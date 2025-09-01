Louis Munteanu a vorbit despre convocarea la echipa națională după 2-2 cu FCSB: "E o mândrie" - Antena Sport

Louis Munteanu a oferit prima reacție după CFR Cluj – FCSB 2-2. Atacantul echipei din Gruia a vorbit și despre convocarea la echipa națională, pentru „dubla” cu Canada și Cipru.

Ce a spus Louis Munteanu despre convocarea la echipa națională, după 2-2 cu FCSB

Louis Munteanu se află pe lista jucătorilor convocați de Mircea Lucescu pentru acțiunea din luna septembrie. Atacantul a declarat că prezența la prima reprezentativă este o mândrie și a spus că obiectivul său este ca România să câștige ambele partide.

De asemenea, Louis Munteanu a vorbit și despre egalul cu FCSB și a spus că principala problemă a echipei sale este faptul că primește goluri în momentele de final ale partidelor.

“O partidă disputată. Din păcate, luăm din nou gol pe final. În prima repriză zic eu că am jucat foarte bine. Luăm goluri mereu pe final de joc!