Dinamo nu vrea să se oprească din transferat. Anunțul lui Andrei Nicolescu după victoria cu "U" Cluj - Antena Sport

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre dorința echipei de a aduce încă un mijlocaș pentru a-și întări lotul în vederea jumătății secunde a sezonului. Vestea vine și în contextul în care formația lui Zeljko Kopic s-a despărțit de Charalampos Kyriakou în această perioadă de mercato, deși nimic nu anunța acest lucru.
Dinamo a oficializat până acum două transferuri în această “fereastră” de transferuri, cele ale lui Țicu și Târbă, iar în curând va ajunge și Matteo Duțu în vestiarul lui Kopic. “Câinii” nu vor însă să se oprească aici, iar Andrei Nicolescu a anunțat după victoria de duminică în fața Universității Cluj că sunt șanse să se mai facă o mutare.
Dinamo vrea al 4-lea transfer al iernii
Potrivit oficialului de la Dinamo, echipa caută un mijlocaș și și-a făcut deja o listă scurtă în acest sens. Nicolescu nu a dat foarte multe detalii, singurul lucru punctat fiind acela că un fotbalist aflat în vizorul lor este român.
“Căutăm în continuare un mijlocaș, avem o listă scurtă la momentul acesta, vedem ce se va întâmpla în zilele următoare.
E un singur nume de jucător român pe listă, dar în acest moment cred că e destul de greu pentru el și pentru noi(n.r. cine e?) E un jucător sub contract, nu putem să discutăm despre asta“, a spus Nicolescu la fanatik.ro.
După plecarea lui Kyriakou din această iarnă, Dinamo a rămas cu următoarele opțiuni pentru postul de mijlocaș: Cristian Mihai, Andrei Mărginean, Georgi Milanov, Eddy Ghahore şi Cătălin Cîrjan.
- Olimpiu Moruțan, tratat ca o vedetă de Rapid. Decizia de ultimă oră luată de Dan Șucu
- Zi uriaşă pentru Dinamo: au început oficial lucrările la noul stadion. Când vor putea câinii roşii să joace pe noua arenă
- Petrolul – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00). Oltenii vor să revină pe primul loc
- Salariul uriaş pe care Olimpiu Moruţan îl va avea în Liga 1
- Gigi Becali, în faţa unei decizii radicale: “Scăpaţi de mine!”