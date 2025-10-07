Urmările meciului cu Craiova. Mihai Popescu, surprins cu ochiul vânăt la antrenamentul naționalei Românei. Foto - Antena Sport

Mihai Popescu a avut parte de un meci tare cu Universitatea Craiova. Şi urmările partidei s-au văzut chiar pe faţa lui. Tricolorii lui Mircea Lucescu s-au reunit la Mogoșoaia înaintea meciului amical cu naționala Moldovei și a partidei cu Austria. Printre ei s-a numărat şi Mihai Popescu, care s-a prezentat la lot cu o lovitură la nivelul ochiului.

FCSB se bucură de cinci convocări la echipa naţională a României. Ștefan Târnovanu, Florin Tănase, Daniel Bîrligea, David Miculescu și Mihai Popescu sunt fotbaliștii campioanei României ce au fost convocați de Mircea Lucescu.

FRF a prezentat câteva imagini inedite cu jucătorii naţionalei, prezenţi în cantonament, iar fanii naţionalei, dar şi ai FCSB, au observat imediat că Mihai Popescu are un ochi vânăt. Cel mai probabil, fotbalistul a resimţit din plin o lovitură din timpul partidei cu Universitatea Craiova.

Chiar dacă la FCSB Mihai Popescu nu s-a mai bucurat de succesul din sezonul trecut, Mircea Lucescu merge tot pe mâna lui la naţională, iar România are nevoie de el, mai ales că Radu Drăgușin este indisponibil.