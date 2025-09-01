Louis Munteanu a vorbit despre convocarea la echipa națională după 2-2 cu FCSB: "E o mândrie" - Antena Sport

Închide meniul
Louis Munteanu a vorbit despre convocarea la echipa națională după 2-2 cu FCSB: "E o mândrie"

Home | Fotbal | Liga 1 | Louis Munteanu a vorbit despre convocarea la echipa națională după 2-2 cu FCSB: “E o mândrie”

Louis Munteanu a vorbit despre convocarea la echipa națională după 2-2 cu FCSB: “E o mândrie”

Alex Ioniță Publicat: 1 septembrie 2025, 0:28

Louis Munteanu a vorbit despre convocarea la echipa națională după 2-2 cu FCSB: E o mândrie

Profimedia

Louis Munteanu a oferit prima reacție după CFR Cluj – FCSB 2-2. Atacantul echipei din Gruia a vorbit și despre convocarea la echipa națională, pentru „dubla” cu Canada și Cipru.

Amicalul România – Canada va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY vineri, de la ora 21:00. După meciul de pregătire, tricolorii lui Mircea Lucescu se vor deplasa în Cipru, pentru partida din preliminariile pentru World Cup 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena.

Ce a spus Louis Munteanu despre convocarea la echipa națională, după 2-2 cu FCSB

Louis Munteanu se află pe lista jucătorilor convocați de Mircea Lucescu pentru acțiunea din luna septembrie. Atacantul a declarat că prezența la prima reprezentativă este o mândrie și a spus că obiectivul său este ca România să câștige ambele partide.

De asemenea, Louis Munteanu a vorbit și despre egalul cu FCSB și a spus că principala problemă a echipei sale este faptul că primește goluri în momentele de final ale partidelor.

“O partidă disputată. Din păcate, luăm din nou gol pe final. În prima repriză zic eu că am jucat foarte bine. Luăm goluri mereu pe final de joc!

Fiecare e cu echipa lui, poate și noi meritam să câștigăm. A fost un meci echilibrat, suntem fericiți și cu acest egal.

Am încercat să dau totul pentru echipa mea. Sper eu că am făcut o partidă bună, vine și naționala și mă bucur că sunt sănătos.

Când vine un antrenor nou, are principiile lui. Încă este devreme, sper că băieții o să lucreze bine și la reluarea campionatului să arătăm mai bine.

Este o mândire de fiecare dată, merg să ajut băieții și să câștigăm! Când am fost acum, cu mister Lucescu, mi-a dat încredere. M-am pregătit bine, așa o să fac și acum.

(n.r. Mai crezi că mai poți prinde un transfer?) Nu știu, nu știu nimic”, a spus Louis Munteanu, la digisport.ro.

Cristi Balaj, prima reacție după ce a văzut cartonașul roșu în CFR – FCSB 2-2

Cristi Balaj a oferit prima reacție după ce a văzut cartonașul roșu în CFR – FCSB 2-2. Oficialul ardelenilor a dezvăluit că a meritat să fie eliminat, în cadrul partidei din Gruia.

Cristi Balaj a fost eliminat de Sebastian Colțescu în minutul 45+2. Președintele de la CFR Cluj a văzut cartonașul roșu după ce a protestat, având în vedere că Mihai Popescu nu a văzut al 2-lea cartonaș galben, după o intervenție la Louis Munteanu.

Cristi Balaj a explicat că a fost eliminat pentru că a protestat. Acesta a dat de înțeles că nu a înjurat niciun arbitru și că singurul motiv pentru care a văzut cartonașul roșu este faptul că a arătat două degete, cerând astfel al 2-lea cartonaș galben pentru fundașul de la FCSB.

“Dacă aș fi fost arbitru, și eu mi l-aș fi acordat! Am venit când jocul era oprit, la margine. I-am făcut semn arbitrului, am ridicat două degete, semn de al 2-lea galben la Popescu.

Arbitrul era la mijlocul terenului. Am făcut semn că e al 2-lea cartonaș galben, cei care spun altceva mint!”, a spus Cristi Balaj, la gsp.ro.

