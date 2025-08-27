Octavian Popescu vrea să plece de la FCSB! De ce este supărat fotbalistul lui Gigi Becali - Antena Sport

Închide meniul
Octavian Popescu vrea să plece de la FCSB! De ce este supărat fotbalistul lui Gigi Becali

Publicat: 27 august 2025, 23:27

Octavian Popescu vrea să plece de la FCSB! De ce este supărat fotbalistul lui Gigi Becali

Octavian Popescu / Profimedia Images

Octavian Popescu îşi doreşte să plece de la FCSB chiar în această vară! Până la finalul perioadei de transferuri, jucătorul de 22 de ani ar vrea să o părăsească pe echipa campioană.

Octavian Popescu a fost criticat în mai multe rânduri de patronul FCSB-ului, Gigi Becali.

Octavian Popescu vrea să plece de la FCSB!

Potrivit iamsport.ro, Tavi Popescu este nemulţumit că nu este titular la campioana României. Mai mult, este deranjat şi că, de fiecare dată când e introdus în teren, e criticat de patronul Gigi Becali.

L-am băgat, să văd ce mai e cu el. A dormit îmbrăcat. Ăsta e joc de bărbați, nu de trichi-trichi, la circ, să facem circ, să gâdilăm mingea”, l-a criticat dur Gigi Becali pe Tavi Popescu, după FCSB – FC Argeş 0-2.

Tavi Popescu este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1.4 milioane de euro. În acest sezon a jucat în 5 partide în campionat, reuşind numai un assist.

Sezonul trecut, a evoluat în 18 partide în campionat, marcând 4 goluri şi reuşind un assist. Sezonul trecut a lipsit o perioadă mai lungă din pricina unei accidentări.

Acesta este primul sezon în care Tavi Popescu nu mai este eligibil pentru regula U21. Aceasta îi asigura în trecut mai multe minute la FCSB.

În trecut, Gigi Becali spera să primească în schimbul transferului lui Tavi Popescu de la FCSB nu mai puţin de 100 de milioane de euro!

Revolta bugetarilor cu salarii uriaşe faţă de tăieri. "Lucrătorii de acolo sunt profesionişti"Revolta bugetarilor cu salarii uriaşe faţă de tăieri. "Lucrătorii de acolo sunt profesionişti"
Eu sunt bucuros pentru că Tavi Popescu e jucător de 100 de milioane. I-am zis lui MM că e posibil să ni-l fure vreunul cu 30-40 de milioane. Să-l fure repede acum.

Dacă dă 30 de milioane, îl fură pe Tavi Popescu. Dacă îl mai țin doi ani, fără 100 nu-l mai dau. Fără el, echipa are probleme, cum a fost cu Sepsi. El e cel mai important jucător, e mai important decât Tănase”, spunea Becali în ianuarie 2022, după ce Tavi Popescu marca un gol superb într-un meci FCSB – CFR Cluj 3-3.

