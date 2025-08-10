"Putem să o numim criză". Daniel Bîrligea, semnal de alarmă la FCSB. Ce le-a transmis coechipierilor - Antena Sport

Daniel Bîrligea a tras un semnal de alarmă înainte ca FCSB să se dueleze cu Unirea Slobozia. Atacantul campioanei s-a declarat convins de faptul că orice echipă din Liga 1 îi poate pune probleme campioanei.
FCSB caută prima victorie de pe teren propriu, din acest sezon de Liga 1. Partida cu Unirea Slobozia se va disputa în Ghencea, azi, de la ora 21:30.
Daniel Bîrligea, avertisment înainte de FCSB – Unirea Slobozia
Daniel Bîrligea a recunoscut faptul că FCSB a traversat un moment de criză, ţinând cont că înaintea victoriei cu Drita, scor 3-2, din turul trei de Europa League, campioana înregistrase patru eşecuri consecutive.
Atacantul roş-albaştrilor a declarat că echipa a venit după o perioadă de euforie, ţinând cont de titlul câştigat, însă a subliniat că el şi coechipierii lui trebuie să iasă concentraţi pe teren pentru a obţine cele trei puncte.
“Avem mulți jucători care pot face față în campionat și în Europa și trebuie să ne împărțim, să ținem și de energie pentru că momentan avem nevoie și de calitate, și de victorii în campionat. Încercăm să facem față pe ambele fronturi. Ultimii doi ani au fost au fost așa, cu un început mai greu.
După ce îți iei avântul necesar e greu să te mai oprești. Momentan, am fost într-o perioadă mai grea, după vacanțe și euforie mare. Încercăm să ne echilibrăm imediat și să fim noi. Oricine poate pune probleme, dar cred că dacă intrăm concentrați și cu atitudinea corectă la orice meci nimeni nu ne poate pune probleme, doar dacă nu suntem noi concentrați.
Cred că nu contează neapărat unde joci meciurile, posibil să ai niște mici avantaje când cunoști stadionul, atmosfera, dar mai mare diferență e dacă terenurile sunt foarte diferite. Dar ambele stadioane (n.r. Steaua și Arena Națională) sunt frumoase, au iarbă frumoasă. Nu este o dificultate mare să joci pe două stadioane similare”, a declarat Daniel Bîrligea, pentru Sport Contect EAD.
Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat
După meciul câştigat dramatic cu Drita, emoțiile lui Bîrligea au fost vizibile, jucătorul fiind surprins cu lacrimi în ochi în fața presei. Pus să comenteze imaginile respective, Gigi Becali a vorbit la superlativ despre atacantul lui Charalambous și l-a numit un războinic.