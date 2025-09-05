Gigi Becali a primit răspunsul final în cazul fundaşului dorit de FCSB! - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a primit răspunsul final în cazul fundaşului dorit de FCSB!

Publicat: 5 septembrie 2025, 17:54

Gigi Becali / Antena Sport

Gigi Becali a dorit să îl transfere la FCSB pe Mario Tudose (20 de ani), fundaş central deţinut de FC Argeş în coproprietate cu Benfica Lisabona.

FC Argeş nu vrea să renunţe acum la Tudose, jucător care evoluează şi pentru naţionala U21. Tudose a fost titularizat de selecţionerul Costin Curelea în meciul cu Kosovo, primul al României U21 din campania de calificare pentru EURO 2027.

FC Argeş nu vrea să îl cedeze pe Mario Tudose!

Da, am rămas și eu foarte surprins când m-a sunat astăzi (n.r.: vineri) tatăl lui Mario, că au primit o ofertă de nerefuzat… Ieri, m-am întâlnit cu el și m-a asigurat că Tudose nu vrea să plece acum de la FC Argeș. De aceea spun că am fost foarte surprins.

Nu știu cu cine s-au înțeles, ce au vorbit, dar pot să vă spun că atât din punctul meu de vedere, cât și din cel al lui Dani Coman, Mario Tudose rămâne la FC Argeș. Cu siguranță va pleca de la FC Argeș, dar nu acum”, a declarat primarul Piteştiului, Cristian Gentea, pentru digisport.ro.

Mario Tudose este cotat de către site-ul transfermarkt.com la 350.000 de euro. Gigi Becali a transmis că FCSB vrea să transfere un fundaş central, fiind nemulţumit de prestaţiile din ultima vreme ale lui Mihai Popescu. FCSB studiază şi varianta lui Leo Bolgado (27 de ani), jucătorul lui CFR Cluj. Neluţu Varga a spus că ultimul preţ pentru Bolgado este de 700.000 de euro. Varga i-a dat lui Becali posibilitatea să achite această sumă şi în două tranşe.

Siyabonga Ngezana l-a lovit cu tibia direct în figură pe Mario Tudose în meciul FCSB – FC Argeş 0-2, disputat pe 24 august. Ngezana a încercat o reluare din foarfecă în minutul 24 al meciului şi l-a lovit pe Tudose. Din fericire, fundaşul central nu s-a accidentat grav.

