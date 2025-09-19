Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ilie Dumitrescu, reacție categorică după ce a văzut primul 11 al FCSB-ului: „Niciodată nu va juca așa” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ilie Dumitrescu, reacție categorică după ce a văzut primul 11 al FCSB-ului: „Niciodată nu va juca așa”

Ilie Dumitrescu, reacție categorică după ce a văzut primul 11 al FCSB-ului: „Niciodată nu va juca așa”

Publicat: 19 septembrie 2025, 20:12

Comentarii
Ilie Dumitrescu, reacție categorică după ce a văzut primul 11 al FCSB-ului: Niciodată nu va juca așa”

Ilie Dumitrescu, în timpul unui interviu / Antena Sport

Ilie Dumitrescu a oferit o reacție categorică, după ce a văzut primul 11 al FCSB-ului. Fostul internațional s-a declarat convins de faptul că Daniel Bîrligea a fost titularizat doar pe hârtie în banda dreaptă a atacului. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Mister” consideră că pe parcursul partidei cu Botoșani, Mamadou Thiam îi va face loc lui Daniel Bîrligea în centrul atacului FCSB-ului. 

Ilie Dumitrescu, reacție categorică după ce a văzut primul 11 al FCSB-ului 

De asemenea, Ilie Dumitrescu s-a declarat surprins și de faptul că Darius Olaru a fost lăsat pe banca de rezerve pentru partida cu Botoșani. La mijlocul terenului au fost titularizați Baba Alhassan și Mihai Lixandru.  

„Toma este, în esență, un mijlocaș ofensiv, de bandă, care poate evolua și ca număr 10. Soluția a fost aleasă pentru că are o capacitate de efort foarte bună. 

Totuși, dacă nu există probleme medicale pentru Olaru, pentru mine rămâne o surpriză. Există timp până la meciul european. Formula arată bine cu Politic și Thiam, dar nu cu Thiam vârf. 

Reclamă
Reclamă

Eventual, Thiam în dreapta, iar Bîrligea în centru, ca vârf. Bîrligea, niciodată în bandă! La CFR a mai fost folosit în dreapta sau în stânga, dar randamentul cel mai bun îl are ca «9». 

Prin urmare, aceea trebuie să fie prima opțiune. Thiam poate juca în dreapta sau în stânga, iar eu cred că așa se va întâmpla. Sunt momente în care, inevitabil, vor fi momente unu contra unu. Sută la sută Bîrligea nu va fi în dreapta. Va fi chestiune de timp, după care vor schimba. 

Bîrligea este nouar, un jucător care dă drumul la presing. Thaim nu face presing. Este un jucător bun, cu o tehnică superioară, cel mai bun randament îl dă în stânga. Bine, Thiam poate să joace și libero, în locul lui Ngezana, dacă asta vrea Gigi”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro, înainte de Botoșani – FCSB. 

Cei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă sunt tăiate salariileCei trei bugetari care au încasat peste 3,5 milioane de lei spun că demisionează dacă sunt tăiate salariile
Reclamă

Echipele de start la Botoșani – FCSB:  

Botoșani: Anestis – Ilaș, Miron, Diaw, Țigănașu – E. Papa, Aldair – Mailat, Ongenda, Mitrov – Dumiter  

Rezerve: Luka, Pavlovic, Petro, Munoz, G. David, Bordeianu, A. Dumitru, Adams, Cîmpanu, Bodișteanu, Kovtaliuk, E. Lopez  

FCSB: Târnovanu – M. Toma, Ngezana, M. Popescu, Pantea – Alhassan, Lixandru – Bîrligea, F. Tănase, Politic – Thiam  

Rezerve: Zima, Graovac, Dăncuș, Alibec, Miculescu, Kiki, Edjouma, Chiricheș, Olaru, Cisotti. Oct. Popescu, A. Stoian 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Poveştile studenţilor din R. Moldova care vin să studieze în România. Visul lor, ca ţara să intre în UE
Observator
Poveştile studenţilor din R. Moldova care vin să studieze în România. Visul lor, ca ţara să intre în UE
Cum arată Diana Munteanu, fosta soție a lui Claudiu Niculescu. Puțini știu că are 46 de ani
Fanatik.ro
Cum arată Diana Munteanu, fosta soție a lui Claudiu Niculescu. Puțini știu că are 46 de ani
21:00
LIVE TEXTFC Botoșani – FCSB 0-1. Bîrligea a deschis scorul din centrarea excelentă a lui Thiam
20:53
Cristi Chivu are un jucător în echipa primei etape de Champions League. Cum arată cel mai bun prim 11
20:33
VideoJurnal AntenaSport | “Leoaica” Olteniei din ring bagă spaima în rivale
20:33
VideoJurnal AntenaSport | Andreea Ana s-a întors cu medalie de la Mondial
20:25
VideoJurnal AntenaSport | Lupta la titlu îi dă palpitații lui Mirel Rădoi
20:03
Ce națională a ales să reprezinte fiul lui Zinedine Zidane. Decizie neașteptată luată de Luca, la 27 de ani
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist” 2 Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria 3 Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca 4 Nota primită de Cristi Chivu, după debutul cu victorie din Liga Campionilor. Verdictul italienilor 5 Lionel Messi semnează! Unde îşi va încheia argentinianul cariera 6 Fosta senzație din Serie A e în faliment! Au ajuns în Serie D și au pornit cu -14 puncte
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”