind liderul la zi în Liga 1. Formația antrenată de Mirel Rădoi are un avans de patru puncte față de ocupanta locului doi. Mai mult decât atât, oltenii vor juca și în faza principală a UEFA Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ștefan Baiaram este cel mai în formă jucător al „leilor” din Bănie și are toate șansele să fie următorul produs de export al clubului patronat de Mihai Rotaru.

Ștefan Baiaram, următoarea bombă a Craiovei în mercato?

Cu șase goluri marcate în acest sezon pentru Universitatea Craiova, Ștefan Baiaram este văzut drept înlocuitorul ideal pentru Alex Mitriță, plecat în schimbul a două milioane de euro în China.

Fotbalistul a fost dorit de turcii de la Istanbul Bașakșehir, imediat după returul din UEFA Conference League. Atunci, Mihai Rotaru a refuzat o ofertă de patru milioane de euro pentru starul din Bănie.

Întrebat despre situația jucătorului de 22 de ani, Gică Craioveanu a transmis de ce are nevoie Baiaram pentru a-și crește cota și pentru a prinde un transfer de răsunet.