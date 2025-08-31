Florin Tănase, mesaj ironic înainte de CFR Cluj - FCSB. Cum a descris confruntarea din Gruia - Antena Sport

Florin Tănase a transmis un mesaj ironic, înaintea duelului dintre CFR Cluj şi FCSB. Partida din etapa a opta a Ligii 1 se va disputa azi, de la ora 21:30 şi va fi în format live text, pe AS.ro.

Titularul campioanei a descris confruntarea dintre CFR Cluj şi FCSB ca fiind “derby-ul răniţilor” din Liga 1, ţinând cont de startul modest al celor două echipe, din campionat.

Florin Tănase, mesaj ironic înainte de CFR Cluj – FCSB

După şapte meciuri disputate, FCSB ocupă locul 13, cu cinci puncte, fiind la egalitate cu CFR Cluj. Clujenii însă au disputat doar şase meciuri, având un duel amânat, prin prisma participării în cupele europene.

“Va fi derby-ul răniților, meci important, CFR, o echipă puternică după părerea mea.

Va fi un meci dificil, jucăm în deplasare. Ei cu siguranță vor dori să își revină, la fel ca și noi, deci va fi un meci foarte interesant… în play-out”, a declarat Florin Tănase.