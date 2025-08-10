"Lista de acţionari este deschisă" Anunţul lui Mihai Rotaru după victoria la scor a Craiovei cu Spartak Trnava - Antena Sport

Închide meniul
"Lista de acţionari este deschisă" Anunţul lui Mihai Rotaru după victoria la scor a Craiovei cu Spartak Trnava

Home | Fotbal | Liga 1 | “Lista de acţionari este deschisă” Anunţul lui Mihai Rotaru după victoria la scor a Craiovei cu Spartak Trnava

“Lista de acţionari este deschisă” Anunţul lui Mihai Rotaru după victoria la scor a Craiovei cu Spartak Trnava

Bogdan Stănescu Publicat: 10 august 2025, 16:50

Lista de acţionari este deschisă Anunţul lui Mihai Rotaru după victoria la scor a Craiovei cu Spartak Trnava

Mihai Rotaru / Sport Pictures

Mihai Rotaru a anunţat că, în acest moment, Universitatea Craiova are 12 acţionari, el fiind preşedintele Consiliului de Administraţie şi că, cine vrea, se poate alătura proiectului.

Mihai Rotaru declara în trecut că îşi doreşte să nu mai fie acţionar majoritar la Universitatea Craiova.

Mihai Rotaru: “Lista de acţionari e deschisă, dar ne uităm cu atenţie”

Dacă se întâmplă ceva rău în club, este vina mea, dacă se întâmplă ceva bun, este pentru că am ascultat de alții. Suntem 12 acționari acum. Eu sunt președintele Consiliului de Administrație, care este format din 5 membri.

Lista de acționari este deschisă în continuare, dar ne uităm cu atenție. Este un grup mult prea frumos în acest moment, suntem împreună, comunicăm foarte bine, este un lucru care merge”, a declarat Mihai Rotaru pentru fanatik.ro.

Universitatea Craiova a învins-o cu 3-0 pe formaţia slovacă Spartak Trnava, în prima manșă a „dublei” din turul 3 preliminar al UEFA Conference League.

După o primă repriză încheiată la egalitate, scor 0-0, elevii lui Mirel Rădoi au făcut spectacol. Ștefan Baiaram a deschis scorul în Bănie cu un șut superb, din interiorul careului. Mai apoi, Assad Al Hamlawi a majorat diferența oltenilor, după ce a păcălit un adversar și a trimis mingea în plasă cu un șut plasat. Scorul final a fost stabilit de Mora, care și-a trecut numele pe lista marcatorilor în minutul 80.

După acest rezultat, Universitatea Craivoa pleacă cu prima șansă la calificarea în play-off, înaintea returului din Slovacia. Partida este programată pe 14 august, de la ora 21:30.

Până la returul cu Spartak Trnava, Universitatea Craiova o întâlneşte sâmbătă, de la ora 18:30, pe Hermannstadt, într-un meci din etapa a 5-a a Ligii 1. Partida poate fi urmărită în format LIVE SCORE pe AS.ro.

