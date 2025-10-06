S-a dat de gol! Ce jucător vrea Gigi Becali să transfere de la Universitatea Craiova: "Nu spun mai multe" - Antena Sport

FCSB a reuşit să treacă de Universitatea Craiova, scor 1-0, rezultat mulţumitor pentru Gigi Becali. Patronul FCSB a avut şi un remarcat din tabăra rivalilor. Este vorba de atacantul francez Steven Nsimba, jucător apreciat pentru evoluţia lui din prima repriză.

În intervenția telefonică de la finalul partidei, Gigi Becali şi-a arătat interesul pentru atacantul oltenilor. Nu a vorbit însă despre vreun transfer, pentru a nu-l deranja pe Mirel Rădoi.

Ce jucător l-a impresionat pe Gigi Becali de la Universitatea Craiova

„E fotbalist Nsimba. Spun că e fotbalist, e mai fotbalist decât… Dar lasă, că nu mai spun, îl las în pace. Spun, dar nu spun mai multe. După aia se ia după mine finul. Imediat ce mă aude, apoi o să spună «Lasă, mă, că dacă zice naşul aşa…». Nu mai zic”, a spus Gigi Becali, după meci, la emisiunea „Fotbal Show”, de la Prima Sport.

“Am câștigat, remontada! Campionat! Remontada! La Europa o să vedeți, chiar că am încredere mare. Depinde cu cine jucăm înainte de Bologna și cu cine după. Nu mai joci cu Craiova, era meci important, făcea 17 puncte, la revedere. Acum sunt 5 după înjumătățire. Echipa are reacție, se vede, jucăm fotbal, s-a descătușat. Acum vom juca mult mai dezinvolt cu echipele mai mici.

Craiova e principalul oponent. Cine să fie? Niciodată Rapid sau Craiova. Rapid e pe 1, dar nu are calitate. Eu nu mă bat la titlu, mă bat pentru play-off. Dacă ajung în play-off, numai de Craiova mi-e frică. Eu acum nu vreau să vorbesc decât de play-off, așa v-am promis. Ce fac? Câștig un meci și acum ridic nasul sus. Remontada!”, a mai spus Gigi Becali.