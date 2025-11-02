Florentin Petre, exuberant după ce Dinamo a învins-o incredibil pe CFR: "Meritam să fim pe locul 1" - Antena Sport

Antrenorul secund al lui Dinamo, Florentin Petre (49 de ani), a spus, după ce “câinii” au reuşit revenirea campionatului, cu CFR Cluj, marcând două goluri în minutele 90 şi 90+2, că alb-roşiii ar fi meritat să fie pe primul loc în acest moment.

Dinamo e pe locul 4 în Liga 1, cu 27 de puncte. “Câinii” sunt la 4 puncte în spatele liderului Botoşani. Botoşani e la egalitate cu formaţia aflată pe locul 2, Rapid.

Florentin Petre: “Cu puţin noroc puteam fi pe locul 1”

“(n.r: Aţi fi meritat să fiţi chiar pe locul 1, la cum aţi jucat?) Au fost momente şi momente. Sincer să fiu, ar fi trebuit să fim, prin jocul pe care l-am prestat, prin spectacolul pe care l-am făcut, eu cred că am fi meritat să fim acolo (n.r: pe primul loc).

Am analizat fiecare joc în parte. Noi trebuia să fim pe locul 1. Mă bucur că sunt echipe bune, cu fotbalişti de calitate. Rapid, Craiova, FCSB, dă semne că îşi revine. Mă bucură că echipa noastră are continuitate, se ridică la nivel. Dinamo va juca şi joacă un fotbal foarte-foarte frumos. Antrenamentele pe care Zeljko le face, conexiunea pe care noi am făcut-o în timpul jocului… Cu puţin noroc puteam fi mai sus, pe locul 1, nu vreau să mă laud”, a spus Florentin Petre pentru fanatik.ro.

La începutul returului sezonului regular Dinamo o va întâlni pe Csikszereda, echipă cu care a făcut 2-2 în tur, la Miercurea Ciuc, după ce echipa lui Robert Ilyeş a condus cu 2-0. Dinamo – Csikszereda se va disputa sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 17:30. După partida cu ciucanii Dinamo se va duela cu liderul Ligii 1, FC Botoşani. Partida se va disputa la Botoşani, pe 24 noiembrie, după pauza generată de meciurile echipei naţionale. Apoi va urma duelul “câinilor” cu Oţelul, de acasă. În tur Oţelul s-a impus cu 2-1 în partida cu Dinamo.