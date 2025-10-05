Gigi Becali l-a dorit pe Ianis Hagi la FCSB! Mesajul clar al internaţionalului român - Antena Sport

Gigi Becali a dorit să îl transfere în această vară pe Ianis Hagi la FCSB. Asta în contextul în care jucătorul cotat la 1.5 milioane de euro şi-a găsit târziu echipă, semnând cu Alanyaspor pe 4 septembrie, pe ultima sută de metri a perioadei de mercato din Turcia.

Totuşi, Ianis nu a luat niciodată în calcul o revenire în Liga 1 din acest sezon. El nu a ajuns la un numitor comun nici cu Legia Varşovia, acolo unde Edi Iordănescu l-a aşteptat cu braţele deschise.

Ianis Hagi nu a luat în calcul revenirea în Liga 1

“Le mulţumesc celor care s-au interesat de mine din România. Apreciez interesul lor, apreciez cuvintele frumoase pe care le-au spus. Însă aşa cum am transmis de la început, obiectivul meu a fost să rămân afară.

(n.r. – Te-a dorit şi Edi Iordănescu la Legia) A contat cel mai mult să fiu dorit de toţi oamenii din club, nu doar de o persoană. De asta am şi stat până la sfârşit şi nu am vrut să mă grăbesc. Asta e viaţa de fotbalist, trebuie să iei decizii grele, am pierdut selecţia din septembrie, meciuri decisive.

Ştiam că e o decizie importantă. Eu zic că am luat decizia corectă, am fost dorit de un club, de la primul la ultimul om, rămâne să întorc această favoare pe teren”, a spus Ianis Hagi, în exclusivitate pentru Antena Sport.