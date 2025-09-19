Ilie Dumitrescu, reacție categorică după ce a văzut primul 11 al FCSB-ului: „Niciodată nu va juca așa” - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a oferit o reacție categorică, după ce a văzut primul 11 al FCSB-ului. Fostul internațional s-a declarat convins de faptul că Daniel Bîrligea a fost titularizat doar pe hârtie în banda dreaptă a atacului.
„Mister” consideră că pe parcursul partidei cu Botoșani, Mamadou Thiam îi va face loc lui Daniel Bîrligea în centrul atacului FCSB-ului.
Ilie Dumitrescu, reacție categorică după ce a văzut primul 11 al FCSB-ului
De asemenea, Ilie Dumitrescu s-a declarat surprins și de faptul că Darius Olaru a fost lăsat pe banca de rezerve pentru partida cu Botoșani. La mijlocul terenului au fost titularizați Baba Alhassan și Mihai Lixandru.
„Toma este, în esență, un mijlocaș ofensiv, de bandă, care poate evolua și ca număr 10. Soluția a fost aleasă pentru că are o capacitate de efort foarte bună.
Totuși, dacă nu există probleme medicale pentru Olaru, pentru mine rămâne o surpriză. Există timp până la meciul european. Formula arată bine cu Politic și Thiam, dar nu cu Thiam vârf.
Eventual, Thiam în dreapta, iar Bîrligea în centru, ca vârf. Bîrligea, niciodată în bandă! La CFR a mai fost folosit în dreapta sau în stânga, dar randamentul cel mai bun îl are ca «9».
Prin urmare, aceea trebuie să fie prima opțiune. Thiam poate juca în dreapta sau în stânga, iar eu cred că așa se va întâmpla. Sunt momente în care, inevitabil, vor fi momente unu contra unu. Sută la sută Bîrligea nu va fi în dreapta. Va fi chestiune de timp, după care vor schimba.
Bîrligea este nouar, un jucător care dă drumul la presing. Thaim nu face presing. Este un jucător bun, cu o tehnică superioară, cel mai bun randament îl dă în stânga. Bine, Thiam poate să joace și libero, în locul lui Ngezana, dacă asta vrea Gigi”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro, înainte de Botoșani – FCSB.
Echipele de start la Botoșani – FCSB:
Botoșani: Anestis – Ilaș, Miron, Diaw, Țigănașu – E. Papa, Aldair – Mailat, Ongenda, Mitrov – Dumiter
Rezerve: Luka, Pavlovic, Petro, Munoz, G. David, Bordeianu, A. Dumitru, Adams, Cîmpanu, Bodișteanu, Kovtaliuk, E. Lopez
FCSB: Târnovanu – M. Toma, Ngezana, M. Popescu, Pantea – Alhassan, Lixandru – Bîrligea, F. Tănase, Politic – Thiam
Rezerve: Zima, Graovac, Dăncuș, Alibec, Miculescu, Kiki, Edjouma, Chiricheș, Olaru, Cisotti. Oct. Popescu, A. Stoian
