Giani Kiriță, mesaj dur înainte de Dinamo - FCSB: "Se pleacă ca la supermarket!" - Antena Sport

Giani Kiriță a vorbit înaintea derby-ului dintre Dinamo și FCSB. Fostul jucător al „câinilor” a venit cu un mesaj dur despre mutările lui Dennis Politic și Alexandru Musi.

Derby-ul Dinamo – FCSB va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro de la ora 21:30. Partida de pe Arena Națională contează pentru etapa a 4-a a sezonului de Liga 1.

Giani Kiriță a transmis un mesaj dur înainte de Dinamo – FCSB

În opinia lui Giani Kiriță, jucătorii din ziua de astăzi nu mai au mentalitatea din trecut, având în vedere că acceptă să se transfere la rivale. Acesta este de părere că aceste mutări se fac „ca la supermarket”.

„Am stat de vorbă cu foarte mulți oameni. Nu mai regăsim ce am trăit noi acum 25 de ani la Dinamo. Și nici nu cred că se vrea să se readucă ce a fost din păcate. Foști diamoviști, cu mentalitatea pe care am avut-o noi. Puțin agresivă. Să știi că dacă nu joci zbori de la Dinamo. Să știi că trebuie să-ți dai ultima picătură de energie pe teren.

Trebuie să implementezi ce am spus noi. Vorbeam de Cornel Dinu, asta ne-a implementat nouă. Acum ați văzut, se pleacă de la FCSB la Dinamo și invers ca la supermarket. Orice jucător dacă pleca la FCSB sau invers era scandal (n.r. pe vremea lui)”, a spus Giani Kiriță, citat de digisport.ro.