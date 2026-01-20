Ofri Arad, primul interviu la FCSB. Îşi face planuri de Liga Campionilor: "Sper să fiu amuleta norocoasă" - Antena Sport

Ofri Arad a semnat un contract valabil doi ani și jumătate cu FCSB și va fi plătit cu 20.000 de euro lunar. Israelianul primește și un bonus de instalare consistent, în valoare de 400.000 de euro. Ajuns în ţară, Ofri Arad nu a apucat încă să adune informaţii suficiente, iar în primul interviu acordat de la venirea în ţară, el a confundat Steaua cu FCSB.

Ofri Arad a jucat 10 meciuri pentru Kairat Almaty în UEFA Champions League, șase în preliminarii și patru în faza ligii. A marcat un gol, în meciul cu Interul lui Cristi Chivu, pierdut de Kairat, 1-2. Acesta este şi planul lui la FCSB, să joace în cea mai prestigioasă competiţie a Europei, Liga Campionilor!

Ce l-a făcut să semneze cu FCSB şi cum a fost primit în România, jucătorul a făcut primele declaraţii. “În primul rând, este fantastic. Toată lumea a fost drăguţă cu mine şi le mulţumesc mult. Cred că am venit la un club important, cu un nume mare. Toată lumea mi-a vorbit de Steaua (n.r.-FCSB). Numele de Steaua (n.r.-FCSB) vorbeşte de la sine, şi a fost o decizie uşoară să vină aici şi sunt fericit. Am vorbit cu agentul că îmi doresc ceva incitant pentru mine, au fost câteva oferte, dar când am auzit agentul meu că spune de Steaua (n.r.-FCSB), i-am zis că sentimentul meu este să merg cu Steaua (n.r.-FCSB) şi să merg mai departe cu această ofertă. Şi sunt fericit că totul a mers bine”, a declarat Ofri Arad. El speră să fie “amuleta norocoasă” a FCSB-ului prin venirea lui, iar echipa să joace în Liga Campionilor.

“Sper să joc cu Steaua (n.r.-FCSB) în Liga Campionilor”, a spus el. Cât priveşte colegii de la echipă, Arad declară: “Am văzut jucători tehnici, de nivel înalt, agresivi. Şi sper şi eu să aduc un nivel bun alături de ei. Fanii sunt călduroşi şi sper să-i văd curând. Ştiu de Bucureşti, pentru că mulţi oameni mi-au zis că este un oraş liniştit şi sigur”.