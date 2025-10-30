Mandorlini, plecare cu scandal. Acuze la adresa patronului Varga: "Nu am putut comunica niciodată, era mai mult plecat!" - Antena Sport

Andrea Mandorlini a antrenat de trei ori pe CFR, dar acum ruptura pare totală! Tehnicianul face acuze grave la adresa patronului Varga, dar şi a jucătoilor! Nu a scăpat nici Iuliu Mureșan de atacul italianului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Domnul Mureșan nici măcar nu a avut timp să vorbească cu mine. Eu plecasem spre București pentru meciul de luni, iar între timp totul s-a schimbat peste noapte. De la prima lui declarație, în momentul sosirii, când spusese clar că «nu a venit să schimbe antrenorii», până a doua zi, totul s-a răsturnat. Deciziile erau deja luate de alte persoane, nu de domnul Mureșan. Nu știu exact de cine, și nici nu mai contează, dar e clar că direcția era deja stabilită, pentru că primisem semnale dinainte despre acest final. Mi s-a transmis încă din momentul sosirii că, la CFR, un rezultat de egalitate este considerat un eșec. Această mentalitate a generat o presiune uriașă asupra întregului proces de reconstrucție, într-un context în care echipa avea deja dificultăți evidente dinainte”, a declarat Andrea Mandorlini pentru ProSport.

Andrea Mandorlini spune că relaţia antrenor-patron a fost inexistentă. Italianul face câteva dezvăluiri incredibile. Deciziile luate de patron erau anunţate prin “intermediari”. “În ceea ce privește relația cu Neluțu Varga, a fost complicată. Nu am putut comunica niciodată direct cu el despre problemele clubului, pentru că în cea mai mare parte a timpului nu era în țară. Nu am avut o relație adecvată cu persoana care ia deciziile la CFR, pur și simplu pentru că nu era prezent la Cluj. Comunicarea, inclusiv deciziile — probabil și cea privind despărțirea mea — se făceau prin intermediari. Din păcate, acesta a fost raportul cu patronul, iar lipsa unui dialog direct și transparent nu a ajutat deloc. Știu că toate deciziile din club sunt luate exclusiv de domnul Varga, de nimeni altcineva. Este dreptul său, dar și responsabilitatea sa totală, să conducă echipa așa cum consideră”, a mai spus Andrea Mandorlini.