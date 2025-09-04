Dinamo a „pus ochii” pe un fundaș de la CFR Cluj! Anunțul lui Andrei Nicolescu: "Suntem interesați" - Antena Sport

Închide meniul
Dinamo a „pus ochii” pe un fundaș de la CFR Cluj! Anunțul lui Andrei Nicolescu: “Suntem interesați”

Alex Ioniță Publicat: 4 septembrie 2025, 22:34

Andrei Nicolescu - AntenaSport

Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo a „pus ochii” pe un fundaș de la CFR Cluj. Acesta a vorbit despre planurile „câinilor” din finalul perioadei de mercato și a transmis că întăririle în apărare sunt prioritare.

Nicolescu a explicat că Dinamo încearcă să efecuteze transferul incluzând procente dintr-o eventuală vânzare viitoare. Totuși, acesta a precizat că mutarea este una dificilă.

Andrei Nicolescu a spus că Dinamo vrea să transfere un fundaș de la CFR Cluj

„Suntem interesați de un fundaș central de la CFR Cluj, dar este destul de greu. Așa cum se pun problemele acum, nu cred că… Mai bine nu vorbim despre asta. Noi vrem să transferăm săptămâna asta ceva. Prioritar e un fundaș central. Vedem care este opțiunea cea mai bună.

(n.r. – despre negocierile cu fundașii centrali) Unul dintre ei este sub contract și încercăm un transfer cu procente, încă unul dintre ei este sub contract și încercăm un împrumut cu o opțiune de cumpărare, iar unul este liber de contract. Acum, depinde foarte mult de dinamica negocierilor, să vedem pe cine ne putem axa”, a spus Andrei Nicolescu, la „Totul pentru Dinamo”.

În momentul de față, Dinamo se află pe locul 3 în Liga 1, cu 15 puncte obținute în 8 partide jucate. După pauza provocată de meciurile echipelor naționale, „câinii” se vor duela, în deplasare, cu Petrolul. Duelul are loc pe 15 septembrie, de la ora 21:00, și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Dinamo a ratat transferul unui fost jucător de la FCSB

Dinamo a ratat încă un transferul după ce a încercat să-l aducă pe Andrei Coubiș, ajuns în cele din urmă la Sampdoria. Formația din Ștefan cel Mare a încercat să își întărească linia mediană cu un fost fotbalist de la FCSB, însă mutarea a picat din motive necunoscute.

Potrivit sport.ro, Marco Dulca ar fi fost ținta echipei antrenate de Zeljko Kopic, însă jucătorul rămas liber de contract după despărțirea de Celje nu a fost dispus să revină în campionatul României.

Rămas fără angajament după despărțirea de Celje, Marco Dulca este în căutarea unei noi provocări. Mijlocașul care a rezistat mai puțin de cinci luni la FCSB nu ia în calcul revenirea în Liga 1 sau cel puțin nu la Dinamo.

„Câinii” credeau în posibilitatea ca Dulca să vină sub comanda lui Zeljko Kopic, însă, în ciuda discuțiilor avute de Andrei Nicolescu cu tatăl fotbalistului, mutarea nu s-a mai concretizat.

Cel mai probabil, Marco Dulca speră să prindă tot un contract în străinătate, având în vedere faptul că în cea mai mare parte a carierei a jucat în România.

