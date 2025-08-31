Florin Tănase, mesaj ironic înainte de CFR Cluj - FCSB. Cum a descris confruntarea din Gruia - Antena Sport

Florin Tănase a transmis un mesaj ironic, înaintea duelului dintre CFR Cluj şi FCSB. Partida din etapa a opta a Ligii 1 se va disputa azi, de la ora 21:30 şi va fi în format live text, pe AS.ro.
Titularul campioanei a descris confruntarea dintre CFR Cluj şi FCSB ca fiind “derby-ul răniţilor” din Liga 1, ţinând cont de startul modest al celor două echipe, din campionat.
Florin Tănase, mesaj ironic înainte de CFR Cluj – FCSB
După şapte meciuri disputate, FCSB ocupă locul 13, cu cinci puncte, fiind la egalitate cu CFR Cluj. Clujenii însă au disputat doar şase meciuri, având un duel amânat, prin prisma participării în cupele europene.
“Va fi derby-ul răniților, meci important, CFR, o echipă puternică după părerea mea.
Va fi un meci dificil, jucăm în deplasare. Ei cu siguranță vor dori să își revină, la fel ca și noi, deci va fi un meci foarte interesant… în play-out”, a declarat Florin Tănase.
Totodată, şi Adrian Şut a prefaţat duelul cu CFR Cluj. Mijlocaşul s-a declarat convins de faptul că duelul din Gruia va fi unul extrem de dificil pentru FCSB.
“O să fie un meci greu, cu siguranță vor fi două echipe bune, două echipe mature, cu experiență, și cred că s-ar putea cine marchează primul să câștige”, a spus şi Adrian Şut.
Gigi Becali are probleme cu primul 11 la FCSB pentru meciul cu CFR Cluj
Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că va fi nevoit să aleagă între cei doi jucători pentru rolul de număr 10, deoarece au același profil. Becali a vorbit și despre conversațiile pe care le-a avut cu Florin Tănase în încercarea de a-i schimba postul, aspect care nu l-a mulțumit în cele din urmă pe patronul de la FCSB.