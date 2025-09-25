Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Oficialul Petrolului și-a aflat pedeapsa, după ce a sărit la centralul Andrei Chivulete - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Oficialul Petrolului și-a aflat pedeapsa, după ce a sărit la centralul Andrei Chivulete

Oficialul Petrolului și-a aflat pedeapsa, după ce a sărit la centralul Andrei Chivulete

Daniel Işvanca Publicat: 25 septembrie 2025, 16:51

Comentarii
Oficialul Petrolului și-a aflat pedeapsa, după ce a sărit la centralul Andrei Chivulete

Jucătorii celor de la Petrolul / SPORT PICTURES

Petrolul a suferit acum două etape un eșec usturător pe teren propriu, scor 0-3 cu Dinamo. Deciziile luate de arbitrul Andrei Chivulete l-au scos din sărite pe unul dintre oficialii prahovenilor, care a văzut cartonașul roșu, după ce a vrut să intre pe teren.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal nu l-a iertat pe acesta și i-a oferit o sancțiune pe măsură, plus o amendă consistentă.

Directorul sportiv al Petrolului, sancționat după incidentele de la meciul cu Dinamo

Eșecul suferit de Petrolul cu Dinamo a dus la despărțirea prahovenilor de Liviu Ciobotariu. Mai mult decât atât, Paul Pintilie, directorul sportiv al „găzarilor”, a primit cartonașul roșu în acel meci.

Oficialul echipei de pe ”Ilie Oană” a contestat vehement arbitrajul lui Andrei Chivulete, ba chiar a sărit la acesta și a fost ținut cu greu de ceilalți oameni din staff.

Comisia de Disciplină din cadrul FRF l-a sancționat pe acesta pentru gesturile sale, iar pedeapsă constă în trei etape de suspendare, plus o amendă în valoare de 4.500 de lei.

Reclamă
Reclamă

„În temeiul art.65.a din RD, se sancționează directorul sportiv Paul Pintilie, cu suspendare pentru 3 (trei) jocuri și i se aplică o penalitate sportivă de 4.500 lei”, se arată în comunicatul publicat pe site-ul LPF.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
SURSE: Deficitul a ajuns la 10%. MApN a rămas fără bani de pensii şi salarii. Guvernul face 2 rectificări
Observator
SURSE: Deficitul a ajuns la 10%. MApN a rămas fără bani de pensii şi salarii. Guvernul face 2 rectificări
Asta e echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Go Ahead Eagles! Gigi Becali a făcut anunțul acum 4 zile la Fanatik SuperLiga: „De ce l-am luat pe Alibec?”. Update
Fanatik.ro
Asta e echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Go Ahead Eagles! Gigi Becali a făcut anunțul acum 4 zile la Fanatik SuperLiga: „De ce l-am luat pe Alibec?”. Update
17:39
Concordia Chiajna a găsit înlocuitor pentru Nicolae Dică! Antrenorul și-a reziliat deja contractul cu fosta echipă
17:33
Răsturnare de situaţie în cazul lui Florentin Pera? Anunţul preşedintelui Constantin Din: “Nu e nimic bătut în cuie”
17:24
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 septembrie
17:04
BREAKING NEWSLovitură uriașă pentru CFR Cluj! Clubul lui Neluțu Varga a primit interdicție la transferuri. Care este motivul
17:01
“V-aţi gândit să vă suspendaţi din funcţie?” Răspunsul tranşant al lui Gigi Becali!
16:45
Un jucător de la FCSB are apendicită şi ratează meciul cu Go Ahead Eagles. Gigi Becali: “Este în operaţie acolo”
Vezi toate știrile
1 S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu 2 Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria 3 Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria! 4 FotoRăzvan Burleanu şi ceilalţi membri ai conducerii FRF, înjuraţi la meciul România – Ungaria 5 Cel mai bogat fotbalist din lume a ajuns rezervă de lux și are salariu la nivel de Liga 1 6 “Doare” Reacţia lui Mihai Stoichiţă după incidentele grave de la meciul România – Ungaria
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu