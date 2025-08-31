Mirel Rădoi, reacţie dură după Botoşani - Universitatea Craiova 1-1: "N-am crezut că mai văd aşa ceva în 2025" - Antena Sport

Mirel Rădoi a oferit prima reacţie, după ce Botoşani şi Universitatea Craiova au remizat, scor 1-1, în etapa a noua a Ligii 1. Antrenorul s-a plâns de condiţiile din Moldova şi a recunoscut că ar fi “semnat” pentru un egal, înainte de meci.
Mirel Rădoi a explicat şi faza golului marcat de moldoveni. Hervin Ongenga a reuşit să egaleze, după ce Sebastian Mailat a trimis către poartă, de lângă trei jucători ai oltenilor şi portarul Silviu Lung Jr.
Mirel Rădoi, reacţie dură după Botoşani – Universitatea Craiova 1-1
“Nu-mi aduc aminte să fi avut ocazii cei de la Botoşani, ce ocazii au fost la poarta noastră? A fost un joc la discreşia noastră, dar sunt mulţumit. Au crampe jucătorii care joacă la 8-9 zile, înseamnă că am devenit o echipă puternică şi ei se tem de noi. Sunt lucruri pozitive pe care le-au făcut băieţii azi.
La gol a fost o ezitare, probabil a crezut că iese Silviu Lung Jr mai repede, au ezitat şi a ieşit faza acea, de unde au şi marcat. N-am cum să caut vinovaţi, se poate întâmpla.
După ce am plecat de la flash-interviu, eram mulţumit şi cu 0-0, n-am crezut că o să mai văd, după Clinceni, în 2025. Semnam să plecăm cât mai repede.
Ar fi culmea să fii pe prima poziţie şi să nu fii mulţumit, e început de campionat. Pentru noi, de acum încep să apară problemele, cu mulţi jucători la naţionale, s-ar putea acum să apară probleme, când se aglomerează programul.
Ştiam că ne luptăm pe două fronturi, plus Cupa, ne-am calificat şi vom avea 3 competiţii. Vom vedea situaţia jucătorilor şi vom încerca să mai aducem, vor apărea şi probleme şi nu vom putea să luptăm pe două fronturi. Mă bucur de fiecare dată când sunt jucători la echipa naţională, depinde de Mircea Lucescu câţi vor fi”, a declarat Mirel Rădoi, conform digisport.ro, după Botoşani – Universitatea Craiova 1-1.
Universitatea Craiova rămâne lider în Liga 1, după 1-1 cu Botoşani. Oltenii lui Mirel Rădoi au 20 de puncte, fiind neînvinşi în campionat după opt runde disputate.