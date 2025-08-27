Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu

Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu

Publicat: 27 august 2025, 18:22

Comentarii
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu

Louis Munteanu / Profimedia Images

Ioan Varga i-a răspuns imediat lui Gigi Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru a-l transfera pe Louis Munteanu de la CFR Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Varga a spus că nu se pune problema să îl cedeze pe Louis Munteanu pentru această sumă, în condiţiile în care a refuzat oferte de 10-12 milioane de euro pentru golgheterul Ligii 1 din sezonul trecut.

Ioan Varga, după oferta lui Gigi Becali pentru Louis Munteanu: “Nicio şansă”

Nicio șansă, nu are rost să discutăm. Nu l-am dat cu 10 și îl dau cu 4? Am șapte variante să-l dau cu 10-12 milioane. Acum o să reformez echipa. Gigi e prietenul meu, dar nu are rost să discutăm de chestiile astea”, a declarat Ioan Varga pentru digisport.ro.

Dau pe loc 4 milioane de euro (n.r: pentru Louis Munteanu), chiar dacă nu mă calific în grupa Europa League”, a spus Gigi Becali pentru sursa citată.

FCSB are 4 atacanţi în lot, Daniel Bîrligea, Denis Alibec, Mamadou Thiam şi Alex Stoian. Deşi i-a promis lui Alibec că nu îl critică, după partida pierdută de FCSB cu FC Argeş Gigi Becali a spus că fostul atacant al Farului a ajuns a treia variantă de atacant la FCSB.

Reclamă
Reclamă

FCSB se pregăteşte de returul decisiv cu Aberdeen, care se va disputa joi seară, de la ora 21:30, pe Arena Naţională. Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

FCSB este fără victorie de 3 jocuri. După ce a învins-o cu 3-1 în retur pe Drita, campioana României a făcut 2-2 cu Rapid, în campionat, 2-2 cu Aberdeen în play-off-ul Europa League şi a pierdut cu 2-0, acasă, în campionat cu FC Argeş. În partidele cu Rapid şi Aberdeen, FCSB a condus cu 2-0 şi a fost egalată. În turul cu Aberdeen FCSB a evoluat din minutul 38 în 10 oameni. Juri Cisotti a primit atunci un roşu controversat, contestat vehement de FCSB. Bîrligea a cerut chiar anchetă UEFA în cazul centralului Serdar Gozubuyuk, care l-a eliminat pe Cisotti.

Fost ministru al Justitiei: Românii sunt furioși pentru că dosarele zac în sertare, iar infractorii scapăFost ministru al Justitiei: Românii sunt furioși pentru că dosarele zac în sertare, iar infractorii scapă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună
Observator
ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună
Ce lecție i-a dat Mircea Lucescu fiului său, Răzvan Lucescu, în clasa a 8-a. „Mă așteptam să se enerveze”
Fanatik.ro
Ce lecție i-a dat Mircea Lucescu fiului său, Răzvan Lucescu, în clasa a 8-a. „Mă așteptam să se enerveze”
19:23
EXCLUSIVAndrei Borza, mesaj tranşant despre transferul de la Rapid, după ce s-a spus că pleacă pe 4 milioane de euro!
19:00
Darius Olaru, după ce Alex Băluţă a devenit coleg cu Son şi Lloris: “Să ne aducă nişte autografe”
18:31
FCSB – Aberdeen LIVE TEXT (Joi, 21:30). Campioana României se poate califica în grupa principală Europa League
18:13
Darius Olaru e convins înainte de FCSB – Aberdeen: “Poate schimba totul”. Ce a spus despre prima de la Becali
17:59
“Patronul a spus că vrea să câştigaţi Europa League” Reacţia lui Elias Charalambous, înainte de FCSB – Aberdeen!
17:34
Sorin Cârțu, întrebat dacă Alex Băluță ar fi fost potrivit la Universitatea Craiova: “Puțin cam ireparabilă”
Vezi toate știrile
1 Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!” 2 Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland 3 Câţi bani şi câte puncte a primit Jaqueline Cristian după victoria uriaşă de la US Open 2025 4 Constantin Budescu a semnat cu noul club! Anunţul oficial 5 UPDATEOFICIAL | Alex Băluţă a fost prezentat de Los Angeles FC! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii săi coechipieri 6 Jaqueline Cristian a defilat în meciul cu Danielle Collins la US Open 2025. Victorie uriaşă pentru româncă
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”