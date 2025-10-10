Jucătorii României, făcuţi praf: „Trebuie să ai inimă, pentru oamenii care vin la stadion! La naţională trebuie să dai totul” - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorii României, făcuţi praf: „Trebuie să ai inimă, pentru oamenii care vin la stadion! La naţională trebuie să dai totul"

Jucătorii României, făcuţi praf: „Trebuie să ai inimă, pentru oamenii care vin la stadion! La naţională trebuie să dai totul"

Jucătorii României, făcuţi praf: „Trebuie să ai inimă, pentru oamenii care vin la stadion! La naţională trebuie să dai totul”

Radu Constantin Publicat: 10 octombrie 2025, 10:08

Comentarii
Jucătorii României, făcuţi praf: Trebuie să ai inimă, pentru oamenii care vin la stadion! La naţională trebuie să dai totul”

Bucuria jucătorilor naționalei, după un gol marcat cu Moldova/ Sport Pictures

România a învins pe teren propriu Republica Moldova, cu 2-1, într-un meci amical. Jocul tricolorilor a fost unul chinuit, iar Mircea Lucescu a preferat să testeze mai mulţi fotbalişti care au evoluat puţin la prima reprezentativă sau au debutat.

La finalul confruntării de pe „Arena Naţională”, Mihai Pintilii s-a declarat dezamăgit de prestaţia tricolorilor. Ce l-a scos din sărite pe tehnicianul FCSB? Lipsa de implicare, mai ales că echipa s-a bucurat meci de meci de susţinerea masivă a fanilor.

“Au văzut că au dat gol repede, în mintea jucătorului român intervine relaxarea, când ei trebuiau să accelereze, să înscrie mai multe goluri. Sunt puţin dezamăgit de atitudine.

Când vii la echipa naţională trebuie să dai totul, eu aici sufăr, sufăr cel mai mult. Trebuie să ai inimă, pentru oamenii care vin la stadion, pentru noi în general, ar trebui să vedem că vreţi, şi aşa nu aş avea nimic de reproşat.

Unii au fost debutanţi, pentru ei probabil e ultima şansă.”, a declarat Mihai Pintilii, pentru Prima TV.

