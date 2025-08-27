Octavian Popescu vrea să plece de la FCSB! De ce este supărat fotbalistul lui Gigi Becali - Antena Sport

Octavian Popescu îşi doreşte să plece de la FCSB chiar în această vară! Până la finalul perioadei de transferuri, jucătorul de 22 de ani ar vrea să o părăsească pe echipa campioană.

Octavian Popescu a fost criticat în mai multe rânduri de patronul FCSB-ului, Gigi Becali.

Octavian Popescu vrea să plece de la FCSB!

Potrivit iamsport.ro, Tavi Popescu este nemulţumit că nu este titular la campioana României. Mai mult, este deranjat şi că, de fiecare dată când e introdus în teren, e criticat de patronul Gigi Becali.

”L-am băgat, să văd ce mai e cu el. A dormit îmbrăcat. Ăsta e joc de bărbați, nu de trichi-trichi, la circ, să facem circ, să gâdilăm mingea”, l-a criticat dur Gigi Becali pe Tavi Popescu, după FCSB – FC Argeş 0-2.

Tavi Popescu este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 1.4 milioane de euro. În acest sezon a jucat în 5 partide în campionat, reuşind numai un assist.