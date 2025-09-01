"Nu suntem proşti!" Elias Charalambous a răbufnit după CFR Cluj - FCSB 2-2: "Poate uităm ce ştim despre fotbal" - Antena Sport

Închide meniul
"Nu suntem proşti!" Elias Charalambous a răbufnit după CFR Cluj - FCSB 2-2: "Poate uităm ce ştim despre fotbal"

"Nu suntem proşti!" Elias Charalambous a răbufnit după CFR Cluj – FCSB 2-2: "Poate uităm ce ştim despre fotbal"

“Nu suntem proşti!” Elias Charalambous a răbufnit după CFR Cluj – FCSB 2-2: “Poate uităm ce ştim despre fotbal”

Publicat: 1 septembrie 2025, 8:23

Nu suntem proşti! Elias Charalambous a răbufnit după CFR Cluj – FCSB 2-2: Poate uităm ce ştim despre fotbal

Elias Charalambous / Sport Pictures

Elias Charalambous a avut un discurs dur la adresa arbitrajului, după meciul dintre CFR Cluj şi FCSB, încheiat la egalitate, scor 2-2, în etapa a opta a Ligii 1. Antrenorul campioanei României este de părere că echipa sa ar fi trebuit să primească două lovituri de la 11 metri.

Prima, în minutul 80, atunci când Matei Ilie l-a ţinut de tricou pe Denis Alibec în careu. A doua oară, formaţia roş-albastră a cerut penalty atunci când Adrian Şut a fost lovit peste faţă de Abeid.

Elias Charalambous, revoltat după CFR Cluj – FCSB 2-2: “Parcă uit ce ştiam despre fotbal”

În ceea ce priveşte faza în care a fost implicat Alibec, Charalambous a comparat situaţia cu cea din derby-ul cu Dinamo, când ţinerea lui Radunovic a fost pedepsită cu lovitură de la 11 metri. De asemenea, Charalambous a declarat la final că a vorbit cu arbitrul Sebastian Colţescu, dar nu a înţeles explicaţiile acestuia:

“Vreau să vorbesc despre acțiunea din final, pentru că poate uităm ceea ce știm despre fotbal. Dacă mingea, cum arbitrul a spus, nu era în joc, înseamnă că dai cartonaș roșu și corner. Dacă mingea e în joc, este penalty. Nu înțeleg de ce nu a dat penalty și nici corner, dar roșu da. Parcă uit ce știam despre fotbal, ciudat.

Cu Risto Radunovic, când l-a tras în derby-ul cu Dinamo, a fost penalty, dar astăzi, la o fază similară la Alibec, nu a dat nimic. Nu prea vorbesc despre arbitraj, dar câteodată trebuie să o facem, pentru că nu suntem proști! Sunt puțin surprins, dar ok, rămânem cu performanța din repriza a doua.

Da, am vorbit cu arbitrul, dar nu am înțeles. Ok, dai corner dacă mingea nu e în joc, iar dacă e, penalty. Nu prea am înțeles ce mi-a spus. Am luat un punct, ceea ce e mai bine decât nimic. Știam că sunt buni la faze fixe, trebuia să fim mai atenți”, a declarat Elias Charalambous, potrivit digisport.ro.

Momente tensionate după CFR Cluj – FCSB 2-2

Au fost momente tensionate după duelul dintre CFR Cluj şi FCSB, încheiat cu scorul de 2-2, în etapa a opta din Liga 1. Denis Alibec şi Elias Charalambous au avut un dialog încins, după fluierul final.

Denis Alibec a fost trimis pe teren în minutul 58, în locul lui Daniel Bîrligea. Acesta s-a accidentat, după doar 10 minute petrecute pe teren.

Cât costă "strictul necesar" pentru începutul anului şcolar. Părinţii scot din buzunar sume uriaşeCât costă "strictul necesar" pentru începutul anului şcolar. Părinţii scot din buzunar sume uriaşe
Duelul din Gruia a fost unul încins, iar la final, Denis Alibec şi Elias Charalambous au fost surprinşi purtând un dialog aprins. Antrenorul campioanei gesticula agitat şi părea că-i reproşează o anumită fază atacantului de 34 de ani.

Ulterior, pentru proteste la adresa arbitrilor, Valentin Creţu a primit cartonaşul galben. După dialogul purtat cu Elias Charalambous, Denis Alibec a fost şi el surprins discutând aprins cu Sebastian Colţescu.

