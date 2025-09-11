FCSB a refuzat transferul unui fundaș de la Parma! Cine s-a opus mutării - Antena Sport

Închide meniul
FCSB a refuzat transferul unui fundaș de la Parma! Cine s-a opus mutării

Alex Ioniță Publicat: 11 septembrie 2025, 20:35

Comentarii
FCSB a refuzat transferul unui fundaș de la Parma! Cine s-a opus mutării

Sportpictures

Gigi Becali a avut posibilitatea de a aduce la FCSB un fundaș de la Parma, în această perioadă de mercato. Totuși, mutarea a picat, după ce Mihai Stoica s-a opus.

Concret, Rareș Fătu, în vârstă de 19 ani, i-a fost propus lui Gigi Becali în această vară. Patronul de la FCSB i-a cerut părerea lui Mihai Stoica, iar oficialul de la FCSB l-a analizat pe românul care a jucat la Parma U20.

Gigi Becali l-ar fi putut transfera pe Rareș Fătu de la Parma

Potrivit informațiilor oferite de prosport.ro, Mihai Stoica a considerat că Rareș Fătu nu este o soluție pentru FCSB, chiar dacă jucătorul era eligibil pentru Regula U21.

Astfel, Rareș Fătu s-a reorientat. Acesta încearcă în continuare să se repartieze și se află, în momentul de față, în probe la UTA. Arădenii l-au utilizat într-un meci amical, cu Dumbrăvița, încheiat cu scorul de 0-0.

În vârstă de 19 ani, Fătu și-a început cariera la CSM Focșani. În 2019 a făcut pasul la Academia Hagi. De la echipa „Regelui” a plecat la Parma, echipă la care este legitimat din 2022.

În momentul de față, Rareș Fătu este cotat la 10.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Comentarii


