Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dinamo nu vrea să se oprească din transferat. Anunțul lui Andrei Nicolescu după victoria cu "U" Cluj - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo nu vrea să se oprească din transferat. Anunțul lui Andrei Nicolescu după victoria cu “U” Cluj

Dinamo nu vrea să se oprească din transferat. Anunțul lui Andrei Nicolescu după victoria cu “U” Cluj

Andrei Nicolae Publicat: 19 ianuarie 2026, 13:50

Comentarii
Dinamo nu vrea să se oprească din transferat. Anunțul lui Andrei Nicolescu după victoria cu U Cluj

Jucătorii lui Dinamo, după un gol marcat / Sport Pictures

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre dorința echipei de a aduce încă un mijlocaș pentru a-și întări lotul în vederea jumătății secunde a sezonului. Vestea vine și în contextul în care formația lui Zeljko Kopic s-a despărțit de Charalampos Kyriakou în această perioadă de mercato, deși nimic nu anunța acest lucru.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo a oficializat până acum două transferuri în această “fereastră” de transferuri, cele ale lui Țicu și Târbă, iar în curând va ajunge și Matteo Duțu în vestiarul lui Kopic. “Câinii” nu vor însă să se oprească aici, iar Andrei Nicolescu a anunțat după victoria de duminică în fața Universității Cluj că sunt șanse să se mai facă o mutare.

Dinamo vrea al 4-lea transfer al iernii

Potrivit oficialului de la Dinamo, echipa caută un mijlocaș și și-a făcut deja o listă scurtă în acest sens. Nicolescu nu a dat foarte multe detalii, singurul lucru punctat fiind acela că un fotbalist aflat în vizorul lor este român.

Căutăm în continuare un mijlocaș, avem o listă scurtă la momentul acesta, vedem ce se va întâmpla în zilele următoare.

E un singur nume de jucător român pe listă, dar în acest moment cred că e destul de greu pentru el și pentru noi(n.r. cine e?) E un jucător sub contract, nu putem să discutăm despre asta“, a spus Nicolescu la fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

După plecarea lui Kyriakou din această iarnă, Dinamo a rămas cu următoarele opțiuni pentru postul de mijlocaș: Cristian Mihai, Andrei Mărginean, Georgi Milanov, Eddy Ghahore şi Cătălin Cîrjan.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va ajuta Olimpiu Moruţan pe Rapid să ia titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reguli noi pentru vânzarea unei maşini. Cine plăteşte impozitul aferent: vânzătorul sau cumpărătorul?
Observator
Reguli noi pentru vânzarea unei maşini. Cine plăteşte impozitul aferent: vânzătorul sau cumpărătorul?
Cătălin Cîrjan, propunere bombă de transfer la FCSB: „Se face jucător de 10 milioane! Va fi titularul naționalei!”
Fanatik.ro
Cătălin Cîrjan, propunere bombă de transfer la FCSB: „Se face jucător de 10 milioane! Va fi titularul naționalei!”
14:38
Gianni Infantino a intervenit în scandalul uriaş de la finala Cupei Africii pe Naţiuni: “E inacceptabil”
13:21
VideoKevin Durant a urcat pe 6 în clasamentul all-time al marcatorilor din NBA. Următorul în top: Michael Jordan
13:05
Olimpiu Moruțan, tratat ca o vedetă de Rapid. Decizia de ultimă oră luată de Dan Șucu
12:55
Zi uriaşă pentru Dinamo: au început oficial lucrările la noul stadion. Când vor putea câinii roşii să joace pe noua arenă
12:36
Petrolul – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00). Oltenii vor să revină pe primul loc
12:05
Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare a carierei în topul WTA
Vezi toate știrile
1 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 2 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Pep Guardiola își cedează un jucător în La Liga 4 VIDEOUluitor! Brahim Diaz şi-a bătut joc de penalty-ul cu care Maroc putea câştiga Cupa Africii! Cum a ales să şuteze 5 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 6 Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat”
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”