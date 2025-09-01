"Nu suntem proşti!" Elias Charalambous a răbufnit după CFR Cluj - FCSB 2-2: "Poate uităm ce ştim despre fotbal" - Antena Sport

Elias Charalambous a avut un discurs dur la adresa arbitrajului, după meciul dintre CFR Cluj şi FCSB, încheiat la egalitate, scor 2-2, în etapa a opta a Ligii 1. Antrenorul campioanei României este de părere că echipa sa ar fi trebuit să primească două lovituri de la 11 metri.
Prima, în minutul 80, atunci când Matei Ilie l-a ţinut de tricou pe Denis Alibec în careu. A doua oară, formaţia roş-albastră a cerut penalty atunci când Adrian Şut a fost lovit peste faţă de Abeid.
Elias Charalambous, revoltat după CFR Cluj – FCSB 2-2: “Parcă uit ce ştiam despre fotbal”
În ceea ce priveşte faza în care a fost implicat Alibec, Charalambous a comparat situaţia cu cea din derby-ul cu Dinamo, când ţinerea lui Radunovic a fost pedepsită cu lovitură de la 11 metri. De asemenea, Charalambous a declarat la final că a vorbit cu arbitrul Sebastian Colţescu, dar nu a înţeles explicaţiile acestuia:
“Vreau să vorbesc despre acțiunea din final, pentru că poate uităm ceea ce știm despre fotbal. Dacă mingea, cum arbitrul a spus, nu era în joc, înseamnă că dai cartonaș roșu și corner. Dacă mingea e în joc, este penalty. Nu înțeleg de ce nu a dat penalty și nici corner, dar roșu da. Parcă uit ce știam despre fotbal, ciudat.
Cu Risto Radunovic, când l-a tras în derby-ul cu Dinamo, a fost penalty, dar astăzi, la o fază similară la Alibec, nu a dat nimic. Nu prea vorbesc despre arbitraj, dar câteodată trebuie să o facem, pentru că nu suntem proști! Sunt puțin surprins, dar ok, rămânem cu performanța din repriza a doua.
Da, am vorbit cu arbitrul, dar nu am înțeles. Ok, dai corner dacă mingea nu e în joc, iar dacă e, penalty. Nu prea am înțeles ce mi-a spus. Am luat un punct, ceea ce e mai bine decât nimic. Știam că sunt buni la faze fixe, trebuia să fim mai atenți”, a declarat Elias Charalambous, potrivit digisport.ro.
Momente tensionate după CFR Cluj – FCSB 2-2
Au fost momente tensionate după duelul dintre CFR Cluj şi FCSB, încheiat cu scorul de 2-2, în etapa a opta din Liga 1. Denis Alibec şi Elias Charalambous au avut un dialog încins, după fluierul final.
Denis Alibec a fost trimis pe teren în minutul 58, în locul lui Daniel Bîrligea. Acesta s-a accidentat, după doar 10 minute petrecute pe teren.