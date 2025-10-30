Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mandorlini, plecare cu scandal. Acuze la adresa patronului Varga: "Nu am putut comunica niciodată, era mai mult plecat!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mandorlini, plecare cu scandal. Acuze la adresa patronului Varga: “Nu am putut comunica niciodată, era mai mult plecat!”

Mandorlini, plecare cu scandal. Acuze la adresa patronului Varga: “Nu am putut comunica niciodată, era mai mult plecat!”

Radu Constantin Publicat: 30 octombrie 2025, 20:30

Comentarii
Mandorlini, plecare cu scandal. Acuze la adresa patronului Varga: Nu am putut comunica niciodată, era mai mult plecat!

Andrea Mandorlini, antrenorul celor de la CFR Cluj / Profimedia

Andrea Mandorlini a antrenat de trei ori pe CFR, dar acum ruptura pare totală! Tehnicianul face acuze grave la adresa patronului Varga, dar şi a jucătoilor! Nu a scăpat nici Iuliu Mureșan de atacul italianului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Domnul Mureșan nici măcar nu a avut timp să vorbească cu mine. Eu plecasem spre București pentru meciul de luni, iar între timp totul s-a schimbat peste noapte. De la prima lui declarație, în momentul sosirii, când spusese clar că «nu a venit să schimbe antrenorii», până a doua zi, totul s-a răsturnat. Deciziile erau deja luate de alte persoane, nu de domnul Mureșan. Nu știu exact de cine, și nici nu mai contează, dar e clar că direcția era deja stabilită, pentru că primisem semnale dinainte despre acest final. Mi s-a transmis încă din momentul sosirii că, la CFR, un rezultat de egalitate este considerat un eșec. Această mentalitate a generat o presiune uriașă asupra întregului proces de reconstrucție, într-un context în care echipa avea deja dificultăți evidente dinainte”, a declarat Andrea Mandorlini pentru ProSport.

Andrea Mandorlini spune că relaţia antrenor-patron a fost inexistentă. Italianul face câteva dezvăluiri incredibile. Deciziile luate de patron erau anunţate prin “intermediari”. “În ceea ce privește relația cu Neluțu Varga, a fost complicată. Nu am putut comunica niciodată direct cu el despre problemele clubului, pentru că în cea mai mare parte a timpului nu era în țară. Nu am avut o relație adecvată cu persoana care ia deciziile la CFR, pur și simplu pentru că nu era prezent la Cluj. Comunicarea, inclusiv deciziile — probabil și cea privind despărțirea mea — se făceau prin intermediari. Din păcate, acesta a fost raportul cu patronul, iar lipsa unui dialog direct și transparent nu a ajutat deloc. Știu că toate deciziile din club sunt luate exclusiv de domnul Varga, de nimeni altcineva. Este dreptul său, dar și responsabilitatea sa totală, să conducă echipa așa cum consideră”, a mai spus Andrea Mandorlini.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Medicii acuzaţi de moartea unui pacient, "eroi" în 2015. Ar fi încercat să îşi acopere fapta
Observator
Medicii acuzaţi de moartea unui pacient, "eroi" în 2015. Ar fi încercat să îşi acopere fapta
David Popovici a renunțat la lux pentru ceva total neașteptat. Gestul cu care uimește România
Fanatik.ro
David Popovici a renunțat la lux pentru ceva total neașteptat. Gestul cu care uimește România
21:27
10 minute de haos la finalul partidei Botoșani-Farul! S-a dictat penalty, apoi a fost anulat la VAR!
21:21
Eliza Samara – Hoi Kem Doo LIVE VIDEO (21:30, AntenaPLAY). Duel pentru sferturile de la WTT Champions Montpellier
21:11
Marius Ștefănescu, primul gol de la transferul la Konyaspor! Fostul jucător de la FCSB a marcat după 3 luni
20:50
VideoRezumatul meciului Bernadette Szocs – Sabine Winter 0-3, din optimile WTT Champions Montpellier
20:30
VIDEOBernadette Szocs – Sabine Winter 0-3. “Bernie”, eliminată în optimi la WTT Champions Montpellier
20:28
VIDEOVlad Dragomir, decisiv în Supercupa Ciprului pentru Pafos. Românul, într-o formă incredibilă
Vezi toate știrile
1 Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi” 2 EXCLUSIVIoan Suciu, şedinţă de urgenţă de 4 ore cu Denisa Golgotă, după scandalul din gimnastică: “Cel care a greşit o să plătească” 3 Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Anunţul lui Victor Angelescu 4 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană 5 EXCLUSIVLarisa Iordache intervine în scandalul uriaş din gimnastică: “Să îşi vadă fiecare de treaba ei!” 6 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”