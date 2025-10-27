Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Mă simt foarte rău" Reacţia lui Papeau după ce a revenit în Giuleşti, iar echipa lui a fost umilită de Rapid! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Mă simt foarte rău” Reacţia lui Papeau după ce a revenit în Giuleşti, iar echipa lui a fost umilită de Rapid!

“Mă simt foarte rău” Reacţia lui Papeau după ce a revenit în Giuleşti, iar echipa lui a fost umilită de Rapid!

Bogdan Stănescu Publicat: 27 octombrie 2025, 22:51

Comentarii
Mă simt foarte rău Reacţia lui Papeau după ce a revenit în Giuleşti, iar echipa lui a fost umilită de Rapid!

Jayson Papeau în Rapid - Unirea Slobozia 4-1 / Sport Pictures

Jayson Papeau (29 de ani) a reacţionat după ce a revenit în Giuleşti, de data aceasta ca adversar al Rapidului. Echipa actuală a lui Papeau, Unirea Slobozia, a fost umilită de fosta formaţie a mijlocaşului francez, Rapid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Papeau a spus că, deşi s-a bucurat să se întoarcă pe Giuleşti, înfrângerea i-a stricat starea de spirit.

Reacţia lui Papeau după Rapid – Unirea Slobozia 4-1

“Mă simt foarte rău, pentru că, atunci când pierzi, nu ai cum să te simţi altfel.

(n.r: Cum a fost să te întorci aici?) Asta a fost bine. Am mult respect pentru fani. Nu pot fi foarte fericit pentru că ar însemna să fiu nerespectuos faţă de Unirea. Nu pot fi fericit având în vedere că am pierdut.

(n.r: despre Rapid) Cred că e una dintre cele mai bune echipe din Liga 1. Nu aş putea să spun ceva rău despre această echipă. Au jucat foarte bine. Au ştiut cum să joace, au fost peste noi. Sper că jocul următor va fi altfel pentru noi.

Reclamă
Reclamă

(n.r: Ce impact a avut acea mare ratare a Unirii?) Aşa e fotbalul. În faţa unei echipe foarte bune, când faci o greşeală, te pedepsesc. Aioani a avut o paradă foarte bună. Nu Rotund a ratat, Aioani a apărat. În fotbal nu poţi să înscrii la fiecare ocazie. Am pierdut pentru că nu ne-am fructificat şansele.

Trebuie să jucăm ca o echipă, nu comunicăm destul. Trebuie să ne transmitem informaţii. Mai ales în astfel de meciuri, dacă nu comunicăm, e greu să progresăm. Trebuie să avem încredere în noi, avem jucători buni. Am arătat, prin acele ocazii pe care le-am avut, că putem să jucăm bine”, a declarat Jayson Papeau pentru digisport.ro după Rapid – Unirea Slobozia 4-1.

Rapid – Unirea Slobozia 4-1

Echipa bucureşteană Rapid a învins, luni seară, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 14-a din Liga 1.

Interviu EXCLUSIV cu Sorin Grindeanu. Unde consideră că a greșit PSD în actuala guvernareInterviu EXCLUSIV cu Sorin Grindeanu. Unde consideră că a greșit PSD în actuala guvernare
Reclamă

Oaspeţii au avut prima mare ocazie a meciului din Giuleşti, în minutul 7, când Radu Negru a centrat în careul gazdelor şi Raul Rotund a ratat şutând în portarul Aioani. Pe contraatac, giuleştenii au deschis scorul prin Petrila şi Rapid conducea cu 1-0. Tot Petrila a lovit bara transversală, în minutul 27, iar gazdele şi-au majorat avantajul în minutul 36, prin Rareş Pop.

Cristi Manea a închis tabela la pauză, cu un şut din careu, în minutul 45+2, iar tabela arăta 3-0 pentru Rapid după prima repriză. Minutul 61 a adus al patrulea gol al alb-vişiniilor, înscris de Alex Dobre, dar scorul final a fost Rapid – Unirea Slobozia 4-1, Espinoza înscriind în minutul 90+1, din pasa lui Dulcea.

În clasament, Rapid este pe locul secund, cu 31 de puncte, tot atâtea câte are şi liderul, FC Botoşani, dar cu un golaveraj mai slab decât moldovenii. Unirea Slobozia este pe locul 8, cu 18 puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Comuna care are cu 3.000 cetăţeni mai puţin în acte decât în realitate. Pierde 15 mil. lei/an la bugetul local
Observator
Comuna care are cu 3.000 cetăţeni mai puţin în acte decât în realitate. Pierde 15 mil. lei/an la bugetul local
Elena Hagi, imagini emoționante, în premieră. Cum a fost surprinsă alături de Ianis Hagi
Fanatik.ro
Elena Hagi, imagini emoționante, în premieră. Cum a fost surprinsă alături de Ianis Hagi
22:49
Jean Vlădoiu, despre eşecul cu Rapid: “Ne este ruşine! Ne-au predat o lecţie”
22:00
Final de an pentru Dani Carvajal! Căpitanul Realului va fi operat! Veste teribilă pentru madrileni
21:46
Coşmar pentru Alexandru Maxim și Deian Sorescu în Turcia. Au fost învinși cu 0-4
21:36
VideoJurnal Antena Sport | Fratele lui Horaţiu Moldovan, Denis, vrea să îi învingă pe “câinii” lui Kopic în Cupă
21:20
VideoJurnal Antena Sport | Kopic l-a contrazis pe Nicolescu în privinţa meciului lui Dinamo cu CS Dinamo
21:18
VideoJurnal Antena Sport | Florin Tănase l-a făcut praf pe Giovanni Becali, după ce impresarul l-a numit “sifon”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 2 Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului 3 VIDEOLando Norris a câștigat Marele Premiu al Mexicului. Britanicul, noul lider din clasamentul general al piloților 4 Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă” 5 CFR Cluj nu așteaptă după Dan Petrescu! Decizia majoră luată de Iuliu Mureșan: “Ceva voi face” 6 Gigi Becali, reacţie furibundă după conflictul dintre Florin Tănase şi Giovanni Becali: “Eu nu am nevoie de sifoane”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene