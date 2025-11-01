Denis Alibec, în vizorul unei foste campioane din România. "Poate acolo e locul lui" - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 1 noiembrie 2025, 17:08

Denis Alibec, într-un meci / Sport Pictures

Denis Alibec nu duce lipsă de propuneri după ce s-a anunţat că este ca şi plecat de la FCSB, din iarnă. Prima echipă din campionatul intern care a anunţat că îl vrea pe atacant este Universitatea Cluj. O altă echipă care l-ar putea achiziţiona pe Denis Alibec este chiar Farul Constanţa, club la care jucătorul s-a simţit mereu ca acasă. O mutare la gruparea constănţeană s-ar putea realiza, în contextul în care e cunoscută relaţia dintre Gică Hagi şi Gigi Becali.

Sorin Paraschiv, fostul mijlocaș de la FCSB, crede că ar fi de preferat ca Alibec să rămână la FCSB şi să lupte pentru postul de titular, dar cum şansele să se impună sunt reduse, atunci Farul ar fi o variantă mult mai bună pentru el.

“L-am văzut pe Alibec mult mai bun la Farul. A dus în spate o echipă mai mică decât FCSB. La FCSB, deocamdată, nu se poate impune. Probabil el spune că joacă foarte puțin, dar și-a asumat când a venit la FCSB, mai ales că și Bîrligea e într-o formă foarte bună. Alibec trebuie să tragă de el, să sufere. Atunci când fotbalistul român suferă puțin și joacă puțin, își ia tălpășița și pleacă. Dar nu asta ar trebui să fie prima soluție, ci să încerci să te redresezi, să tragi de tine și să prinzi echipa. Dacă nu face lucrul acesta, poate îl vedem înapoi la Farul sau la o echipă mică. Poate asta își dorește, poate acolo e locul lui. Dar eu aș vrea să-l văd la FCSB, să lupte pentru postul de titular”, a spus Sorin Paraschiv.

Denis Alibec nu mai crede în şansa lui la FCSB

Denis Alibec a fost titular cu Gloria Bistriţa şi a înscris! Atacantul de 34 de ani a punctat din penalty în victoria campioanei cu Gloria Bistriţa, scor 3-1, în prima etapă a grupelor Cupei României. El a avut de aşteptat câteva luni pentru a înscrie primul gol pentru campioană, după revenirea din vară. După ce recent s-a plâns de faptul că nu prinde suficiente minute pentru a-şi intra în ritm, Denis Alibec a transmis, de această dată, că nu mai contează cât de mult joacă. “A fost un meci foarte greu. Am avut noroc că am marcat două goluri în prima repriză, pentru că în a doua parte ne-au cam dominat. Important e că am câștigat și sperăm să ne calificăm mai departe. Terenul a fost destul de greu, dar per total bun. Nu ne putem plânge de gazon. Sper doar ca accidentarea lui Miculescu să nu fie gravă, a călcat strâmb și îmi pare rău pentru el. Nu mai contează cât joc. Încerc să-mi fac treaba cât mai bine și, cu Dumnezeu înainte, să vină și rezultatele”, a declarat Denis Alibec.

