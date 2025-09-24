Gigi Becali nu a mai stat pe gânduri şi a anunţat planul de la FCSB - Antena Sport

FCSB e la 10 puncte de ultimul loc care duce în play-off-ul Ligii 1, ocupat după 10 etape de Unirea Slobozia. Gigi Becali şi-a făcut calculele şi susţine că dacă FCSB va aduna cinci victorii la rând, va avea şanse uriaşe să termine sezonul regulat între primele şase.

Chiar dacă Dinamo are un început de sezon excelent, Becali a anunţat că singurele două echipe care vor nu au cum să rateze play-off-ul în acest sezon sunt Universitatea Craiova şi Rapid.

Gigi Becali aşteaptă cinci victorii consecutive ale FCSB

“Egalul lui Dinamo cu Farul este mai important. Noi trebuie acum să o luăm pas cu pas să depășim echipele din fața noastră. Peste 5 etape trebuie neapărat să fim acolo la 3-4 puncte de play-off. Apoi să intrăm și să vedem noi ce facem.

În următoarele 5 etape 5 victorii să fii aproape în play-off. Cred că direct în play-off. Legate 5 victorii, că jucăm și cu echipe aflate în fața noastră. Craiova nu ai cum să o scoți din play-off.

Vorbim de Botoșani, Argeș, Dinamo și Slobozia, astea 4. Problema mea nu este Farul, nu e în play-off, nu am treabă cu ei. E vorba de cele care au distanță mai mare. Poți să te bați cu Dinamo la play-off.