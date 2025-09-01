"Nu suntem proşti!" Elias Charalambous a răbufnit după CFR Cluj - FCSB 2-2: "Poate uităm ce ştim despre fotbal" - Antena Sport

Elias Charalambous a avut un discurs dur la adresa arbitrajului, după meciul dintre CFR Cluj şi FCSB, încheiat la egalitate, scor 2-2, în etapa a opta a Ligii 1. Antrenorul campioanei României este de părere că echipa sa ar fi trebuit să primească două lovituri de la 11 metri.

Prima, în minutul 80, atunci când Matei Ilie l-a ţinut de tricou pe Denis Alibec în careu. A doua oară, formaţia roş-albastră a cerut penalty atunci când Adrian Şut a fost lovit peste faţă de Abeid.

Elias Charalambous, revoltat după CFR Cluj – FCSB 2-2: “Parcă uit ce ştiam despre fotbal”

În ceea ce priveşte faza în care a fost implicat Alibec, Charalambous a comparat situaţia cu cea din derby-ul cu Dinamo, când ţinerea lui Radunovic a fost pedepsită cu lovitură de la 11 metri. De asemenea, Charalambous a declarat la final că a vorbit cu arbitrul Sebastian Colţescu, dar nu a înţeles explicaţiile acestuia:

“Vreau să vorbesc despre acțiunea din final, pentru că poate uităm ceea ce știm despre fotbal. Dacă mingea, cum arbitrul a spus, nu era în joc, înseamnă că dai cartonaș roșu și corner. Dacă mingea e în joc, este penalty. Nu înțeleg de ce nu a dat penalty și nici corner, dar roșu da. Parcă uit ce știam despre fotbal, ciudat.

Cu Risto Radunovic, când l-a tras în derby-ul cu Dinamo, a fost penalty, dar astăzi, la o fază similară la Alibec, nu a dat nimic. Nu prea vorbesc despre arbitraj, dar câteodată trebuie să o facem, pentru că nu suntem proști! Sunt puțin surprins, dar ok, rămânem cu performanța din repriza a doua.