"Mă simt foarte rău" Reacţia lui Papeau după ce a revenit în Giuleşti, iar echipa lui a fost umilită de Rapid! - Antena Sport

Jayson Papeau (29 de ani) a reacţionat după ce a revenit în Giuleşti, de data aceasta ca adversar al Rapidului. Echipa actuală a lui Papeau, Unirea Slobozia, a fost umilită de fosta formaţie a mijlocaşului francez, Rapid.
Papeau a spus că, deşi s-a bucurat să se întoarcă pe Giuleşti, înfrângerea i-a stricat starea de spirit.
Reacţia lui Papeau după Rapid – Unirea Slobozia 4-1
“Mă simt foarte rău, pentru că, atunci când pierzi, nu ai cum să te simţi altfel.
(n.r: Cum a fost să te întorci aici?) Asta a fost bine. Am mult respect pentru fani. Nu pot fi foarte fericit pentru că ar însemna să fiu nerespectuos faţă de Unirea. Nu pot fi fericit având în vedere că am pierdut.
(n.r: despre Rapid) Cred că e una dintre cele mai bune echipe din Liga 1. Nu aş putea să spun ceva rău despre această echipă. Au jucat foarte bine. Au ştiut cum să joace, au fost peste noi. Sper că jocul următor va fi altfel pentru noi.
(n.r: Ce impact a avut acea mare ratare a Unirii?) Aşa e fotbalul. În faţa unei echipe foarte bune, când faci o greşeală, te pedepsesc. Aioani a avut o paradă foarte bună. Nu Rotund a ratat, Aioani a apărat. În fotbal nu poţi să înscrii la fiecare ocazie. Am pierdut pentru că nu ne-am fructificat şansele.
Trebuie să jucăm ca o echipă, nu comunicăm destul. Trebuie să ne transmitem informaţii. Mai ales în astfel de meciuri, dacă nu comunicăm, e greu să progresăm. Trebuie să avem încredere în noi, avem jucători buni. Am arătat, prin acele ocazii pe care le-am avut, că putem să jucăm bine”, a declarat Jayson Papeau pentru digisport.ro după Rapid – Unirea Slobozia 4-1.
Rapid – Unirea Slobozia 4-1
Echipa bucureşteană Rapid a învins, luni seară, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 14-a din Liga 1.
Oaspeţii au avut prima mare ocazie a meciului din Giuleşti, în minutul 7, când Radu Negru a centrat în careul gazdelor şi Raul Rotund a ratat şutând în portarul Aioani. Pe contraatac, giuleştenii au deschis scorul prin Petrila şi Rapid conducea cu 1-0. Tot Petrila a lovit bara transversală, în minutul 27, iar gazdele şi-au majorat avantajul în minutul 36, prin Rareş Pop.
Cristi Manea a închis tabela la pauză, cu un şut din careu, în minutul 45+2, iar tabela arăta 3-0 pentru Rapid după prima repriză. Minutul 61 a adus al patrulea gol al alb-vişiniilor, înscris de Alex Dobre, dar scorul final a fost Rapid – Unirea Slobozia 4-1, Espinoza înscriind în minutul 90+1, din pasa lui Dulcea.
În clasament, Rapid este pe locul secund, cu 31 de puncte, tot atâtea câte are şi liderul, FC Botoşani, dar cu un golaveraj mai slab decât moldovenii. Unirea Slobozia este pe locul 8, cu 18 puncte.
