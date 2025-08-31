Mirel Rădoi, reacţie dură după Botoşani - Universitatea Craiova 1-1: "N-am crezut că mai văd aşa ceva în 2025" - Antena Sport

Mirel Rădoi a oferit prima reacţie, după ce Botoşani şi Universitatea Craiova au remizat, scor 1-1, în etapa a noua a Ligii 1. Antrenorul s-a plâns de condiţiile din Moldova şi a recunoscut că ar fi “semnat” pentru un egal, înainte de meci.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mirel Rădoi a explicat şi faza golului marcat de moldoveni. Hervin Ongenga a reuşit să egaleze, după ce Sebastian Mailat a trimis către poartă, de lângă trei jucători ai oltenilor şi portarul Silviu Lung Jr.

Mirel Rădoi, reacţie dură după Botoşani – Universitatea Craiova 1-1

“Nu-mi aduc aminte să fi avut ocazii cei de la Botoşani, ce ocazii au fost la poarta noastră? A fost un joc la discreşia noastră, dar sunt mulţumit. Au crampe jucătorii care joacă la 8-9 zile, înseamnă că am devenit o echipă puternică şi ei se tem de noi. Sunt lucruri pozitive pe care le-au făcut băieţii azi.

La gol a fost o ezitare, probabil a crezut că iese Silviu Lung Jr mai repede, au ezitat şi a ieşit faza acea, de unde au şi marcat. N-am cum să caut vinovaţi, se poate întâmpla.

După ce am plecat de la flash-interviu, eram mulţumit şi cu 0-0, n-am crezut că o să mai văd, după Clinceni, în 2025. Semnam să plecăm cât mai repede.