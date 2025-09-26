Nicușor Bancu a reacționat după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Nu ştiu cum a interpretat el faza” - Antena Sport

Universitatea Craiova a ratat șansa de a obține a opta victorie a sezonului, după ce a fost egalată în prelungiri de Dinamo. Duelul din cadrul etapei cu numărul 11 din Liga 1 s-a încheiat cu scorul de 2-2.

Oltenii lui Mirel Rădoi au încheiat partida în inferioritate numerică, după ce căpitanul Nicușor Bancu a văzut cartonașul roșu, după un gest nesportiv asupra lui Armstrong.

Nicușor Bancu își face mea culpa după „roșul” încasat în meciul cu Dinamo

Venită după înfrângerea de la Galați, Universitatea Craiova a ratat ocazia de a se revanșa în fața propriilor suporteri și a remizat cu Dinamo București, în cadrul etapei cu numărul 11 din Liga 1.

Nicușor Bancu a văzut cartonașul roșu în acest joc, iar căpitanul formației antrenate de Mirel Rădoi a contestat decizia centralului Viorel Cojocaru, care a hotărât să îl elimine doar pe el, deși a consultat imaginile pe monitorul VAR.

„Îmi pare rău pentru colegii mei şi pentru toţi oamenii care fac parte din acest club. O eliminare, nu ştiu ce să zic; dacă era corectă, trebuia eliminaţi amândoi. După mine nu a fost. Trebuiam eliminaţi ori amândoi, ori niciunul. Nu mi-a spus nimic. Nu ştiu cum a interpretat el faza, nu a vorbit cu mine. Aveam jocul sub control, aveam 2-1. Îmi pare rău pentru colegii mei care s-au luptat şi au încercat să menţină rezultatul, dar e greu.