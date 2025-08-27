Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu - Antena Sport

Ioan Varga i-a răspuns imediat lui Gigi Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru a-l transfera pe Louis Munteanu de la CFR Cluj.

Varga a spus că nu se pune problema să îl cedeze pe Louis Munteanu pentru această sumă, în condiţiile în care a refuzat oferte de 10-12 milioane de euro pentru golgheterul Ligii 1 din sezonul trecut.

Ioan Varga, după oferta lui Gigi Becali pentru Louis Munteanu: “Nicio şansă”

“Nicio șansă, nu are rost să discutăm. Nu l-am dat cu 10 și îl dau cu 4? Am șapte variante să-l dau cu 10-12 milioane. Acum o să reformez echipa. Gigi e prietenul meu, dar nu are rost să discutăm de chestiile astea”, a declarat Ioan Varga pentru digisport.ro.

“Dau pe loc 4 milioane de euro (n.r: pentru Louis Munteanu), chiar dacă nu mă calific în grupa Europa League”, a spus Gigi Becali pentru sursa citată.

FCSB are 4 atacanţi în lot, Daniel Bîrligea, Denis Alibec, Mamadou Thiam şi Alex Stoian. Deşi i-a promis lui Alibec că nu îl critică, după partida pierdută de FCSB cu FC Argeş Gigi Becali a spus că fostul atacant al Farului a ajuns a treia variantă de atacant la FCSB.