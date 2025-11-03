Intră milioanele de euro în conturile CFR Cluj. Ioan Varga: "Vine cea mai bună veste" - Antena Sport

Veşti bune pentru Daniel Pancu şi jucătorii CFR-ului. Dacă Iuliu Mureşan ameninţa cu demisia nici bine instalat, acum apele par că se liniştesc în Ardeal. Patronul Ioan Varga a anunţat că în curând situaţia economică a clubului se va redresa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai exact, toţi banii restanţi către jucători vor fi achitaţi, la fel şi datoriile pe care clubul le are până în prezent. ”Săptămâna viitoare vine cea mai bună veste din punct de vedere financiar pentru CFR Cluj. O să plătesc toate datoriile și o să aduc situația clubului la zero, astfel că toată lumea trebuie să își facă treaba și să ne îndeplinim obiectivele. Se vor plăti salariile restante la jucători și bineînțeles și alte datorii ale clubului”, a spus Varga, la Fanatik.

În următoarea etapă de campionat, CFR Cluj va juca la Clinceni împotriva Unirii Slobozia. CFR Cluj a ajuns pe locul 13 în clasament, cu 13 puncte. În ultimul meci din campionat, ardelenii au pierdut la Dinamo, scor 2-1.