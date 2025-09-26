Nicușor Bancu a reacționat după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Nu ştiu cum a interpretat el faza” - Antena Sport

Închide meniul
Nicușor Bancu a reacționat după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Nu ştiu cum a interpretat el faza”

Daniel Işvanca Publicat: 26 septembrie 2025, 23:58

Nicușor Bancu în Craiova - Dinamo / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova a ratat șansa de a obține a opta victorie a sezonului, după ce a fost egalată în prelungiri de Dinamo. Duelul din cadrul etapei cu numărul 11 din Liga 1 s-a încheiat cu scorul de 2-2.

Oltenii lui Mirel Rădoi au încheiat partida în inferioritate numerică, după ce căpitanul Nicușor Bancu a văzut cartonașul roșu, după un gest nesportiv asupra lui Armstrong.

Nicușor Bancu își face mea culpa după „roșul” încasat în meciul cu Dinamo

Venită după înfrângerea de la Galați, Universitatea Craiova a ratat ocazia de a se revanșa în fața propriilor suporteri și a remizat cu Dinamo București, în cadrul etapei cu numărul 11 din Liga 1.

Nicușor Bancu a văzut cartonașul roșu în acest joc, iar căpitanul formației antrenate de Mirel Rădoi a contestat decizia centralului Viorel Cojocaru, care a hotărât să îl elimine doar pe el, deși a consultat imaginile pe monitorul VAR.

„Îmi pare rău pentru colegii mei şi pentru toţi oamenii care fac parte din acest club. O eliminare, nu ştiu ce să zic; dacă era corectă, trebuia eliminaţi amândoi. După mine nu a fost. Trebuiam eliminaţi ori amândoi, ori niciunul. Nu mi-a spus nimic. Nu ştiu cum a interpretat el faza, nu a vorbit cu mine. Aveam jocul sub control, aveam 2-1. Îmi pare rău pentru colegii mei care s-au luptat şi au încercat să menţină rezultatul, dar e greu.

Trebuie să trec peste. Nu este primul roşu, am mai luat. Important e să fiu bine şi să fiu sănătos. Dacă mister va decide să joc joi cu Krakow, atunci voi intra şi voi da totul pe teren ca în campionat.

(n.r. e puţin un punct în ultimele două etape?) Normal că e puţin. Ne doream să câştigăm atât la Galaţi, cât şi în seara asta. Este greu în zece oameni cu Dinamo. Trebuie să câştigăm în Europa, să începem cu dreptul şi apoi vom vedea ce vom face cu FCSB”, a declarat Nicușor Bancu, potrivit primasport.ro.

