Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Intră milioanele de euro în conturile CFR Cluj. Ioan Varga: "Vine cea mai bună veste" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Intră milioanele de euro în conturile CFR Cluj. Ioan Varga: “Vine cea mai bună veste”

Intră milioanele de euro în conturile CFR Cluj. Ioan Varga: “Vine cea mai bună veste”

Radu Constantin Publicat: 3 noiembrie 2025, 9:54

Comentarii
Intră milioanele de euro în conturile CFR Cluj. Ioan Varga: Vine cea mai bună veste

Ioan Varga, în timpul unui meci / Hepta

Veşti bune pentru Daniel Pancu şi jucătorii CFR-ului. Dacă Iuliu Mureşan ameninţa cu demisia nici bine instalat, acum apele par că se liniştesc în Ardeal. Patronul Ioan Varga a anunţat că în curând situaţia economică a clubului se va redresa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai exact, toţi banii restanţi către jucători vor fi achitaţi, la fel şi datoriile pe care clubul le are până în prezent. ”Săptămâna viitoare vine cea mai bună veste din punct de vedere financiar pentru CFR Cluj. O să plătesc toate datoriile și o să aduc situația clubului la zero, astfel că toată lumea trebuie să își facă treaba și să ne îndeplinim obiectivele. Se vor plăti salariile restante la jucători și bineînțeles și alte datorii ale clubului”, a spus Varga, la Fanatik.

În următoarea etapă de campionat, CFR Cluj va juca la Clinceni împotriva Unirii Slobozia. CFR Cluj a ajuns pe locul 13 în clasament, cu 13 puncte. În ultimul meci din campionat, ardelenii au pierdut la Dinamo, scor 2-1.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Primele ipoteze în cazul exploziei din Dej. Anchetatorii caută probe sub ce a mai rămas din casa distrusă
Observator
Primele ipoteze în cazul exploziei din Dej. Anchetatorii caută probe sub ce a mai rămas din casa distrusă
Video fabulos. Nepotul lui Adrian Ilie, noul Maradona: “Barcelona a pus ochii pe el: Bombiță Bogdănel Ilie”
Fanatik.ro
Video fabulos. Nepotul lui Adrian Ilie, noul Maradona: “Barcelona a pus ochii pe el: Bombiță Bogdănel Ilie”
9:51
Rădoi a acuzat arbitrajul după Craiova – Rapid 2-2: “Trebuie să intervină altcineva”! “Săgeţi” către giuleşteni
9:12
Harry Kane şi-a decis viitorul după ce Barcelona a “pus pe masă” 65 de milioane de euro pentru transferul lui!
8:41
Ilie Dumitrescu i-a reamintit lui Prunea faza în care Suedia a egalat România, în 1994! Reacţia fostului portar
8:19
Florin Prunea l-a făcut praf pe centralul Marcel Bîrsan, după Craiova – Rapid 2-2: “Te scoate din minţi”
8:00
Ce circuite li se potrivesc lui Lando, Oscar și Max. Analiza lui Adrian Georgescu
0:30
VIDEOPorto – Braga 2-1. “Dragonii” sunt lideri în Liga Portugal. Mora şi Sainz au adus victoria
Vezi toate știrile
1 Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba” 2 Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid. Jucătorul lăudat: „Stofă de stofă” 3 Au furat 88 de milioane de euro în jaful secolului și au fost prinși la stadion, la meciul echipei favorite 4 Gigi Becali, anunţ la miezul nopţii despre viitorul lui Denis Alibec 5 Dani Coman, replică devastatoare după derapajul lui Gigi Becali: “S-ar putea să nu-l poată spăla nici tot Argeșul” 6 Daniel Opriţa a sărit la scandal după ce Steaua a pierdut în Ghencea. Penalty executat mult peste poartă
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”