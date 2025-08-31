Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo - Hermannstadt: "Începe să-l facă uitat" - Antena Sport

Dinamo a obținut a patra victorie din campionat, după ce a învins-o pe Hermannstadt cu scorul de 2-0 pe Arena Națională. Prima repriză a fost una extrem de echilibrată, sibienii fiind superiori în anumite momente, însă “câinii” au ieșit mai bine de la vestiare și au marcat prin Mamoudou Karamoko și Kennedy Boateng.

După duelul de pe cel mai mare stadion al țării, Ionuț Badea și Ionel Dănciulescu au avut un remarcat din tabăra lui Zeljko Kopic.

Karamoko, pus “sub lumina reflectoarelor”

Dinamo a obținut o nouă victorie în Liga 1 și a urcat provizoriu pe locul al treilea, după ce a învins-o pe Hermannstadt. Alb-roșiii s-au impus cu 2-0 grație reușitelor lui Karamoko și Boateng, la capătul unui duel în care echipa lui Zeljko Kopic a dominat autoritar a doua repriză.

După meci, prestația celor două formații a fost analizată de Ionuț Badea și Ionel Dănciulescu, doi foști jucători ai “câinilor”. Specialiștii au lăudat prestația formației lui Zeljko Kopic și l-au remarcat în mod special pe Karamoko, cel care a deblocat tabela în meciul de pe Arena Națională.

Badea a punctat că prestațiile francezului îi fac ușor ușor uitați pe Stipe Perica și pe Astrit Selmani, atacanții alb-roșilor din sezonul trecut. Kosovarul a plecat în această vară de la Dinamo, în timp ce croatul nu a putut evolua constant în startul de sezon din cauza unor probleme medicale.