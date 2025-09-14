Elias Charalambous a reacționat, după 1-1 cu Csikszereda: „Să promitem mai puțin și să arătăm pe teren” - Antena Sport

Surpriză mare la Miercurea Ciuc, acolo unde campioana României a reușit o remiză chinuită contra nou promovatei Csikszereda. Cu trei schimbări făcute la pauză, gruparea roș-albastră părea să dețină controlul jocului, dar a cedat teren pe parcursul reprizei secunde.

Abordarea aceasta i-a costat pe „elevii” lui Elias Charalambous, care s-au văzut egalați spre final. Mai mult decât atât, ciucanii au irosit și o mare ocazie de gol pe final.

Elias Charalambous trage un semnal de alarmă, după 1-1 cu Csikszereda

FCSB este departe de echipa care făcea spectacol în sezonul precedent. Campioana României rămâne cu o singură victorie în actuala ediție de campionat, după 1-1 pe terenul celor de la Csikszereda.

Gruparea antrenată de Elias Charalambous a deschis scorul prin Malcom Edjouma, care a marcat cu capul în urma unei lovituri de colț, însă gazdele au egalat pe final, tot în urma unei faze fixe. După fluierul final, antrenorul oaspeților a tras mai multe concluzii.

„Era o oportunitate bună să încercăm să câștigăm puncte. Trebuia să fim mult mai buni. Nu am avut ritmul pe care ar fi trebuit să îl avem. Plătim pentru lacunele noastre. Când nu dai golul doi, adversarul poate să revină. Nu a fost destul de bine ca să luăm trei puncte.