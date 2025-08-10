Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Putem să o numim criză". Daniel Bîrligea, semnal de alarmă la FCSB. Ce le-a transmis coechipierilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Putem să o numim criză”. Daniel Bîrligea, semnal de alarmă la FCSB. Ce le-a transmis coechipierilor

“Putem să o numim criză”. Daniel Bîrligea, semnal de alarmă la FCSB. Ce le-a transmis coechipierilor

Publicat: 10 august 2025, 17:05

Comentarii
Putem să o numim criză. Daniel Bîrligea, semnal de alarmă la FCSB. Ce le-a transmis coechipierilor

Daniel Bîrligea, la FCSB/ Profimedia

Daniel Bîrligea a tras un semnal de alarmă înainte ca FCSB să se dueleze cu Unirea Slobozia. Atacantul campioanei s-a declarat convins de faptul că orice echipă din Liga 1 îi poate pune probleme campioanei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB caută prima victorie de pe teren propriu, din acest sezon de Liga 1. Partida cu Unirea Slobozia se va disputa în Ghencea, azi, de la ora 21:30.

Daniel Bîrligea, avertisment înainte de FCSB – Unirea Slobozia

Daniel Bîrligea a recunoscut faptul că FCSB a traversat un moment de criză, ţinând cont că înaintea victoriei cu Drita, scor 3-2, din turul trei de Europa League, campioana înregistrase patru eşecuri consecutive.

Atacantul roş-albaştrilor a declarat că echipa a venit după o perioadă de euforie, ţinând cont de titlul câştigat, însă a subliniat că el şi coechipierii lui trebuie să iasă concentraţi pe teren pentru a obţine cele trei puncte.

“Avem mulți jucători care pot face față în campionat și în Europa și trebuie să ne împărțim, să ținem și de energie pentru că momentan avem nevoie și de calitate, și de victorii în campionat. Încercăm să facem față pe ambele fronturi. Ultimii doi ani au fost au fost așa, cu un început mai greu.

Reclamă
Reclamă

După ce îți iei avântul necesar e greu să te mai oprești. Momentan, am fost într-o perioadă mai grea, după vacanțe și euforie mare. Încercăm să ne echilibrăm imediat și să fim noi. Oricine poate pune probleme, dar cred că dacă intrăm concentrați și cu atitudinea corectă la orice meci nimeni nu ne poate pune probleme, doar dacă nu suntem noi concentrați.

Cred că nu contează neapărat unde joci meciurile, posibil să ai niște mici avantaje când cunoști stadionul, atmosfera, dar mai mare diferență e dacă terenurile sunt foarte diferite. Dar ambele stadioane (n.r. Steaua și Arena Națională) sunt frumoase, au iarbă frumoasă. Nu este o dificultate mare să joci pe două stadioane similare”, a declarat Daniel Bîrligea, pentru Sport Contect EAD.

Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat

După meciul câştigat dramatic cu Drita, emoțiile lui Bîrligea au fost vizibile, jucătorul fiind surprins cu lacrimi în ochi în fața presei. Pus să comenteze imaginile respective, Gigi Becali a vorbit la superlativ despre atacantul lui Charalambous și l-a numit un războinic.

30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
Reclamă

Nu că m-au impresionat, m-au bucurat. Un om când face așa, e din dorință de învingător, de câștigător. Ce înseamnă lacrimile alea?

Era războinicul care nu mai știa să țină sabia. Acum a distrus dușmanul. Nu mai știam fotbal, nu mai știau să țină sabia“, a declarat patronul FCSB-ului la fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Ultima decolare a avionului prăbuşit în Arad a fost filmată. Altar de flori şi lumânări la locul tragediei
Observator
Ultima decolare a avionului prăbuşit în Arad a fost filmată. Altar de flori şi lumânări la locul tragediei
Actorul celebru care a ajuns să locuiască în propria mașină. A fost dat afară de pe o proprietatea unde locuia, iar cum trăiește pe străzi
Fanatik.ro
Actorul celebru care a ajuns să locuiască în propria mașină. A fost dat afară de pe o proprietatea unde locuia, iar cum trăiește pe străzi
19:20
Crystal Palace a cucerit Supercupa Angliei. Victorie la loviturile de departajare în fața campioanei Liverpool
19:18
Romanchuk, eurogol în Universitatea Craiova – Hermannstadt! O nouă reuşită de senzaţie a ucraineanului
19:06
Gigi Becali, replică acidă după răbufnirea rivalilor de la Rapid şi Craiova: “E vorba de inteligenţă şi bun simţ”
19:01
Ionuț Radu i-a impresionat pe jurnaliștii spanioli după ultimul amical al lui Celta Vigo: “Îndoieli risipite”
18:59
Andrei Coubiş, făcut praf de italieni după primul meci la AC Milan: “Un debut mai prost nu se putea”
18:44
Specialiștii au prezis câte echipe românești intră în grupele cupelor europene. Verdictul oferit
Vezi toate știrile
1 Fiul regretatului Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria tatălui său! 2 “E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo! 3 Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există 4 CFR Cluj, al doilea transfer al zilei! Anunțul oficial: “Bun venit!” 5 Jovan Markovic pleacă de la Universitatea Craiova și semnează cu un club din Liga 1! Destinația aleasă de atacant 6 Suma uriaşă încasată de Alex Băluţă la despărţirea de FCSB! Gigi Becali a făcut totul public
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat