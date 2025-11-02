Florentin Petre, exuberant după ce Dinamo a învins-o incredibil pe CFR: "Meritam să fim pe locul 1" - Antena Sport

Antrenorul secund al lui Dinamo, Florentin Petre (49 de ani), a spus, după ce “câinii” au reuşit revenirea campionatului, cu CFR Cluj, marcând două goluri în minutele 90 şi 90+2, că alb-roşiii ar fi meritat să fie pe primul loc în acest moment.
Dinamo e pe locul 4 în Liga 1, cu 27 de puncte. “Câinii” sunt la 4 puncte în spatele liderului Botoşani. Botoşani e la egalitate cu formaţia aflată pe locul 2, Rapid.
Florentin Petre: “Cu puţin noroc puteam fi pe locul 1”
“(n.r: Aţi fi meritat să fiţi chiar pe locul 1, la cum aţi jucat?) Au fost momente şi momente. Sincer să fiu, ar fi trebuit să fim, prin jocul pe care l-am prestat, prin spectacolul pe care l-am făcut, eu cred că am fi meritat să fim acolo (n.r: pe primul loc).
Am analizat fiecare joc în parte. Noi trebuia să fim pe locul 1. Mă bucur că sunt echipe bune, cu fotbalişti de calitate. Rapid, Craiova, FCSB, dă semne că îşi revine. Mă bucură că echipa noastră are continuitate, se ridică la nivel. Dinamo va juca şi joacă un fotbal foarte-foarte frumos. Antrenamentele pe care Zeljko le face, conexiunea pe care noi am făcut-o în timpul jocului… Cu puţin noroc puteam fi mai sus, pe locul 1, nu vreau să mă laud”, a spus Florentin Petre pentru fanatik.ro.
La începutul returului sezonului regular Dinamo o va întâlni pe Csikszereda, echipă cu care a făcut 2-2 în tur, la Miercurea Ciuc, după ce echipa lui Robert Ilyeş a condus cu 2-0. Dinamo – Csikszereda se va disputa sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 17:30. După partida cu ciucanii Dinamo se va duela cu liderul Ligii 1, FC Botoşani. Partida se va disputa la Botoşani, pe 24 noiembrie, după pauza generată de meciurile echipei naţionale. Apoi va urma duelul “câinilor” cu Oţelul, de acasă. În tur Oţelul s-a impus cu 2-1 în partida cu Dinamo.
Dinamo – CFR Cluj 2-1, după cel mai “nebun” meci din acest campionat! “Câinii” au marcat în minutele 90 şi 90+2
Echipa Dinamo Bucureşti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în primul meci al etapei a 15-a din Liga 1.
Prima mare ocazie a meciului de pe Arena Naţională a aparţinut gazdelor, la lovitura de cap a lui Stoinov, din minutul 13, scoasă incredibil de Vîlceanu. Clujenii au replicat prin şutul de la 25 de metri expediat de Korenica şi salvat de Roşca, în minutul 24. După trei minute Vâlceanu a respins şutul lui Armstrong direct în genunchiul lui Stoinov, dar mingea s-a dus peste poarta oaspeţilor. Minutul 33 a adus şutul lui Victor Kun, din afara careului, la care Roşca a scos incredibil de sub transversală. Trei minute mai târziu Slimani i-a pasat lui Emerllahu in careu si acesta, din poziţie ideală, a trimis mult peste poartă.
În partea secundă Alexandru Musi a înscris cu capul, în minutul 53, dar golul a fost anulat pentru că dinamovistul se afla în ofsaid. Intrat pe teren în minutul 62, Louis Munteanu a scăpat pe contraatac, şapte minute mai târziu, şi i-a pasat lui Emerllahu în faţa porţii, iar kosovarul a înscris împiedicându-se de minge. Două minute mai târziu portarul Roşca a respins greşit şi Păun a lobat de la distanţă spre poarta goală, dar nu a nimerit ţinta. Dinamoviştii au lovit bara, în minutul 84, prin Perica, dar croatul a oferit pasa decisivă din care Karamoko a egalat în minutul 90, însă lucrurile nu s-au oprit aici. Alb-roşii au forţat şi Alberto Soro a înscris două minute mai târziu golul prin care Dinamo a revenit extraordinar, impunându-se cu 2-1.
Bucureştenii au 27 de puncte şi se află pe locul al patrulea, în timp ce clujenii bifează încă o înfrângere şi, cu 13 puncte, sunt pe locul 13.
