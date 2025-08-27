Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu - Antena Sport

Ioan Varga i-a răspuns imediat lui Gigi Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru a-l transfera pe Louis Munteanu de la CFR Cluj.
Varga a spus că nu se pune problema să îl cedeze pe Louis Munteanu pentru această sumă, în condiţiile în care a refuzat oferte de 10-12 milioane de euro pentru golgheterul Ligii 1 din sezonul trecut.
Ioan Varga, după oferta lui Gigi Becali pentru Louis Munteanu: “Nicio şansă”
“Nicio șansă, nu are rost să discutăm. Nu l-am dat cu 10 și îl dau cu 4? Am șapte variante să-l dau cu 10-12 milioane. Acum o să reformez echipa. Gigi e prietenul meu, dar nu are rost să discutăm de chestiile astea”, a declarat Ioan Varga pentru digisport.ro.
“Dau pe loc 4 milioane de euro (n.r: pentru Louis Munteanu), chiar dacă nu mă calific în grupa Europa League”, a spus Gigi Becali pentru sursa citată.
FCSB are 4 atacanţi în lot, Daniel Bîrligea, Denis Alibec, Mamadou Thiam şi Alex Stoian. Deşi i-a promis lui Alibec că nu îl critică, după partida pierdută de FCSB cu FC Argeş Gigi Becali a spus că fostul atacant al Farului a ajuns a treia variantă de atacant la FCSB.
FCSB se pregăteşte de returul decisiv cu Aberdeen, care se va disputa joi seară, de la ora 21:30, pe Arena Naţională. Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.
FCSB este fără victorie de 3 jocuri. După ce a învins-o cu 3-1 în retur pe Drita, campioana României a făcut 2-2 cu Rapid, în campionat, 2-2 cu Aberdeen în play-off-ul Europa League şi a pierdut cu 2-0, acasă, în campionat cu FC Argeş. În partidele cu Rapid şi Aberdeen, FCSB a condus cu 2-0 şi a fost egalată. În turul cu Aberdeen FCSB a evoluat din minutul 38 în 10 oameni. Juri Cisotti a primit atunci un roşu controversat, contestat vehement de FCSB. Bîrligea a cerut chiar anchetă UEFA în cazul centralului Serdar Gozubuyuk, care l-a eliminat pe Cisotti.