Marius Şumudică "aruncă în aer" derby-ul Dinamo - FCSB: "E un trădător" - Antena Sport

Eu consider că dacă ai îmbrăcat tricoul lui Dinamo, lui Rapid și te duci la Steaua e trădare. Sau dacă ai îmbrăcat tricoul celor de la Steaua, iar de fiecare dată când era rivalitatea respectivă aduceai insulte.

“Eu nu avem cum să mă duc pentru că există rivalitatea asta. Eu nu o concep, sunt de altă natură. Eu în momentul în care un jucător vine de la Steaua la Rapid sau la Rapid la Steaua eu îl consider trădător.

“Cu Politic mai ții legătura?”. Răspunsul dat de Cătălin Cîrjan despre fostul coleg ajuns la FCSB

Recent, Cătălin Cîrjan a fost întrebat dacă mai ține legătura cu jucătorul transferat de la Dinamo la FCSB în schimbul a aproximativ un milion de euro.

“Nu, chiar nu am vorbit deloc. Am înțeles că acum este accidentat, îmi pare rău. Nu am mai vorbit, poate o să vorbim, nu știu“, a declarat Cătălin Cîrjan.