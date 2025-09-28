Reacția lui Victor Angelescu, după scandalul din tribune de la Petrolul - Rapid: "Total deplasate" - Antena Sport

Meciul dintre Petrolul și Rapid, încheiat cu victoria giuleștenilor cu 1-0, a fost marcat de un moment neplăcut, atunci când un grup de suporteri ai ploieștenilor a intrat în conflict cu oamenii de la loja alb-vișinie. Victor Angelescu, aflat chiar în “miezul” scandalului, a acordat ulterior declarații și s-a arătat total nemulțumit de cele întâmplate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acționarul minoritar din Giulești a mai abordat două subiecte, unul legat de jocul prestat de echipa lui Costel Gâlcă, iar cel de-al doilea privind eventuala revenire a lui Andrei Borza.

Victor Angelescu, tranșant după scandalul din tribune

Omul din conducerea Rapidului a menționat că până acum nu au mai existat probleme cu suporterii Petrolului, în ciuda rivalității uriașe dintre cele două formații. În plus, Angelescu a punctat că speră să nu mai trăiască ce s-a întâmplat aseară pe Ilie Oană.

Deși trupa lui Costel Gâlcă s-a impus cu 1-0 prin golul lui Pașcanu, acționarul minoritar crede că formația sa putea să joace mai bine în partea a doua. În ceea ce privește situația lui Borza, Angelescu a spus că fundașul stânga accidentat în cantonamentul naționalei va sta pe bară între patru și cinci săptămâni.

“Nu am avut probleme până acum la Ploiești cu suporterii. Pe majoritatea stadioanelor cred că am fost tratați OK, dar acum au aruncat cu sticle, au înjurat, păreau că vor să vină spre lojă! Au fost niște reacții total deplasate. E prima oară când se întâmplă, sper eu să fie un incident care să nu se mai repete!