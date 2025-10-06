Jucătorul de la Universitatea Craiova remarcat de Adrian Mutu, după 0-1 cu FCSB: „Incursiuni extraordinare” - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorul de la Universitatea Craiova remarcat de Adrian Mutu, după 0-1 cu FCSB: „Incursiuni extraordinare"

Jucătorul de la Universitatea Craiova remarcat de Adrian Mutu, după 0-1 cu FCSB: „Incursiuni extraordinare"

Jucătorul de la Universitatea Craiova remarcat de Adrian Mutu, după 0-1 cu FCSB: „Incursiuni extraordinare”

Daniel Işvanca Publicat: 6 octombrie 2025, 17:01

Comentarii
Jucătorul de la Universitatea Craiova remarcat de Adrian Mutu, după 0-1 cu FCSB: Incursiuni extraordinare”

Jucătorii celor de la Universitatea Craiova / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova a bifat al treilea meci fără victorie în Liga 1, fiind învinsă la limită pe Arena Națională de campioana FCSB. Echipa lui Mirel Rădoi a jucat și în inferioritate numerică, ceea ce a făcut partida și mai dificilă pentru olteni.

Adrian Mutu a urmărit capul de afiș al etapei cu numărul 12 și a remarcat un singur jucător de la gruparea din Bănie. Culmea, acesta a fost unul dintre primii schimbați de antrenorul oaspeților.

Steven Nsimba l-a impresionat pe Adrian Mutu

Adus gratis în Bănie după ce și-a petrecut toată cariera de până acum în Franța, Steven Nsimba a impresionat după doar câteva meciuri la Universitatea Craiova. Atacantul de 29 de ani a marcat deja de șapte ori și a confirmat că este unul dintre cele mai tari transferuri din această vară.

Fotbalistul a fost și cel mai periculos din disputa cu FCSB, având câteva incursiuni care au dat mari bătăi de cap defensiva grupării roș-albastre. Scos de pe teren de Mirel Rădoi în minutul 67, acesta a fost printre remarcații lui Adrian Mutu.

„Nsimba mi-a plăcut mult, mai ales în prima repriză, a avut niște incursiuni extraordinare. Craiova avea nevoie de un atacant de nivelul acesta, păcat de ocaziile mari avute de Telles și Cicâldău, puteau să facă mult mai mult acolo. Asta s-a văzut la final pe tabela de marcaj.

Au început bine, Nsimba i-a alergat puțin pe fundașii FCSB-ului. A jucat bine, el a produs fazele, nu a finalizat. Neavând jucători importanți pe benzi, așa cum putea să fie Baiaram, să creeze, iar el să fie finalizator, l-a afectat”, a declarat Adrian Mutu, potrivit fanatik.ro.

