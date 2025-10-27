"Mă simt foarte rău" Reacţia lui Papeau după ce a revenit în Giuleşti, iar echipa lui a fost umilită de Rapid! - Antena Sport

Jayson Papeau (29 de ani) a reacţionat după ce a revenit în Giuleşti, de data aceasta ca adversar al Rapidului. Echipa actuală a lui Papeau, Unirea Slobozia, a fost umilită de fosta formaţie a mijlocaşului francez, Rapid.

Papeau a spus că, deşi s-a bucurat să se întoarcă pe Giuleşti, înfrângerea i-a stricat starea de spirit.

Reacţia lui Papeau după Rapid – Unirea Slobozia 4-1

“Mă simt foarte rău, pentru că, atunci când pierzi, nu ai cum să te simţi altfel.

(n.r: Cum a fost să te întorci aici?) Asta a fost bine. Am mult respect pentru fani. Nu pot fi foarte fericit pentru că ar însemna să fiu nerespectuos faţă de Unirea. Nu pot fi fericit având în vedere că am pierdut.

(n.r: despre Rapid) Cred că e una dintre cele mai bune echipe din Liga 1. Nu aş putea să spun ceva rău despre această echipă. Au jucat foarte bine. Au ştiut cum să joace, au fost peste noi. Sper că jocul următor va fi altfel pentru noi.