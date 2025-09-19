Ilie Dumitrescu, reacție categorică după ce a văzut primul 11 al FCSB-ului: „Niciodată nu va juca așa” - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a oferit o reacție categorică, după ce a văzut primul 11 al FCSB-ului. Fostul internațional s-a declarat convins de faptul că Daniel Bîrligea a fost titularizat doar pe hârtie în banda dreaptă a atacului.

„Mister” consideră că pe parcursul partidei cu Botoșani, Mamadou Thiam îi va face loc lui Daniel Bîrligea în centrul atacului FCSB-ului.

Ilie Dumitrescu, reacție categorică după ce a văzut primul 11 al FCSB-ului

De asemenea, Ilie Dumitrescu s-a declarat surprins și de faptul că Darius Olaru a fost lăsat pe banca de rezerve pentru partida cu Botoșani. La mijlocul terenului au fost titularizați Baba Alhassan și Mihai Lixandru.

„Toma este, în esență, un mijlocaș ofensiv, de bandă, care poate evolua și ca număr 10. Soluția a fost aleasă pentru că are o capacitate de efort foarte bună.

Totuși, dacă nu există probleme medicale pentru Olaru, pentru mine rămâne o surpriză. Există timp până la meciul european. Formula arată bine cu Politic și Thiam, dar nu cu Thiam vârf.