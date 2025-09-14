Elias Charalambous a reacționat, după 1-1 cu Csikszereda: „Să promitem mai puțin și să arătăm pe teren” - Antena Sport

Surpriză mare la Miercurea Ciuc, acolo unde campioana României a reușit o remiză chinuită contra nou promovatei Csikszereda. Cu trei schimbări făcute la pauză, gruparea roș-albastră părea să dețină controlul jocului, dar a cedat teren pe parcursul reprizei secunde.
Abordarea aceasta i-a costat pe „elevii” lui Elias Charalambous, care s-au văzut egalați spre final. Mai mult decât atât, ciucanii au irosit și o mare ocazie de gol pe final.
Elias Charalambous trage un semnal de alarmă, după 1-1 cu Csikszereda
FCSB este departe de echipa care făcea spectacol în sezonul precedent. Campioana României rămâne cu o singură victorie în actuala ediție de campionat, după 1-1 pe terenul celor de la Csikszereda.
Gruparea antrenată de Elias Charalambous a deschis scorul prin Malcom Edjouma, care a marcat cu capul în urma unei lovituri de colț, însă gazdele au egalat pe final, tot în urma unei faze fixe. După fluierul final, antrenorul oaspeților a tras mai multe concluzii.
„Era o oportunitate bună să încercăm să câștigăm puncte. Trebuia să fim mult mai buni. Nu am avut ritmul pe care ar fi trebuit să îl avem. Plătim pentru lacunele noastre. Când nu dai golul doi, adversarul poate să revină. Nu a fost destul de bine ca să luăm trei puncte.
Trebuie să fim mai concentrați în astfel de momente, la ocazii. Reușim să ni le creem, dar trebuie să fim mult mai buni. Cunosc echipa, știu că acești băieți pot juca mult mai bine. Este un lucru cert, când ai avantaj minim, trebuie să marchezi și golul doi”.
Elias Charalambous: „Trebuie să arătăm pe teren”
„Simțeam că dacă am dat gol meciul va merge bine pentru noi. Fazele fixe sunt importante în fotbal. Trebuie să continuăm să vedem ce avem de făcut. Nu e de ajuns să vorbim, trebuie să arătăm pe teren. Să promitem mai puțin și să arătăm pe teren.
Trebuie să o luăm pas cu pas, dar vedem unde putem ajunge. Nu are rost să ne gândim prea departe. Fanii sunt peste tot, aproape de echipă. Îmi pare rău pentru ei, nu le e ușor nici lor să vină să ne sprijine. Mi-ar fi plăcut să îi facem fericiți. Trebuie să îi facem fericiți cu victorii”, a spus Elias Charalambous, potrivit digisport.ro.
