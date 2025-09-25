Oficialul Petrolului și-a aflat pedeapsa, după ce a sărit la centralul Andrei Chivulete - Antena Sport

Petrolul a suferit acum două etape un eșec usturător pe teren propriu, scor 0-3 cu Dinamo. Deciziile luate de arbitrul Andrei Chivulete l-au scos din sărite pe unul dintre oficialii prahovenilor, care a văzut cartonașul roșu, după ce a vrut să intre pe teren.

Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal nu l-a iertat pe acesta și i-a oferit o sancțiune pe măsură, plus o amendă consistentă.

Directorul sportiv al Petrolului, sancționat după incidentele de la meciul cu Dinamo

Eșecul suferit de Petrolul cu Dinamo a dus la despărțirea prahovenilor de Liviu Ciobotariu. Mai mult decât atât, Paul Pintilie, directorul sportiv al „găzarilor”, a primit cartonașul roșu în acel meci.

Oficialul echipei de pe ”Ilie Oană” a contestat vehement arbitrajul lui Andrei Chivulete, ba chiar a sărit la acesta și a fost ținut cu greu de ceilalți oameni din staff.

Comisia de Disciplină din cadrul FRF l-a sancționat pe acesta pentru gesturile sale, iar pedeapsă constă în trei etape de suspendare, plus o amendă în valoare de 4.500 de lei.