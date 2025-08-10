"Putem să o numim criză". Daniel Bîrligea, semnal de alarmă la FCSB. Ce le-a transmis coechipierilor - Antena Sport

Daniel Bîrligea a tras un semnal de alarmă înainte ca FCSB să se dueleze cu Unirea Slobozia. Atacantul campioanei s-a declarat convins de faptul că orice echipă din Liga 1 îi poate pune probleme campioanei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB caută prima victorie de pe teren propriu, din acest sezon de Liga 1. Partida cu Unirea Slobozia se va disputa în Ghencea, azi, de la ora 21:30.

Daniel Bîrligea, avertisment înainte de FCSB – Unirea Slobozia

Daniel Bîrligea a recunoscut faptul că FCSB a traversat un moment de criză, ţinând cont că înaintea victoriei cu Drita, scor 3-2, din turul trei de Europa League, campioana înregistrase patru eşecuri consecutive.

Atacantul roş-albaştrilor a declarat că echipa a venit după o perioadă de euforie, ţinând cont de titlul câştigat, însă a subliniat că el şi coechipierii lui trebuie să iasă concentraţi pe teren pentru a obţine cele trei puncte.

“Avem mulți jucători care pot face față în campionat și în Europa și trebuie să ne împărțim, să ținem și de energie pentru că momentan avem nevoie și de calitate, și de victorii în campionat. Încercăm să facem față pe ambele fronturi. Ultimii doi ani au fost au fost așa, cu un început mai greu.