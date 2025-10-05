Gigi Becali l-a dorit pe Ianis Hagi la FCSB! Mesajul clar al internaţionalului român - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali l-a dorit pe Ianis Hagi la FCSB! Mesajul clar al internaţionalului român

Gigi Becali l-a dorit pe Ianis Hagi la FCSB! Mesajul clar al internaţionalului român
Gigi Becali l-a dorit pe Ianis Hagi la FCSB! Mesajul clar al internaţionalului român

Publicat: 5 octombrie 2025, 13:46

Gigi Becali l-a dorit pe Ianis Hagi la FCSB! Mesajul clar al internaţionalului român

Ianis Hagi, în timpul unui interviu - Antena Sport

Gigi Becali a dorit să îl transfere în această vară pe Ianis Hagi la FCSB. Asta în contextul în care jucătorul cotat la 1.5 milioane de euro şi-a găsit târziu echipă, semnând cu Alanyaspor pe 4 septembrie, pe ultima sută de metri a perioadei de mercato din Turcia.

Totuşi, Ianis nu a luat niciodată în calcul o revenire în Liga 1 din acest sezon. El nu a ajuns la un numitor comun nici cu Legia Varşovia, acolo unde Edi Iordănescu l-a aşteptat cu braţele deschise.

Ianis Hagi nu a luat în calcul revenirea în Liga 1

“Le mulţumesc celor care s-au interesat de mine din România. Apreciez interesul lor, apreciez cuvintele frumoase pe care le-au spus. Însă aşa cum am transmis de la început, obiectivul meu a fost să rămân afară.

(n.r. – Te-a dorit şi Edi Iordănescu la Legia) A contat cel mai mult să fiu dorit de toţi oamenii din club, nu doar de o persoană. De asta am şi stat până la sfârşit şi nu am vrut să mă grăbesc. Asta e viaţa de fotbalist, trebuie să iei decizii grele, am pierdut selecţia din septembrie, meciuri decisive.

Ştiam că e o decizie importantă. Eu zic că am luat decizia corectă, am fost dorit de un club, de la primul la ultimul om, rămâne să întorc această favoare pe teren”, a spus Ianis Hagi, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Interviul exclusiv cu Ianis Hagi e diseară, de la 19:35, la jurnalul Antena Sport. 

Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Hagi, după primul gol marcat la Alanyaspor

Ianis Hagi a marcat primul său gol la Alanyaspor, în remiza de pe terenul lui Genclerbirligi. Internaţionalul român a marcat un gol superb, din lovitură liberă, în meciul în care s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

La finalul meciului, Ianis Hagi a vorbit despre execuţia sa din prima repriză şi a dezvăluit că încă din copilărie lucrează şi încearcă să îşi perfecţioneze loviturile libere.

Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Hagi, după primul gol marcat la Alanyaspor
Ianis nu l-a uitat nici pe tatăl său, Gică Hagi, cel de la care a avut multe de învăţat în perioada încă din primii ani ai copilăriei:

“Da, încă din copilărie lucrez la loviturile libere, încerc de atunci să le perfecționez. Am avut probabil cel mai bun profesor de la care să învăț.

Mereu am putut să șutez la fel de bine cu ambele picioare. Tatăl meu m-a învățat de când eram mic. Am încercat să perfecționez în fiecare zi acest aspect. Încă lucrez să șutez la fel de bine cu ambele picioare”, a declarat Ianis Hagi, la beIN Sports.

