Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo - Hermannstadt: "Începe să-l facă uitat" - Antena Sport

Andrei Nicolae Publicat: 31 august 2025, 8:41

Jucătorii lui Dinamo celebrând un gol / Sport Pictures

Dinamo a obținut a patra victorie din campionat, după ce a învins-o pe Hermannstadt cu scorul de 2-0 pe Arena Națională. Prima repriză a fost una extrem de echilibrată, sibienii fiind superiori în anumite momente, însă “câinii” au ieșit mai bine de la vestiare și au marcat prin Mamoudou Karamoko și Kennedy Boateng.

După duelul de pe cel mai mare stadion al țării, Ionuț Badea și Ionel Dănciulescu au avut un remarcat din tabăra lui Zeljko Kopic.

Karamoko, pus “sub lumina reflectoarelor”

Dinamo a obținut o nouă victorie în Liga 1 și a urcat provizoriu pe locul al treilea, după ce a învins-o pe Hermannstadt. Alb-roșiii s-au impus cu 2-0 grație reușitelor lui Karamoko și Boateng, la capătul unui duel în care echipa lui Zeljko Kopic a dominat autoritar a doua repriză.

După meci, prestația celor două formații a fost analizată de Ionuț Badea și Ionel Dănciulescu, doi foști jucători ai “câinilor”. Specialiștii au lăudat prestația formației lui Zeljko Kopic și l-au remarcat în mod special pe Karamoko, cel care a deblocat tabela în meciul de pe Arena Națională.

Badea a punctat că prestațiile francezului îi fac ușor ușor uitați pe Stipe Perica și pe Astrit Selmani, atacanții alb-roșilor din sezonul trecut. Kosovarul a plecat în această vară de la Dinamo, în timp ce croatul nu a putut evolua constant în startul de sezon din cauza unor probleme medicale.

Karamoko începe să-l facă uitat pe Perica, dacă nu chiar pe Astrit Selmani“, a declarat Badea, potrivit digisport.ro.

De cealaltă parte, Dănciulescu a observat că atacantul dinamoviștilor începe să își intre în ritm: “Karamoko devine un jucător important, începe să-și dea drumul la joc și să ajute echipa“, a spus fostul atacant al “câinilor”.

În șapte meciuri în care a evoluat pentru alb-roșii, Mamoudou Karamoko a marcat de două ori, în meciul cu Hermannstadt de aseară și cel cu UTA.

Zeljko Kopic, prima reacție după Dinamo – Hermannstadt 2-0

La interviul de la finalul partidei, Zeljko Kopic s-a declarat mulțumit de victoria echipei sale. Întrebat despre Adrian Mazilu, Kopic a dat de înțeles că va vorbi mai mult despre jucător în momentul în care va semna contractul. Totuși, antrenorul „câinilor” a declarat că acesta are nevoie de timp, pentru a ajunge la un nivel bun.

În prima repriză nu am fost la nivelul obișnuit. În repriza a 2-a am venit cu mai multă energie. Am adus mingea în treimea adversă, am marcat. Am reușit să câștigăm și aceste puncte.

(n.r. Despre Cristi Mihai) Înainte de toate, este un tip extraordinar. Lucrez cu el, își acceptă greșelile, vrea să le corecteze. Cu timpul va căpăta experiență. În a doua repriză a făcut ceea ce trebuie.

Câțiva jucători vor pleca la echipele naționale. Trebuie să vedem cum îi recuperăm după ce revin și, de asemenea, să lucrăm cu cei care rămân.

(n.r. Niciun jucător nu a fost convocat la naționala României) Am un foarte mare respect pentru domnul Lucescu. Deciziile le ia alături de staff-ul său, noi trebuie să lucrăm la echipă.

Știu cum a jucat Mazilu în România. Haideți să așteptăm să semneze, va avea mult de lucru. Cu multă muncă îl vom aduce la nivelul la care a fost. În timp va ajunge la un nivel bun.

Până acum suntem ok. Am avut suișuri și coborâșuri în parcurs. Am avut meciuri în care nu am fost mulțumit, dar trebuie să ne analizăm performanțele. Trebuie să vedem unde ne putem îmbunătăți”, a spus Zeljko Kopic, la digisport.ro.

